Microsoft brengt Moment 3-update voor Windows 11 woensdag uit

Microsoft brengt de Moment 3-update voor Windows 11 woensdag uit. De derde grote update voor het besturingssysteem heeft onder andere een aantal nieuwe privacyinstellingen, integratie voor Pluton-processoren en verbeterde widgets voor nieuws.

Microsoft laat tijdens ontwikkelaarsconferentie Build weten dat Moment 3 vanaf 24 mei te downloaden is. Het gaat dan niet om de definitieve versie; de previewversie is al enkele weken te gebruiken. In de grote Feature Update zitten onder andere nieuwe instellingen om datadelen te reguleren. Zo wordt het mogelijk om data van aanwezigheidssensoren in apparaten uit te schakelen en die te gebruiken om een computer automatisch te vergrendelen of juist te openen bij aanwezigheid. Ook wordt in de taakbalk duidelijker weergegeven of er een vpn-verbinding actief is. Als er in het wi-fipictogram een slot staat, betekent dat dat een vpn-verbinding opgezet is.

Windows 11 krijgt in de toekomst ook meer ondersteuning voor Pluton-securitychips. Zo wordt Pluton-ondersteuning beschikbaar voor meer AMD-modellen, waaronder de Phoenix-apu's. Pluton is een trusted execution environment die als opvolger dient voor de Trusted Platform Module. De technologie is afkomstig van de Xbox One en moet een aparte beveiligingsmodule op chips zetten waarin afgesloten data kan worden geplaatst.

Andere kleine wijzigingen in Windows 11 zijn onder andere een pictogram in het startmenu waarmee gebruikers informatie krijgen als hun Microsoft-account moet worden bijgewerkt en een integratie van Bluetooth Low Energy Audio. Die codec maakt het mogelijk audio in hogere kwaliteit af te spelen op bepaalde draadloze oortjes. Die moeten dat wel ondersteunen; Microsoft werkt samen met Samsung om dat op de Galaxy Buds2 Pro mogelijk te maken.

Tot slot worden ook de widgets uitgebreid in Windows 11. Zo wordt het standaard weergaveveld groter en komt er ruimte voor apps die gebruikers daar zelf willen toevoegen.

Aankomende previewfeatures

Naast de Moment 3-update kondigt Microsoft ook enkele nieuwe features aan die in een previewversie van Windows 11 worden gezet. Dat besturingssysteem krijgt ondersteuning voor iets dat Windows 365 Boot gaat heten. Daarmee kunnen gebruikers direct inloggen met een account voor een Windows 365-cloud-pc. Ook wordt het in de preview mogelijk om Win32-applicaties te verbergen voor eindgebruikers. Beheerders kunnen de apps isoleren, zodat ze geen toegang meer hebben tot andere Windows-processen.