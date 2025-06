'Microsoft kondigt op 21 maart Surface Pro met oledscherm en Arm-Laptop aan'

Microsoft wil op 21 maart nieuwe Surface-producten aankondigen, zeggen Windows Central-bronnen. Beide apparaten moeten verbeterde npu's krijgen en gefocust zijn op AI-taken. Beide laptops komen verkrijgbaar met Arm- of Intel-soc.

De Intel-laptops moeten in april verkrijgbaar zijn, waarna de Arm-versies in juni moeten komen, stelt Windows Central. De laptops krijgen volgens de bronnen Intel Core Ultra- of Qualcomm Snapdragon X Elite-socs. De Surface Pro 10 zou een vergelijkbaar ontwerp als de Pro 9 hebben, maar zou een oledscherm krijgen dat helderder is en hdr ondersteunt. Daarnaast zou het apparaat een verbeterde camera krijgen en een ingebouwde nfc-lezer.

De Laptop 6 zou een gewijzigd ontwerp krijgen met dunnere bezels en afgeronde hoeken. De laptop krijgt volgens de bronnen twee USB-C-poorten en een USB-A-poort aan de linkerzijde, en de magnetische laadpoort aan de rechterzijde.

Microsoft zou met de laptops sterk willen inzetten op nieuwe Windows 11-AI-functies, zoals de game-upscaler en ondertitelingsfunctie die ook kan vertalen. De Surface-toestellen krijgen volgens de bronnen ook een AI Explorer-functie, die alles op een pc doorzoekbaar maakt met natuurlijk taalgebruik. Zo zouden gebruikers de functie kunnen vragen te zoeken naar een lijst van restaurants die een vriend ooit geadviseerd zou hebben in bijvoorbeeld een mail of een chatgesprek.

De functie kan ook contextafhankelijke functies tonen, zoals een bewerkingsknop bij afbeeldingen. Gebruikers kunnen dan in tekst aangeven wat ze bewerkt willen hebben, zoals het verwijderen van een achtergrond. Deze AI-functies zouden onderdeel zijn van Windows 11-versie 24H2, die pas in de herfst zou verschijnen. Microsoft reageerde niet op vragen van Windows Central over de geruchten.