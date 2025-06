Windows 11 krijgt ingebouwde ondersteuning voor 7-zip, rar en andere compressies

Windows 11 krijgt native ondersteuning voor 7-zip- en rar-bestanden. Microsoft zet die ondersteuning binnenkort in het besturingssysteem, zodat gebruikers geen thirdpartytools of het standaard zipprogramma van Windows meer nodig hebben voor het comprimeren van bestanden.

Microsoft noemt die ondersteuning tijdens ontwikkelaarsconferentie Build, die deze week aan de gang is. Het bedrijf zegt ondersteuning voor tar, 7-zip, rar, gz 'en veel andere archiveringsformaten' naar het besturingssysteem te brengen. Dat doet het via libarchive, een opensourcelibrary die naast 7-zip en rar ook gzip, bzip2, compress, uudecode, xz, lzip, lzma, pax, cpio, ISO9660, mtree, shar, at, empty, raw, xar, lha/lzh, CAB en WARC ondersteunt.

Microsoft komt daarmee tegemoet aan een wens die veel Windows-gebruikers al jaren hebben. Eerdere versies van het besturingssysteem hadden altijd ingebouwde ondersteuning voor zip-archivering, maar dat werkt minder goed dan veel alternatieven. Voor andere compressieformaten zoals 7-zip en rar moesten externe tools zoals Winrar worden gedownload.

De ondersteuning komt volgens het bedrijf in de komende week naar Windows 11. Dat gebeurt in een preview van het OS en niet in de Moment 3-update die onlangs uitkwam.