WinFuture deelt vermoedelijke specs onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes

WinFuture heeft de vermoedelijke specificaties van de onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes gedeeld. Zo zouden ze onder meer vernieuwde drivers krijgen. Wanneer en voor welke prijs de oordopjes beschikbaar komen, is nog niet bekend.

Volgens het Duitse WinFuture worden de oordopjes in de komende dagen officieel geïntroduceerd. De WF-1000XM5 wegen volgens die website 5,9g en beschikken over zogenaamde Dynamic Driver X-drivers met een diameter van 8,4mm. Beide oordopjes beschikken over drie microfoons om het omgevingsgeluid op te vangen en ervoor te zorgen dat de actieve ruisonderdrukking goed werkt.

De Duitse website schrijft dat de oordopjes volgens Sony HiRes-audio en DSEE Extreme ondersteunen. Daarnaast zou de WF-1000XM5 beschikken over botgeleidingssensors en Precise Voice Pickup-technologie, waarmee de stem van de drager altijd zou kunnen worden opgevangen tijdens gesprekken, ook in rumoerige omgevingen.

De oplaadcase van de oordopjes krijgt volgens WinFuture een 500mAh-accu. Daarmee kunnen ze meermaals worden opgeladen voor een totale accuduur van 24 uur. Hoelang de oordopjes meegaan op een enkele lading, is nog niet bekend. Volgens informatie van WinFuture kan de accu in de behuizing de oordopjes in drie minuten tijd voorzien van een uur aan accuduur. De WF-1000XM5 zou binnen twee uur volledig kunnen worden opgeladen.

Het apparaat krijgt verder ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en kan met verschillende apparaten tegelijk verbonden worden. Ten slotte zouden de WF-1000XM5 IPX4-gecertificeerd zijn, waarmee ze tegen zweet en spatwater moeten kunnen.