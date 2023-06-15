Windows 11-preview laat gebruikers met stylus in alle tekstvelden schrijven

Microsoft test een verbeterde Windows Ink-versie in zijn recentste Windows 11-previewbuild. Daarmee kunnen gebruikers met een stylus in alle tekstvelden binnen Windows schrijven. Momenteel werkt dat alleen in bepaalde applicaties.

De verbeterde Windows Ink-versie zit in Windows 11-previewbuild 23481, die momenteel beschikbaar is in het Dev-kanaal. Met de functie kunnen gebruikers in het complete Windows-besturingssysteem tekst invoeren met een stylus, zonder dat daarvoor dus een toetsenbord nodig is. Momenteel kunnen gebruikers al met de hand schrijven in bepaalde Windows-applicaties, zoals OneNote, maar de feature werkt niet systemwide. Previewgebruikers kunnen de functie instellen in de bluetoothinstellingen van Windows met de optie 'Shell Handwriting' onder 'Pen en Windows Ink'.

Daarnaast krijgt de Windows Ink-feature andere verbeteringen. Zo moet de functie nauwkeuriger handgeschreven tekst herkennen. Ook komt er een doorkrasfunctie waarmee gebruikers hun tekst kunnen bewerken of schrappen. De Windows Ink-functie werkt momenteel alleen nog in het Engels, hoewel er wordt gewerkt aan ondersteuning van andere talen. Wanneer die ondersteuning verschijnt, is nog niet duidelijk. Het is ook niet bekend wanneer de verbeterde Windows Ink-functie beschikbaar komt voor alle gebruikers.