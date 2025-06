Windows Central: Microsoft brengt mogelijk AI-functies naar Paint op Windows 11

Microsoft brengt mogelijk AI-functies naar verschillende Windows 11-apps, waaronder Paint. Dat melden ingewijden aan Windows Central. Paint zou bijvoorbeeld text-to-imageprompts gaan ondersteunen. Het is niet bekend of en wanneer de features daadwerkelijk uitkomen.

Microsoft 'verkent' momenteel de mogelijkheden voor AI in verschillende van zijn Windows 11-apps, melden bronnen aan Windows Central. Daaronder vallen, naast Microsoft Paint, bijvoorbeeld de Snipping Tool, de Camera-app en de Photos-app in het besturingssysteem. Paint krijgt mogelijk een text-to-imagefunctie, waarmee gebruikers beelden kunnen genereren op basis van zelfgeschreven prompts. Dat is vergelijkbaar met de Image Creator-functie van Bing, die draait op OpenAI's Dall-E-model.

De Photos-app krijgt op zijn beurt mogelijk een optie om objecten of mensen te herkennen in afbeeldingen. Die kunnen vervolgens uit de foto geknipt worden, waarna ze in andere afbeeldingen geplakt kunnen worden. Microsoft test daarnaast optical character recognition in de Snipping Tool , waarmee tekst uit screenshots herkend en gekopieerd kan worden. Diezelfde functie komt mogelijk ook naar de Camera-app voor Windows 11. Zo kunnen gebruikers tekst kopiëren uit een foto die is genomen met een webcam.

Het is niet bekend of en wanneer Microsoft deze features toevoegt aan Windows 11. De ideeën bevinden zich volgens Windows Central nog in een 'vroeg stadium'. Microsoft houdt op 21 september een evenement waarop de techgigant mogelijk nieuwe Surface-apparaten aankondigt en verder ingaat op AI-functies in Windows. Of deze features dan ook onthuld worden, is niet bekend.