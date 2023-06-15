Windows 11-preview laat gebruikers met stylus in alle tekstvelden schrijven

Microsoft test een verbeterde Windows Ink-versie in zijn recentste Windows 11-previewbuild. Daarmee kunnen gebruikers met een stylus in alle tekstvelden binnen Windows schrijven. Momenteel werkt dat alleen in bepaalde applicaties.

De verbeterde Windows Ink-versie zit in Windows 11-previewbuild 23481, die momenteel beschikbaar is in het Dev-kanaal. Met de functie kunnen gebruikers in het complete Windows-besturingssysteem tekst invoeren met een stylus, zonder dat daarvoor dus een toetsenbord nodig is. Momenteel kunnen gebruikers al met de hand schrijven in bepaalde Windows-applicaties, zoals OneNote, maar de feature werkt niet systemwide. Previewgebruikers kunnen de functie instellen in de bluetoothinstellingen van Windows met de optie 'Shell Handwriting' onder 'Pen en Windows Ink'.

Daarnaast krijgt de Windows Ink-feature andere verbeteringen. Zo moet de functie nauwkeuriger handgeschreven tekst herkennen. Ook komt er een doorkrasfunctie waarmee gebruikers hun tekst kunnen bewerken of schrappen. De Windows Ink-functie werkt momenteel alleen nog in het Engels, hoewel er wordt gewerkt aan ondersteuning van andere talen. Wanneer die ondersteuning verschijnt, is nog niet duidelijk. Het is ook niet bekend wanneer de verbeterde Windows Ink-functie beschikbaar komt voor alle gebruikers.

Windows Ink-preview
Bron: Microsoft

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-06-2023 11:49 47

15-06-2023 • 11:49

47

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Reacties (47)

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xiam 15 juni 2023 12:30
Onenote op surface heeft handschriftherkenning via ink to text (gaat in veel gevallen mis). Gboard op windows (daar zijn weer speciale downloads voor) met handschriftherkenning werkt wel goed ook voor nederlands. Het werkt niet eenvoudig en op Android veel beter. Nadeel Onenote in Android is dan weer dat je lettertypes beperkt zijn. Inkredible app maakt je handschrift dan weer mooier, maar die heeft weer geen nette export naar Onenote (alleen als plaatje). Onenote op Apple is op een of andere manier ook niet ideaal en de Apple pen is mij te glad (kun je weer een hoesje om krijgen) en hard (paperlike scherm beschermer kan dat iets verbeteren). Het blijft klungelen met Onenote, handschriftherkenning en stylus input.
Polydeukes 15 juni 2023 12:00
Ik heb 'n Surface Pro 9 en ik gebruik die stylus werkelijk nooit. Ik typ ook sneller dan ik schrijf, dus vraag me af in welke situatie dit wenselijk is. Maar ik vertrouw op de slimme koppen van Tweakers om mij de verhelderende antwoorden te geven ;)
5pë©ïàál_Tèkén @Polydeukes15 juni 2023 12:20
Mensen associëren de stylus met 'klassiek' schrijven - op de lijntjes leesbare tekst/volzinnen schrijven. Terwijl het meer bedoeld is om er mee te krabbelen (Hyves triggerwoord!). Even in de zijlijn een comment zetten, wat dingen omcirkelen/onderstrepen etc. Oftewel, alles behalve normaal schrijven. Ik kan me zo snel geen situatie bedenken waarin dit voor mij handig zou zijn. Als iemand me in de wandelgangen wat verteld wat ik snel moet noteren, dan zeg ik vriendelijk 'wat je zegt is belangrijk, zet het even op de mail'. Maar aan de andere kant - ik ben ook totaal geen iemand die aantekeningen maakt. Als ik een belangrijk gesprek heb, dan neem ik het op en luister ik het (versneld) terug. Echter zijn er mensen die vastgegroeid zijn aan noteblocks, zij zullen er vast happy mee zijn :).
killerbie @5pë©ïàál_Tèkén15 juni 2023 13:17
Ik schijrf tijdens een meeting enorm veel op papier, zelf ben ik zowat in de markt voor een kindle scribe mits dat ding ooit met onenote zou kunnen synchronisere.
ragcage @killerbie15 juni 2023 13:46
Waarom in hemelsnaam een Kindle Scribe als je het gaat gebruiken als note taking device. Daar is die totaal (nog) niet voor geoptimaliseerd. Kijk eens naar de Onyx Note Air 2 of de Xiaomi Remarkable kopie die binnen enkele maanden op de westerse markt uit gaat komen. Daar kan je gewoon Android apps op installeren die het synchroniseren zonder hoofdpijn zal laten verlopen.
killerbie @ragcage15 juni 2023 14:05
Ik wil helemaal geen apps op een note device, het enige wat ik wil is pdf documenten lezen + notities maken én notities maken op een leeg 'blad' waarbij die naar onenote wordt gestuurd (of naar een ander programma die ik kan laten samenwerken met onenote)

De remarkable vind ik veel te duur wanneer je er dan nog eens een hoes en degelijke pen bij koopt. idem voor de onyx book (520EUR!

Vandaar ook de reden dat ik momenteel nog steeds de kat uit te boom kijk :-)
PS ik heb een kindle paperlight waar ik heel tevreden van ben, dat is voor mij een reden om (voorlopig) de kindle scribe zowat de voorkeur te geven mits deze nog het een en ander krijgt kwa firmware updates/changes.

[Reactie gewijzigd door killerbie op 24 juli 2024 23:25]

Brummetje @killerbie15 juni 2023 15:03
Ik ben zelf erg tevreden over de Galaxy Tab S6 lite 2022. Weet niet zeker over deze goed kan synchroniseren met Onenote maar het schrijven via de Note app van Samsung zelf werkt perfect! Ook eenvoudig PDFs importeren waar je dan weer notities op kan maken.
ragcage @Brummetje15 juni 2023 16:23
Lichtgevende gladde glazen displays zijn niet te vergelijken met echte e-notes met high-end e-ink en een textured display dat een paper-like feel geeft als je er op schrijft.
Brummetje @ragcage15 juni 2023 16:31
Dat beweer ik ook niet. Ik geef alleen aan dat ik erg tevreden ben over de Galaxy Tab. Ik wou ook altijd een Remarkable maar de prijs zat bij mij ook in de weg. Of het e-ink scherm fijner is durf ik niet te zeggen maar ik vind het schrijven op de Galaxy Tab helemaal prima.
maurict @5pë©ïàál_Tèkén15 juni 2023 13:18
Haha ik ben er zo'n eentje die aantekeningen maakt. Voor mijn idee onthoudt ik dingen dan beter, plus na een paar maanden weet ik nog precies welke requirements je al eerder had aangedragen😃
Maar opnemen is idd ook een goede!
FaceDown @maurict15 juni 2023 13:51
Bij opnemen moet je het hele gesprek door terwijl bij aantekeningen (met pen of digitaal) je alleen de essentiele zaken noteert. Opname van gesprekken is dus zinloos imho tenzij je iemand anders of zelf veel later alles nog eens terug zou willen (laten) horen.
dblazen @Polydeukes15 juni 2023 12:03
Als je rondloopt met het ding in tabletmodus en schrijven dan makkelijker is dan typen, bijvoorbeeld.
Kan me voorstellen dat dat in bepaalde situaties handiger is.

Voor een desktop / situatie waarin je altijd een keyboard beschikbaar hebt zal het inderdaad niet sneller zijn.

[Reactie gewijzigd door dblazen op 24 juli 2024 23:25]

EstiematiesEnzo @dblazen15 juni 2023 12:42
Kan het bevestigen, sales loopt met pennen en is praktisch mandatory. Denk and field sales bijv. sales die van winkel naar winkel rijdt om een product te verkopen. Die lopen door winkels de hele dag met een tablet.

[Reactie gewijzigd door EstiematiesEnzo op 24 juli 2024 23:25]

FaceDown @EstiematiesEnzo15 juni 2023 13:49
En die hebben nooit een typecursus gevolgd?
field33P @FaceDown15 juni 2023 14:09
Ik kan me zomaar voorstellen dat typen op een groot apparaat zonder vaste ondergrond niet echt lekker is. Al werkt schrijven in zo'n situatie ook niet echt lekker, lijkt mij.
EstiematiesEnzo @field33P15 juni 2023 14:43
Ik zou zeggen probeer het uit, heb het geprobeerd want heb met ze meegelopen om te zien hoe hun werkdag erruit ziet toen we ons project gingen opstarten. Het is gewoon te sloom, ze hebben zelfs een holder om de tablet als het ware vast te zetten aan 1 hand.

Sales is lastig en een snelle business, in general lopen ze achter een store manager aan terwijl hij/zij zn ding doet en proberen wat erruit te squeezen. Ze rennen praktisch allemaal, snel even neerkrabellen met een digitale pen is vele malen sneller dan intypen: 5x melk FC, 30x gras, tegen Dinsdag geleverd.

Nu hadden wij een app gemaakt voor het bestellen en dat gedeelte gaat sneller, maar sales maakt veel aantekeningen zoals: vandaag lichtelijk geirrieteerd, Woensdag grotere order pushen. Die aantekeningen zijn beter en sneller met de hand te doen. Dezelfde aantekeningen werden vervolgens automatisch gekoppeld aan een klant zodat de volgende sales rep een headsup heeft. Sales is immers mensen werk en een psychologisch spel, de vakmensen die in sales werken zijn zich hier heel erg van bewust en dit soort aantekeningen zijn goud waard voor hun. Heeft Jan de laatste tijd stress met zijn vrouw thuis?, aantekening: minder hard pushen bij volgend bezoek.

Het omcirkelen van een product in een 2 slide presentatie heeft ook een sterke impact op het succes van je verkoop. Je sales window is vaak onder de minuut en je target zal hooguit 2x zijn hoofd omdraaien naar jouw scherm.

Ik kan me totaal niet voorstellen dat mensen met 1 vinger gaan typen half rennend/wandelend/terwijl ze praten en proberen te verkopen.

[Reactie gewijzigd door EstiematiesEnzo op 24 juli 2024 23:25]

le1337 @Polydeukes15 juni 2023 12:07
Zelf heb ik die stylus ook gekocht omdat het me handig leek.
Ik gebruik hem af en toe maar, eigenlijk alleen als ik me verveel... En dan doe ik er nou ook niet echt iets nuttigs mee.
davekok @Polydeukes15 juni 2023 12:19
Dat is voor de volgende generatie die eerst een stylus leert gebruiken. Voor dat ze een toetsenbord leren gebruiken.
Geekomatic @davekok15 juni 2023 12:44
Dan ga je er vanuit dat die generatie ook nog kan schrijven... :+
jpsch @Geekomatic15 juni 2023 12:55
blokletters
lenwar
@davekok15 juni 2023 13:16
Ik kan bevestigen dat mijn dochter (groep 5) toch echt heeft leren typen en zover ik weet nooit een stylus in haar handen heeft gehad.

Ze ervaart het overigens wel als vervelend dat haar oude laptopje geen touchscreen heeft (waar ik het irritant vind dat ik het niet uit kan zetten op m'n 'werk-laptop'). Ik denk dat dat ook een generatieding is :D
xFeverr @lenwar15 juni 2023 14:56
Nu ben ik wel benieuwd waarom je een touchscreen dan uit wil zetten. Als je er niet aan zit, dan doet het ding toch niks?

Ik ben er ook niet mee opgegroeid en heb altijd geleerd om van schermen af te blijven omdat ze anders vies worden (de CRT) en later omdat ze dan kapot konden gaan (mat scherm LCD). Dus ik zal er niet zo snel achter komen dat iets een touchscreen heeft :+

Maar ik vind het soms wel handig dat het erop zit om te scrollen. Vooral als er een ruk trackpad op zit of mijn hand nou eenmaal makkelijker bij het scherm kan komen.
lenwar
@xFeverr15 juni 2023 15:41
Als je er niet aan zit, dan doet het ding toch niks?
Ja, dat zou je zeggen :) Eens in de zoveel tijd als je samen bezig bent, wil ik nog wel is naar m'n scherm wijzen. Als je hem dan net aanraakt is dat 'onpraktisch'. Ook werk ik regelmatig met meerdere computers en beeldschermen. Ik switch dan de USB-kabel van m'n toetsenbord even van de ene naar de andere laptop.

M'n werklaptop is dan meestal 'half-open' (dus een beetje naar beneden). Als ik dan één vluchtig dingetje moet intypen op dat ding, dan raak ik het scherm met m'n knokkel aan.

Dat laatste is een beetje gekkig van mij, maar dat is hoe ik werk, en dan is een touchsscreen erg onpraktisch ;)

Ik heb zelf dan weer geen problemen met een touchpad of zo'n pieletje in het midden van het toetsenbord. Dat werkt prima voor mij. Het is voor mij in elk geval lastig dat ik hem niet uit kan zetten.
xFeverr @lenwar15 juni 2023 15:47
Herkenbaar. Ik raad je ten eerste een KVM-switch of USB-only switch aan. Ik had zelf deze in gebruik toen ik nog geen KVM (nodig) had. Daarna overgestapt op een Logitech MX Master en MX keys, die hebben knoppen om de computer te kiezen. En nu zit het spul allemaal in het scherm zelf.

Ik heb een HP Z-book met ook een trackpoint. Ik vond dat altijd wel goed werken op IBM (of Lenovo) laptops. Maar op deze HP gebruik ik het echt nooit. Waarom? Dat ding heeft geen scrollmodus 8)7 en dat hadden die IBM's wel.

Maar werk toch het merendeel met muis en toetsenbord. Alleen als het buiten een lekkere temperatuur is durf ik weleens mijn laptop mee naar buiten te nemen om er zo op te werken.

Ik heb trouwens geen touchscreen meer in mijn laptop, maar dus een zacht mat scherm. Dus daar blijf ik vanaf :+

[Reactie gewijzigd door xFeverr op 24 juli 2024 23:25]

Toxic_Dreams @Polydeukes15 juni 2023 13:27
Als je wilt tekenen o.i.d. is een stylus wel écht een uitkomst hoor. Probeer met je vinger of met je muis maar eens fatsoenlijk een tekening te maken / een handtekening te zetten.
Polydeukes @Toxic_Dreams15 juni 2023 20:32
Dat begrijp ik maar dit artikel gaat over 't invullen van formulieren met 'n stylus ipv een toetsenbord.
Jdewit @Polydeukes15 juni 2023 13:53
Ik heb er al eentje sinds de 4 en nog nooit gebruikt
Ravna @Polydeukes15 juni 2023 16:11
Ik teken zelf veel met een Wacom Intuos Pro, op mijn desktop-PC. Mijn toetsenbord nooit nodig, behalve als Windows, bij saven of hernoemen en zo, opeens geen pen-invoer accepteert. Dus ik persoonlijk zou het wel heel handig vinden.
Cuverclub @Polydeukes16 juni 2023 11:13
Na even lezen wat de voordelen zouden kunnen zijn volgens de knappe koppen van Tweakers was de vraag gerezen wat het voordeel is ten opzichte van spraak besturing waarbij tekst wordt gegenereerd.
De verkoper die niet kan praten en en geen andere input kan geven is wel een redelijk beperkte doelgroep, een toetsenbordje bijvoorbeeld doet ook wonderen bij een tablet.
Anderzijds iets markeren heeft niks met handschrift te maken en doe je ook niet vaak als je onderweg bent.
Tot slot zou een handgeschreven doktersrecept weer problemen terug brengen die we in het verleden hadden :-) Als het handschrift leesbaar is is tegenwoordig ook nog maar de vraag :*)
beerse 15 juni 2023 12:20
Het zou mooi zijn als deze stylus met handschrift herkenning zich aan het operating systeem aanmeld als toetsenboard. Dan werkt het in 1 keer in alle applicaties. Dat geheel vergelijkbaar met de manier waarop usb-gebonden barcode readers werken: Dat 'typt' de tekst van de barcode ook netjes in.
Eagle Creek @beerse15 juni 2023 12:25
Dat is reeds mogelijk via het schermtoetsenbord. De stylus roept het schermtoetsenbord op, en een optie binnen het schermtoetsenbord is om met geschreven tekst te werken.

Met andere woorden: wat nu nieuw is in Windows 11 is dat de velden dit native ondersteunen, maar via een stylus alle velden vullen is vandaag de dag al lang mogelijk.
beerse @Eagle Creek15 juni 2023 12:27
Dat is niet 'schrijven', dat is 'tikken'. Dan gebruik je de stylus in de muis/aanwijzer mode.
kid1988 @beerse15 juni 2023 12:48
Jij hebt EagleCreek niet begrepen.
Dit is wat hij bedoelt
kid1988 @beerse15 juni 2023 13:26
dat je nu direct in een tekstveld kunt schrijven in plaats van in het onscreen keyboard vakje.
Maar ben het met je eens, niet erg nieuwswaardig. Maar dat heb ik wel vaker met een artikel hier...
xFeverr @beerse15 juni 2023 14:58
Dat je het schermtoetsenbord niet nodig hebt, maar direct in een invoerveld kan schrijven. Je schrijft dus op de plaats waar de tekst moet komen, ipv een cursor te activeren en daarna in een ander vakje je tekst te schrijven.

Dat vind ik bijzonder genoeg om in een nieuwsbericht op Tweakers te melden. Maar dat zullen anderen weer niet zo vinden.
lilmonkey 15 juni 2023 12:44
Hmm, maar dit kan nu ook al? Nog even geverifieerd op m'n oude Surface Pro 3 met Win10. Wanneer het on-screen toetsenbord verschijnt bij het focusen van een invoerveld via het icoontje linksboven switchen naar handschrift-invoer (indien het daar nog niet op staat), en met je vinger of stylus los gaan. Werkt prima in allerhande niet-Microsoft apps.
Loller1
@lilmonkey15 juni 2023 13:12
Daar is het toestenbord voor nodig, met deze nieuwe functie is dat niet meer het geval.
lilmonkey @Loller115 juni 2023 13:16
Tja, als je eenmaal in handschrift-modus zit zie je het toetsenbord niet meer en zie je alleen een handschrift-veld maar goed, ik snap je punt. Het is in dat opzicht eerder een kleine UI optimalisatie.
Momenteel kunnen gebruikers al met de hand schrijven in bepaalde Windows-applicaties, zoals OneNote, maar de feature werkt niet systemwide.
Maar dit klopt dus sowieso niet, dat kan al lang prima overal (voor zover ik kan testen) waar tekstinvoer verwacht wordt. Zelfs in tty/terminal-applicaties.
WhiteSnake76 @lilmonkey15 juni 2023 13:21
Je kan toch zonder toetsenbord switchen via het taakbalk icoontje bij 10 dacht ik?
jpsch 15 juni 2023 12:56
Soort Apple Newton?
Wouterie 15 juni 2023 13:44
Alle tekstvelden? Dus ook in de MMC en CMD?

Ik vind het zo lollig dat hoe modern Windows er ook elke keer wel uitziet aan de buitenkant; zodra je echt aan het werk gaat ziet het er net zo uit als Windows 2000.
Jdewit @Wouterie15 juni 2023 13:54
Is mij ook opgevallen, maar wel al je privacy mogen inleveren
jacob.korf 15 juni 2023 18:08
Hopelijk maken ze suggesties ook beter. Ik kan nu bijv geen woorden toevoegen om te onthouden. Daardoor gebruik ik deze functie nooit
Roel1966 15 juni 2023 23:14
Tja, op de iPad kon dit toch wel al langere tijd dat je in de meeste apps gewoon met de stylus kan schrijven dus zo nieuw is het niet. En tja voor desktopgebruikers is die update sowieso al niet van toepassing en alleen dan voor de Surface gebruikers.
GerardVanAfoort 16 juni 2023 01:01
"De Windows Ink-functie werkt momenteel alleen nog in het Engels" Dan maar de EN versie installeren, ondersteuning voor NL zal wel weer 2024 worden..
patrickhamhuis 16 juni 2023 14:33
Dit soort functies gebruik ik zelf nooit. Ik zou liever hebben gewild dat ik de taakbalk weer verticaal op 1 monitor zou kunnen hebben.

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