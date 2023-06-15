WinFuture deelt vermoedelijke specs onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes

WinFuture heeft de vermoedelijke specificaties van de onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes gedeeld. Zo zouden ze onder meer vernieuwde drivers krijgen. Wanneer en voor welke prijs de oordopjes beschikbaar komen, is nog niet bekend.

Volgens het Duitse WinFuture worden de oordopjes in de komende dagen officieel geïntroduceerd. De WF-1000XM5 wegen volgens die website 5,9g en beschikken over zogenaamde Dynamic Driver X-drivers met een diameter van 8,4mm. Beide oordopjes beschikken over drie microfoons om het omgevingsgeluid op te vangen en ervoor te zorgen dat de actieve ruisonderdrukking goed werkt.

De Duitse website schrijft dat de oordopjes volgens Sony HiRes-audio en DSEE Extreme ondersteunen. Daarnaast zou de WF-1000XM5 beschikken over botgeleidingssensors en Precise Voice Pickup-technologie, waarmee de stem van de drager altijd zou kunnen worden opgevangen tijdens gesprekken, ook in rumoerige omgevingen.

De oplaadcase van de oordopjes krijgt volgens WinFuture een 500mAh-accu. Daarmee kunnen ze meermaals worden opgeladen voor een totale accuduur van 24 uur. Hoelang de oordopjes meegaan op een enkele lading, is nog niet bekend. Volgens informatie van WinFuture kan de accu in de behuizing de oordopjes in drie minuten tijd voorzien van een uur aan accuduur. De WF-1000XM5 zou binnen twee uur volledig kunnen worden opgeladen.

Het apparaat krijgt verder ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en kan met verschillende apparaten tegelijk verbonden worden. Ten slotte zouden de WF-1000XM5 IPX4-gecertificeerd zijn, waarmee ze tegen zweet en spatwater moeten kunnen.

Sony WF-1000XM5Sony WF-1000XM5

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 15-06-2023 11:26 34

15-06-2023 • 11:26

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Reacties (34)

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Vexxon 15 juni 2023 11:35
IK heb zelf de WF-1000XM4 en hoewel ik er best tevreden over ben qua geluidskwalititeit gezien de prijs zijn de oordopjes soms lastig uit het doosje te krijgen doordat je niet zoveel grip hebt.
Als ik dan naar dit design kijk lijkt dat alleen maar minder te worden gezien het gladde oppervlak aan de zijkant, maar ik kan het natuurlijk mis hebben want ik heb ze nog niet in mijn handen gehad.
THETCR @Vexxon15 juni 2023 12:06
Persoonlijk stoor ik me erg aan de gevoeligheid van de touch bediening waardoor het buiten onbruikbaar is, de wind triggered constant de bediening.
Er zijn Tweakers die dit hebben opgelost door er tape overheen te plakken.

Ook de slechte detectie om de muziek te pauzeren wanneer je de oordopjes uit doet is erg spijtig.

Sony heeft niks gedaan om deze problemen op te lossen.
Styreta @THETCR15 juni 2023 12:23
haha ik heb tape op mijn XM3 koptelefoon geplakt omdat ik steeds de touchmeuk aanraakte als ik op de bank zat met een arm omhoog. Blijft tergend dat je die onzin niet gewoon uit kan zetten in de bijbehorende app oid.
E-B @Styreta15 juni 2023 15:17
Je weet dat je dit tegenwoordig ook binnen de instellingen uit kunt zetten? Je hebt hier soft-(firm)wareversie 4.2.2 op de hoofdtelefoon voor nodig. Wanneer geïnstalleerd kun je de binnen de instellingen van de officiële Sony app op je telefoon de "touch controls" onder "System" desgewenst in- of uitschakelen. :)

Er wel vanuit gaande dat je de over-ear hoofdtelefoon bedoelt

[Reactie gewijzigd door E-B op 22 juli 2024 18:30]

THETCR @E-B15 juni 2023 21:31
Is het bij de XM3 ook zo dat er nog wel geluid wordt afgespeeld wanneer de touch bediening wordt getriggerd, ondanks dat er dan geen actie meer wordt uitgevoerd?

Dat is namelijk wel het geval in de XM4 reeks.
ParaDroid2 @THETCR15 juni 2023 13:56
Dit herken ik totaal niet, ik heb nog nooit gehad dat buiten 'spontaan' de aanraakbediening werd bediend. Ook het pauzeren herken ik niet, het is wel zo dat als ik ze in een jas doe, ze verder gaan met spelen, omdat de nabijheidssensor dan geactiveerd wordt.
THETCR @ParaDroid215 juni 2023 21:33
Heb je ze ooit in gehad op de fiets of gewandeld terwijl het waaide?

Je kan er genoeg over vinden. Van Tweakers tot aan Reddit.
tweak-eddie @THETCR20 juni 2023 10:38
Volgens mij is dat de spraak detectie. Dit is uit te schakelen in de app, alsmede de touch bediening.
THETCR @tweak-eddie20 juni 2023 10:45
Nope, ook al lang uitgezet.
Even iets beter teruglezen, de touch bediening geeft nog steeds een geluidssignaal wanneer het getriggerd wordt.
WaltVer @Vexxon16 juni 2023 13:51
Wonderlijk, ik heb de XM4 vanaf de dag van release, en ik herken vrijwel geen van de genoemde problemen.
Uit het doosje halen met duim op de zijkant het doosje en wijsvinger tegen de zijkant van een oordopje tussen de beide oordopjes in. Kan me niet herinneren dat dat ooit enige moeite heeft gekost.
Ik fiets vrijwel elke dag met oordopjes in, ANC op standje antiwindgeruis, en dat gaat perfect. Bediening gebeurt alleen wanneer ik zelf de dopjes aanraak. Wel is de bediening bij mij soms niet gevoelig genoeg, en moet ik een paar keer tikken om iets te laten gebeuren.
Doorspelen/aangaan wanneer ik de dopjes los in mijn zak stop herken ik wel, daardoor moet ik soms wat terugzoeken als ik een podcast of audioboek luister.
Ik heb trouwens firmware 2.0.0, geen idee of dat invloed heeft
coolkingler1 15 juni 2023 12:30
Zouden ze weer foam eartips hebben?

Ik vind ze fijn op de XM4 maar ze verslijten wel snel als je ze enigzins schoonmaakt (mijn fout, moest ik niet doen met isopropyl) Je kan ook geen nieuwe kopen maar ik heb zelf Sony gebeld en ze stuurden nieuwe, vandaag binnen.

Ook de Comply's gekocht maar die sealen niet altijd even goed. Lijkt er volgens de plaatjes wel op dat het weer foam is iig.

[Reactie gewijzigd door coolkingler1 op 22 juli 2024 18:30]

metalmania_666 @coolkingler115 juni 2023 14:06
Die foam dopjes zijn fantastisch idd.
Ik heb de XM3.
Maar ook zonder schoonmaken gaan ze na 2 á 3 maanden stuk.

Jouw tip om Sony te bellen ga ik ook doen. Heb nu van Comply omdat ik niks anders kan vinden.
TV_NERD @metalmania_66615 juni 2023 15:01
Ik heb al een half jaar XM4s maar hoe krijg je in hemelsnaam die eartips stuk?
ShaggyL @TV_NERD15 juni 2023 16:17
Over het algemeen droogt de foam uit, ontstaan er scheurtjes en dat heeft al direct invloed op de klank en afsluiting. Dit gebeurt met alle dopjes van foam. Comply levert ze daarom in verpakkingen met 3 setjes bijvoorbeeld.
SubSpace @ShaggyL15 juni 2023 18:48
Tot op zekere hoogte, maar de foam tips van Shure doe ik toch wel lang mee. Af en toe even wassen. Ik ben misschien aan m'n vierde paar bezig in een jaar of 5.
TV_NERD @ShaggyL16 juni 2023 08:37
Als ik ze niet gebruik, drogen ze dan ook uit? Hoe kan ik ze het beste bewaren? Ik heb het "geluk" verschillende maten te moeten gebruiken links/rechts en heb dus een "setje over" van de originele kit.
ShaggyL @TV_NERD16 juni 2023 10:13
Bewaren durf ik niet veel over te zeggen (te weinig ervaring mee). Foam droogt over het algemeen gewoon uit, dus heeft een levensduur. Hier zal absoluut verschil in zitten qua merk en kwaliteit.

Ik denk dat als je ze goed afgesloten, droog en buiten zonlicht bewaart het de dopjes ten goede komt.

Mijn advies bij Comply is altijd max 3 maanden gebruiken geweest, daarna zag je ze vaak verkruimelen of scheuren. Er zit wel speling in natuurlijk, vooral in hoeverre je zelf vindt wanneer de doppen te vergruist zijn of niet.

Zelf zweer ik bij de rubberen dopjes, misvatting is vaak dat mensen te grotere doppen nodig denken te hebben terwijl die dan uitschieten en niet passen. Als je kleiner gaat sluiten ze vaak wel af en blijf je een goede weergave behouden. Uitzonderingen daargelaten uiteraard!

[Reactie gewijzigd door ShaggyL op 22 juli 2024 18:30]

TV_NERD @ShaggyL16 juni 2023 14:49
Bedankt dat je nog even reageert, die fout is met rubber dopjes erger dan foam, maar in mijn geval ben ik gewoon echt asymmetrisch :+
ShaggyL @TV_NERD16 juni 2023 16:19
Voor asymmetrie van de gehoorgang is dit echt een oplossing, wel jammer dat je dus regelmatig de dopjes moet vervangen!

Ik bekijk het vooral vanuit geluidstechnisch oogpunt, de afbreuk van klank nadat de doppen uitdroogt, maar je kan echt wel een maand of wat snoepen.

Comply geeft aan dat af en toe schoonmaken met een goed uitgeknepen doekje en laten drogen voor je er weer gebruik van maakt. Dit moet de levensduur ten goede komen als je het af en toe doet. Ze geven strategisch niét aan hoe vaak je het kan doen of hoe langer de doppen dan mee gaan ;). Maar het kan maar wat schelen!
metalmania_666 @TV_NERD15 juni 2023 15:16
Ik weet niet hoe, maar bij het eruithalen scheurde 1 zo'n foamtip heel gemakkelijk.
Bij recensies op bol.com las ik dit ook vaker
TV_NERD @metalmania_66615 juni 2023 15:36
Misschien beetje gechargeerd geschreven, sorry :) Ik wil het vooral voor mezelf voorkomen.
metalmania_666 @TV_NERD15 juni 2023 16:53
:) no problemo.
Het setje wat ik nu heb, gaat wat langer mee.
Na 4 maanden beginnen er kleine scheurtjes te komen dus het zal niet lang meer duren.
Net als wT ShaggyL hieronder ook schrijft: foam droogt uit.

Maar ik vind ze een stuk comfortabeler zitten dan de plastic variant
coolkingler1 @metalmania_66615 juni 2023 17:13
Ja misschien had ik geluk hoor met de medewerkster aan de lijn maar was wel echt top van ze, proberen waard.
Florin16 15 juni 2023 12:01
Nog steeds erg gelukkig met mijn XM3's, maar ik ben blij dat het verbinden met meerdere devices steeds soepeler wordt. Ik heb een tijdje geprobeerd om op mijn werk muziek via mijn telefoon te sturen en dan teamscalls van mijn werklaptop op dezelfde oortjes te ontvangen, maar dat werkte in de praktijk niet zo lekker.
Jazco2nd 15 juni 2023 12:08
Ben erg benieuwd naar deze.
Dat HiRes is helaas wel echt een marketing term. Ipv dat heb ik liever 100% lossless. En dan ik bepaal zelf wel vanaf welke audiobron ik afspeel. 99.99% van de tijd speel je immers niet van een "HiRes" bron af, maar wil je ook geen invloed van (nog meer) lossy compressie op je bron.

Helaas is AptX Lossless/Snapdragon Sound nog altijd maar in 1 oordopje te vinden, zelfs nu we een jaar verder zijn!
Metal spoon 15 juni 2023 12:44
Dik tevreden met de wf-1000xm4, enige nadeel is dat het geluid wat betreft stemmen soms een beetje een rare echo heeft.
Muziek is verder prima.
Wat Sony ook siert is dat ze een maand of 2 geleden een firmware update hebben uitgebracht die multipoint toevoegde, een zeer welkome feature voor mijn use cases.
Auwdioslave 15 juni 2023 12:32
Ik heb nog altijd de hoop op een opvolger voor de WI-1000XM2. Full wireless is leuk, maar op een lange intercontinentale vlucht hielden mijn WIs het de hele vlucht op één charge uit met NC. Daarnaast konden deze met een standaard jack kabeltje op het in flight infotainment systeem aangesloten worden, wat met de WFs niet kan...
ucsdcom @Auwdioslave15 juni 2023 14:48
Ik heb nog altijd de hoop op een opvolger voor de WI-1000XM2. Full wireless is leuk, maar op een lange intercontinentale vlucht hielden mijn WIs het de hele vlucht op één charge uit met NC. Daarnaast konden deze met een standaard jack kabeltje op het in flight infotainment systeem aangesloten worden, wat met de WFs niet kan...
Dat zijn oortjes met een nekband. In die tijd moest de accu nog in de nekband worden onder gebracht bij gebrek aan ruimte. De laadcase is de crux geweest, waardoor de oortjes opeens kleiner konden worden. Dus ik verwacht niet dat deze vormfactor bij Sony nog terug gaat komen met NC.
Auwdioslave @ucsdcom16 juni 2023 13:19
Precies, door die nekband heb je een flink lange accuduur zonder bijladen (hoeft dus niet na een paar uur een tijdje in de case zoals de WFs) en heb je ruimte voor een 3.5mm jack. Ik verwacht inderdaad ook niet dat er ooit een opvolger zal komen, maar hopen kan altijd :)
Zwolsermbtr 15 juni 2023 14:47
Ik heb de XM4 ooit een keer teruggestuurd omdat ze te zwaar waren. 5,9 gram klinkt enorm licht, maar wat is het in vergelijking tot de XM4?
Adam Rotterdam @Zwolsermbtr15 juni 2023 19:24
ze zijn lichter dan de samsung buds pro 1 die wegen 6,3 gram
WaltVer @Zwolsermbtr16 juni 2023 13:53
xm4 is 7,3 gram
jimz93 15 juni 2023 15:12
Het design is wel van het niveau €40 oordoppen zeg, nondeknetter wat zien deze dingen er goedkoop uit ;(
THETCR @jimz9315 juni 2023 21:38
Ik begrijp niet waarom mensen nog steeds niet snappen hoe de moderatie gehanteerd moet worden.
Ben het niet met je comment eens, maar het is wel ontopic.

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