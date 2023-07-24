Sony komt met WF-1000XM5-oordoppen met betere noisecancellation voor 320 euro

Sony introduceert zijn WF-1000XM5-oordoppen. Deze draadloze oortjes krijgen een vernieuwd ontwerp en verbeterde noisecancellation. De WF-1000XM5-oordoppen komen in augustus uit en kosten dan 320 euro.

De WF-1000XM5-oortjes hebben een vernieuwd ontwerp, meldt Sony op maandagavond. De oordoppen zijn ongeveer 25 procent kleiner en 20 procent lichter dan hun voorganger. De XM5-oordoppen hebben daarnaast een glanzend ontwerp, waar de huidige WF-1000XM4-oordoppen een matte afwerking hebben. Sony levert de XM5-oordoppen met dopjes in vier verschillende maten, waar dat er bij hun voorganger nog drie waren.

De XM5-oortjes wegen 5,9 gram en beschikken over grotere Dynamic Driver X-drivers met een diameter van 8,4mm. De drivers in de XM4-oordoppen hadden een diameter van 6mm. De oordoppen beschikken daarnaast ieder over een extra microfoon ten opzichte van de XM4-oordoppen. Sony voorziet de oortjes van een nieuwe Integrated Processor V2, die de V1 uit de XM4 opvolgt. Deze werkt samen met een HD Noise Cancelling Processor QN2e. Die extra microfoons en nieuwe chips worden volgens Sony gebruikt om de noisecancellation te verbeteren.

De nieuwe oordopjes bieden ook ondersteuning voor bluetooth multipoint. De voorgaande WF-1000XM4 hadden die feature bij release niet, hoewel dat later wel werd toegevoegd door middel van een firmware-update. De oordopjes ondersteunen verder de LDAC-codec voor audio, ook in combinatie met bluetooth multipoint, en DSEE Extreme. De WF-1000XM5 heeft verder botgeleidingssensors en Precise Voice Pickup-technologie, waarmee de stem van de drager beter moet worden opgevangen tijdens gesprekken, ook in rumoerige omgevingen.

De oordoppen halen verder een accuduur van acht uur op een enkele lading. Met de oplaadcase bedraagt de totale accuduur 24 uur. Dat is ongewijzigd ten opzichte van de XM4. De oplaadcase kan draadloos worden opgeladen via de Qi-standaard en de oordoppen hebben een IPX4-certificering voor waterdichtheid.

Sony brengt de WF-1000XM5 in augustus uit. Op welke datum de oordoppen precies verschijnen, is niet bekend. De oortjes krijgen een adviesprijs van 320 euro. Dat is 40 euro meer dan de huidige WF-1000XM4-oordoppen, die Sony vorig jaar uitbracht voor 280 euro.

Sony WF-1000XM5Sony WF-1000XM5Sony WF-1000XM5Sony WF-1000XM5

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 24-07-2023 19:28 145

24-07-2023 • 19:28

145

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Sony WF-1000XM5

vanaf € 179,-

3 van 5 sterren

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Reacties (145)

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Kecin 24 juli 2023 19:37
Ik heb een ouder setje uit de kast gehaald. Waren gewoon dood. Was er enorm over te spreken, lijkt erop dat de accu's in de oorstukken kapot zijn. Helaas voor een hard reset moet je beide oordoppen werkend hebben. Ik kan dus ook niet gebruik maken van een mono-signaal. Destijds 200 euro voor de XM2 of XM3. Erg jammer. Netjes in de case bewaard, ik dacht what could go wrong.
Die Bruine @Kecin24 juli 2023 19:50
Ik heb vorige week XM3's van nieuwe originele knoopcellen voorzien. Functioneren weer als nieuw. Die knoopcellen kun je op Amazon en Ali vinden. Instructievideo kun je op Youtube vinden.
Sn0wblind @Die Bruine24 juli 2023 20:12
De XM4 variant bijvoorbeeld is alleen in 1 klap een heel stuk lastiger.
HelloJed @Sn0wblind25 juli 2023 08:47
En met deze XM5 lijkt het precies onmogelijk op het eerste zicht...
FGras @HelloJed25 juli 2023 09:17
Misschien toch maar de FairBuds XL?
4Lph4Num3r1c @FGras25 juli 2023 10:27
Heb via Amazon voor 35 euro een nieuw setje Jabra noice cancelling oordoppen, incl case gekocht.

Bedoeld voor momenten waarop mn Sony koptelefoon te duur of te lastig vind om mee te nemen (strand etc).

Maar die vind ik in de praktijk al zo goed, dat ik mn dure headset vrijwel niet meer gebruik. En dat voor 35 euro.
HelloJed @4Lph4Num3r1c25 juli 2023 13:26
We hadden het over repareerbaarheid? Of zijn deze ook repareerbaar?
Lamith @4Lph4Num3r1c25 juli 2023 13:33
Welke als ik vragen mag? Zelf heb ik de 75T en daar maken ze geen cases meer voor. Als je dus net zo een flapdrol bent als ik, let op de case haha :)
Moebius78 @4Lph4Num3r1c25 juli 2023 13:39
Welk type als ik vragen mag? Zoek zelf ook een snelle goedkope optie namelijk.
4Lph4Num3r1c @Moebius7825 juli 2023 21:51
Jabra Elite 3
HelloJed @FGras25 juli 2023 13:27
Ziet er goed uit!
jordyS1 @Sn0wblind25 juli 2023 22:39
nee hoor, stelt geen ruk voor.
Sn0wblind @jordyS126 juli 2023 18:22
Met een scalpel het gelijmde contact loshalen noem ik niet "niets voorstellen".
jordyS1 @Sn0wblind27 juli 2023 19:39
Daar hebben ze een föhn voor uit gevonden. Een haar föhn en een pasje of een gitaar pick of iets duns en plastic en je wipt hem zo open, zoals ik zei. Stelt geen ruk voor.

Edit: link:

https://youtu.be/-H7ST47BAyE

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 23 juli 2024 09:17]

Sn0wblind @jordyS127 juli 2023 20:57
VOlgen smij doen reparateurs het vaker met een scalpel vanwege de flexcable en PCB welke ertussen zit. Naast lithium batterijen en hitte......
jordyS1 @Sn0wblind28 juli 2023 16:40
Een scalpel is helemaal niet nodig. De ruimte tussen de 2 helften is groot genoeg om er een gitaar pick tussen te krijgen. Hoe weet ik dat? Ik heb ze zelf en ik heb ze bewust gekocht omdat de accu vervangen een eitje is. Zeker vergeleken met andere TW earbuds.

Volgens mij heb je nooit gezien hoe een mobiele telefoon uit elkaar gehaald wordt of niet? Lithium accu's kunnen meer warmte hebben dan de lijm die tussen de helften zit. Je bent excuses aan het bedenken om je verhaal te laten kloppen..
Sn0wblind @jordyS128 juli 2023 17:56
Ik heb het over het vast getapede connector punt op de bovenkant van de batterij waar ook een klein PCB met flexcable op zit. Jij hebt het over de behuizing zelf openen, ik heb het over het gelijmde pcb+contact punt lost te krijgen van de batterij zelf.
jordyS1 @Sn0wblind29 juli 2023 07:53
die wip je los met een gitaarpick en anders een beetje isopropyl alcohol.

Edit:

er is zelfs een hele guide aanwezig hoe je het moet doen... accus van sommige telefoons vervangen is meer werk.

https://nl.ifixit.com/Gui...eplacement/162365?lang=en

[Reactie gewijzigd door jordyS1 op 23 juli 2024 09:17]

Sn0wblind @jordyS129 juli 2023 12:33
Dit laat toch wel zien dat eht voor de gemiddelde gebruiker een stap te ver is.
jordyS1 @Sn0wblind29 juli 2023 17:28
Een gemiddelde gebruiker heeft nog moeite om de batterijen van de afstandsbediening van de tv te vervangen.
Tapasje @Die Bruine25 juli 2023 10:51
Heb jij overigens tips hoe je ze het beste los kunt wrikken? Ik zeg 'wrikken,' maar dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling. Ik heb er eentje weten te vervangen, maar wel het plastic een beetje beschadigd ;(
Die Bruine @Tapasje25 juli 2023 12:38
Ik heb met mijn duimnagel de eerste plop kunnen realiseren. Daarna bankpasje ertussen zodat ik rondom alle klikpunten kon los wrikken. Daarna is het inderdaad een kwestie van kracht zetten en geluk hebben lijkt het wel. Ik heb bij alle twee de kap terug getrokken naar de batterij toe. En alle drie keer (één keer foutje gemaakt) was ik bang dat het plastic zou breken. Niet gebeurd dus.
Nagel, bamkpas, ander plastic hulpmiddel tussen die spleet stoppen en drukken totdat het rondom los is gekomen.
Tapasje @Die Bruine25 juli 2023 12:39
Aha, dan ga ik dat proberen, thanks!
EPvW @Die Bruine25 juli 2023 09:24
Bedankt! Ik erger me echt al weken aan mijn XM3's omdat het rechter oortje het amper een uur volhoudt. Nooit bij stilgestaan dat ze misschien te fixen zijn. Dit ga ik eerst proberen ipv 320e lappen voor de XM5's wat eerste de planning was.
Corne Rutten @EPvW26 juli 2023 13:58
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik was aan het plannen om de XM5 te kopen, maar nu ik erachter ben gekomen dat het batterijtje kan worden vervangen ga ik dat eerst doen. De XM3 doet het verder namelijk nog hartstikke goed.
unreal0 @Die Bruine24 juli 2023 23:23
Repareerbaarheid, wat nice
Steef @Kecin24 juli 2023 19:45
Waarschijnlijk diepontlading van de batterij, dan wil de lader om veiligheidsredenen niet meer laden.

Als je ze open kunt maken kun je ze mogelijk handmatig iets bijladen tot de spanning weer hoog genoeg is, maar vermoed dat dat met oordopjes onbegonnen werk is.

Misschien wel gewoon via de laadcontacten.
GekkePrutser @Steef24 juli 2023 23:15
Dit was inderdaad heel vervelend met de eerste generaties Sony. Ik had zelf de WF-1000X (zonder M...). Die liepen keihard leeg in het doosje. 1 week in de rugzak en zowel de ingebouwde accu's als die in het doosje waren diepontladen. Te idioot voor woorden. Met name omdat Xiaomi Airdots van 18 euro wel gewoon een paar maanden stabiel blijven met hun lading als ze niet gebruikt worden.

Sowieso ben ik geen fan van draadloze oordopjes, ik heb nog steeds het liefst bedraad omdat ik muziek zo variabel gebruik (sommige maanden luister ik niets, anderen heel veel). Een setje bedraad kost 5 euro (EX-MDR15AP) en daardoor kan je er in elke tas eentje hebben liggen die altijd werkt want accu's opladen is er niet bij.

Helaas wordt dat steeds lastiger nu ivm gebrek aan jackpluggen.
k995 @GekkePrutser24 juli 2023 23:58
Hang gewoon usb-c of lightening dongle aan
GekkePrutser @k99525 juli 2023 00:40
Nja dat is het probleem, dat maakt het weer een stuk duurder en dan moet ik overal een dongle aan hebben hangen want anders ben ik die steeds kwijt.

Het fijne van 3,5mm was juist dat het gewoon overal beschikbaar was en werkte. Wat ik ook vaak doe is de Jabra headset van mijn werk (ook 3,5mm) er even in pluggen als ik op mijn werk ben en een telefoongesprek krijg.

Gelukkig heb ik vooralsnog een telefoon die wel een 3,5mm jack heeft (Samsung A52s), hopelijk vind ik er weer eentje die het heeft als deze aan vervanging toe is.
SkyStreaker @GekkePrutser25 juli 2023 08:05
Sony Xperia heeft ze tot dusver en voor zover ik weet, altijd.

Edit: 4-polig en sommigen hebben zelfs 5-polig.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 23 juli 2024 09:17]

GekkePrutser @SkyStreaker25 juli 2023 10:08
Oh ja die 5 polige zijn super fijn want dan kan je heel goedkoop noise cancelling doen met de electronica in de telefoon.

Mijn oude tablet (z4 tablet) had dit en het werkte best aardig, en dat met een bedrade headset van 15 euro!

Maar de enige van Sony die binnen mijn budget past is de 10 serie en die heeft dat volgens mij niet. Maar wel een gewone Jack inderdaad.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 09:17]

lithiumangel @GekkePrutser25 juli 2023 00:46
Dat klopt, ik heb ook sinds launch de WF-1000X ; en het punt met die waren dat hij constant stroom gebruikte vanaf het doosje ook al zaten ze erin. Dit omdat het detectiemethode van "ze zijn uit de case" letterlijk het ontkoppelen v.d stroom is wanneer je ze eruit haalt.

Toen ik achter deze mechaniek was achter gekomen, liet ik ze vaak gewoon uit de case (ze gaan na x minuten vanzelf uit, kon je instellen in de headphones app) als ik wist dat ik ze een week of langer niet zou gebruiken; om ervoor te zorgen dat de case niet ontlaad.

Heel rare design keuze van Sony, maar zal vast wel een reden achter zijn geweest.

Het eerstvolgende model was gelijk de WF-1000XM3 - ze hebben de "2" overgeslagen. W.s. om parity te krijgen met de geweldige WH-1000XM3.

De WF-1000XM3 en XM4 die ik allebei heb, hebben dit probleem niet meer. En kan je prima een lange tijd in de doos laten zonder gebruik.

Wat accu's opladen betreft; de doosjes gebruiken sinds de XM4 Qi Charging. En een beetje degelijke mid-range toestel heeft al reverse wireless charge. Er gaat "maar" 75 mAh" in bijvoorbeeld de XM4's. Dat is 150 mAh voor allebei. Dat heb je in 5 minuten wel geladen voor gebruik, dus ik zie draadloze dopjes wat stroom betreft echt niet meer als een nadeel.
GekkePrutser @lithiumangel25 juli 2023 00:48
Heel rare design keuze van Sony, maar zal vast wel een reden achter zijn geweest.
Wat de reden ook was, voor mij was het vertrouwen weg.. Ondanks dat ik weet dat de nieuwe het niet meer hebben, baal ik nog steeds dat ik goed geld heb uitgegeven voor die 1000X. Ik heb ze uiteindelijk maar weggegooid (bij het green point O-) ) want de accu was te diep ontladen.
En een beetje degelijke mid-range toestel heeft al reverse wireless charge.
Samsung A-serie helaas niet (mijn A52s heeft geen wireless charge, ook niet reverse). Zou wel mooi zijn als het er op zat ja maar het is niet het geval.
itaalol @GekkePrutser25 juli 2023 09:21
Had je van te voren geen reviews gekeken/gelezen dan? Toen ik nog een arme student was wachtte ik altijd een tijdje met iets kopen totdat er een hele berg aan reviews waren zodat ik dan kon beslissen of een product iets voor mij was of juist niet. :)
GekkePrutser @itaalol25 juli 2023 10:06
Ja maar dit probleem heb ik niet in de reviews teruggezien helaas.
jongetje @GekkePrutser25 juli 2023 07:48
Je hebt ook usb-c oortjes als je geen verloopje wilt gebruiken...
Dwal3r @GekkePrutser25 juli 2023 09:03
Kunt ook draadoortjes met usb-c stekker kopen. Laatst eentje van Action gepakt (want sub-c dongle met jack koptelefoon ruisde teveel) en werkt goed.
Gamebuster @Kecin24 juli 2023 20:25
XM3 kan je van nieuwe batterijen voorzien, heel makkelijk!
ucsdcom @Kecin24 juli 2023 20:30
Ik heb een ouder setje uit de kast gehaald. Waren gewoon dood. Was er enorm over te spreken, lijkt erop dat de accu's in de oorstukken kapot zijn. Helaas voor een hard reset moet je beide oordoppen werkend hebben. Ik kan dus ook niet gebruik maken van een mono-signaal. Destijds 200 euro voor de XM2 of XM3. Erg jammer. Netjes in de case bewaard, ik dacht what could go wrong.
Soms wil het nog wel eens helpen de oortjes een uit de case te halen. De case te laden tot deze weer helemaal vol is en dan de oortjes erin terug te doen en deze met de case aan de netspanning een uur er in te laten.

Een volgende stap kan dan nog zijn om de reset handelingen uit te voeren met de case en oortjes ladend.

Nee heb je, ja kan je krijgen.
iqcgubon @Kecin24 juli 2023 23:18
Bring back the headphone jack.
GekkePrutser @iqcgubon25 juli 2023 00:49
Yup dat zou echt geweldig zijn <3 Ik heb nog een telefoon kunnen vinden met 3,5mm jack maar die reeks heeft hem inmiddels ook alweer verloren :'(
andreetje @iqcgubon25 juli 2023 11:19
Ik denk dat je dan geen noise cancelling kunt hebben. Dat is wel een nuttige feature.
FreezeXJ @andreetje25 juli 2023 16:53
Hoezo niet? Zoals ik nu kan zien hebben alle Sony WH-1000s (de 'grote' koptelefoons dus) een 3.5mm kabeltje, en prima NC.
Op dopjes zou dat ook prima moeten kunnen, alleen is een snoertje daaraan relatief groter natuurlijk. Het liefste zou ik keuze hebben, dus met afkoppelbaar snoertje bij dopjes, maar dat lijkt minder populair.
andreetje @FreezeXJ25 juli 2023 17:00
Om noise cancelling te laten werken, heb je microfoons en een DSP (signaal processor) nodig in de koptelefoon of oortjes. Die gebruiken stroom. Het draadje van een koptelefoon zorgt voor een audiosignaal, maar niet voor de benodigde stroom voor de electronica voor noice cancelling.

Het draadje is dus geen vervanging van de ingebouwde accu's in de oortjes / koptelefoon.
Ellnsbv @Kecin25 juli 2023 01:30
Had ook accuproblemen, in oktober waren ze 2 jaar oud, heb het volledige aankoopbedrag terug gekregen omdat de reparatie te duur was.
n4m3l355 @Kecin25 juli 2023 08:18
Dat is mijn klacht in het algemeen met BT setjes, ik had een mooie in ear van B&O en daarna nog een over-ear gekocht, beiden waren na een kleine 2 jaar gewoon e-waste. Opladen werktte nog wel maar de batterijduur was hooguit 30/45 minuten. En B&O service is echt waardeloos.

Van mij hoeven die draadloze setjes dan ook niet meer. Het is waanzinnig dat we dit soort rotzooi mogen produceren dat nagenoeg onmogelijk te herstellen is. Dit is nog erger dan een mobiel omdat de batterijen zo uiterst klein zijn.
Meiklokje @Kecin25 juli 2023 19:31
Je moet die dingen ook 1x per week eens in je oren doen en de laadcase eens gebruiken of je hebt wat je nu hebt. Een dood apparaat. Ken je de Apple Pencil en Apple Watch of een andere fitness of slim horloge. Laat je ook best niet in je kast of la liggen. Batterij voor een lange tijd leeg is de kans ook groot dat je m niet meer gebruiken kan. Deze raad geef ik voor alles met een batterij zoals een tablet, smartphone of laptop. En dat kan een dure aangelegenheid worden als je dit voor hebt. Ook voor doe het zelf apparatuur en alles voor de tuin waar een batterij insteekt. :)
micla @Kecin25 juli 2023 19:51
Ik heb een ouder setje uit de kast gehaald. Waren gewoon dood. Was er enorm over te spreken, lijkt erop dat de accu's in de oorstukken kapot zijn. Helaas voor een hard reset moet je beide oordoppen werkend hebben.
Dat is ook gelijk het grootste nadeel aan dergelijke apparaten; je moet de accu niet compleet leeg laten gaan. Accu's sterven af als ze voor langere tijd helemaal ontladen zijn. Ik laad al mijn oplaadbare apparaten ( en dat zijn er nogal wat; game controllers, 2nd phones, hoofdtelefoons, Quest VR brillen, 3D brillen, Bluetooth speakers, powerbanks etc ) eens in de 3 a 4 maanden weer helemaal op. Tot nu toe ( op de Quest 1 na ) alles werkend kunnen houden. Ben er even mee bezig, maar het is niet anders.

[Reactie gewijzigd door micla op 23 juli 2024 09:17]

alienfruit 24 juli 2023 19:33
Ik heb de XM3 variant maar ze werken voor geen meter vergeleken met een paar AirPods Pro’s die ik heb. Ik weet niet of er een grote stap voorwaarts is gemaakt met de 4 of 5. Zelfs binnenshuis werkt het niet
jppilot @alienfruit24 juli 2023 19:47
Same. Altijd fan geweest van de Bose Noise cancelling headphones. Dacht een keer de XM3 en XM4 een kans te geven, waardeloos. Je merkte de noise cancelling amper. Viel enorm tegen na jaren verknocht te zijn aan een oude Bose.
Finraziel @jppilot24 juli 2023 20:47
Je moet wel niet een over ears headset vergelijken met in ears... Weet niet zeker of je dat doet maar zo klinkt het.
Ik heb de xm3 zowel de over als de in ears. De over ears hebben geweldige noise cancellation, de in ears is vaak niet eens te merken of ik het nou aan of uit heb staan. Althans, als je nc aan zet dan merk je het verschil wel, maar ik heb ook vaker rondgelopen en zelfs met mensen gepraat buiten met die dingen nog in mijn oor en nc aan zonder het in de gaten te hebben. De over ears echter, dat is zonder muziek al een oase van rust en met een beetje muziek op laag volume hoor ik gewoon helemaal niks meer van buitenaf. Een wereld van verschil dus.
jppilot @Finraziel24 juli 2023 21:14
Je hebt gelijk dat je een over-ears headset niet mag vergelijken met in-ears. Desondanks lieten sommige reviews geloven dat de in-ears xm3 en opvolger geweldige noise cancelling had, beste in zijn klasse. Dus waarschijnlijk waren mijn verwachtingen daardoor te hoog. Dat maakte de teleurstelling helaas alleen maar groter.

Ook andere ear-tips geprobeerd, maar ik weigerde om nóg meer geld uit te geven aan veel te dure schuimpjes van 3th party aanbieders om het maar semi te laten werken. Kortgezegd simpelweg niet mijn product na geweldige ervaringen van over -ear koptelefoons
Dennism @jppilot24 juli 2023 21:23
Vergeleken met andere in ears was dat denk ik op moment van release ook wel zo. Net als dat deze ook wel weer mee gaan doen aan de top van de lijstjes.

Maar het is inderdaad niet zo dat een goede in-ear ineens net zo goed zal presteren als een goede over-ear. Daar zit nog wel flink wat verschil in.
Isniedood @Finraziel24 juli 2023 21:39
De in ears heb ik met comply foam tips. Sindsdien werkt de noise canceling super omdat er geen geluidslek meer is
svennd @Isniedood25 juli 2023 05:59
als de tips zo belangrijk zijn doet de anc dan toch niet echt z'n werk heel goed.
Isniedood @svennd25 juli 2023 08:34
Hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Als er een groot geluidslek bij de tip zit dan kan anc super werken maar dan hou je altijd veel herrie. Met goed afsluitende tips merk je ineens heel veel verschil tussen anc uit en anc aan.
vbmot @Isniedood25 juli 2023 08:46
Heb het idee dat de XM4 gevoeliger is voor lekken dan de APP. Maar als je goede isolatie hebt op de XM4 dan is de ANC echt heel behoorlijk. Ik gebruik AZLA SednaEarfit tips, met de meegeleverde foam tips had ik de grootste nodig voor goede isolatie maar dat ging heel snel irriteren.

Overigens, als ik nu de keuze had, dan waren het de Linkbuds S geworden. Kleinere oordoppen, kleinere case, goedkoper, vergelijkbare ANC en voor podcasts zijn die kleinere drivers prima.

[Reactie gewijzigd door vbmot op 23 juli 2024 09:17]

micla @Finraziel25 juli 2023 20:04
De over ears echter, dat is zonder muziek al een oase van rust en met een beetje muziek op laag volume hoor ik gewoon helemaal niks meer van buitenaf. Een wereld van verschil dus.
Dat!, ik heb de 1000XM4 over-ear, ooit eens gekocht omdat me het wel geinig leek dat NC, maar tot nu toe enkel gebruikt om omgevingslawaai weg te filteren en in een oase van rust te verkeren. Voornamelijk gebruik ik hem als ik mijn mobile airco aanzet op de slaapkamer om van de herrie af te zijn. Dat werkt overigens prima.
MrCuddles @Finraziel26 juli 2023 10:25
Ik heb de wf1000xm4 en sport daar altijd mee. Zodra ik de noise cancelling aanzet kan ik niemand, noch mijzelf nog horen praten. Alle muziek, gerammel en gepraat verdwijnt. Als ik dan mijn eigen muziek aanzet dan hoor ik het alleen nog als iemand echt keihard een stel metalen gewichten per ongeluk op elkaar laat vallen of iets dergelijks. Dat soort geluiden zijn ook wel lastig te filteren. De xm3 kwam dan ook in 2019 uit en de xm4 in 2021, er zal vast een hoop verschil tussen zitten.
Justin013 @jppilot25 juli 2023 05:36
Ik heb die XM3 in ears. Ik heb geen referentiemateriaal, maar ik gebruik ze meestal in behoorlijk lawaaierige fabriekshallen en daar dempen ze best veel herrie. Bruikbaar voor telefonie zijn die van mij amper in zo een omgeving, muziek afspelen gaat dan weer wel goed. Ik overweeg wel deze upgrade te halen, mn XM3 zijn alweer een jaar of drie oud. Werken nog steeds goed na relatief intensief gebruik.
Supertroeper @jppilot25 juli 2023 11:06
De noicecanceling van mijn xm4 vind ik juist erg goed werken. Heerlijk als ik even ongestoord muziek wil luisteren.
Sjnieboon @alienfruit24 juli 2023 19:37
Misschien andere ear-tips proberen? Hier werkt het namelijk uitstekend, maar pas nadat ik de moeite had genomen om met de verschillende ear-tips te experimenteren.
Danny Phantom @alienfruit24 juli 2023 19:56
Ik had zelf de xm3, die na een poosje gewoon niet meer werkten en ben overgegaan naar de linkbuds s. Die werken veel beter, en de ANC is dag en nacht beter
RobinJ1995 @alienfruit25 juli 2023 14:48
Ik had de XM3 en was best fan, maar toen viel er eentje in het rioolputje... grootste minpunt van de XM3 vond ik altijd dat ze niet waterdicht waren en dat de case best wel groot was.

Toen de XM4 gekocht. Jackpot. Echt top-dingetjes. Heel erg goede noise cancellation en top notch audiokwaliteit (voor Bluetooth-dopjes). Heb daarna ook wel eens de Airpods Pro geprobeerd in de winkel en dat kwam op beide gebieden echt voor geen meter in de buurt. De enige nadelen aan de XM4 vind ik dat ze in het begin wel even wennen zijn omdat ze zo'n tight seal geven, en dat de rubbertjes/schuimpjes na een jaar aan gebruik zo ongeveer aan flarden liggen, en je geen nieuwe kan kopen van Sony self. Er zijn wel goede third-party opties beschikbaar (die zelfs iets beter zijn dan de originele als je het mij vraagt), maar jammer is het wel.
alienfruit @RobinJ199525 juli 2023 16:35
Ik heb een andere ervaring waar als iemand anders tv aan het kijken is. Ik met met de Sony oordopjes nog duidelijk het gepraat kan horen terwijl het bijna onhoorbaar is met de Apple oordopjes. Ik doe dus blijkbaar wat verkeerd of mijn oren 'passen' beter bij vorm van de Apple oordopjes
RobinJ1995 @alienfruit29 juli 2023 17:54
De Sony oortjes hebben een modus waar ze achtergrondgeluid nog steeds onderdrukken maar stemgeluid door laten. Dat is mijn eerste gok.
JunkyXS 24 juli 2023 19:37
320 euro, nee het is nu echt mooi geweest met de prijzeninflatie...kom op zeg. Over een jaartje zijn ze voor €200 in de aanbieding te koop.
thePiett @JunkyXS24 juli 2023 22:20
Graaiflatie bedoel je :)
JunkyXS @thePiett24 juli 2023 22:24
Tsja, dit soort spul kost nog steeds hooguit 10-20 euro te maken bij grootschalige productie, graaiflatie kun je het inderdaad ook noemen.
Hobbit13 @JunkyXS24 juli 2023 23:18
De hardware is niet zo duur, maar de ontwikkeling ervan wel. Er zijn vele miljoenen verbrand voordat deze features in zo'n kleine verpakking met zo'n goede accuduur mogelijk zijn. Miljoenen die ze op het topmodel natuurlijk het beste kunnen terugverdienen.

Als je ze te duur vind, kan je voor de Linkbuds S gaan, 80% van de features voor 30% van het geld.
Ablaze @Hobbit1324 juli 2023 23:42
Niet dat je geen gelijk hebt, maar er worden ook miljoenen van dit product verkocht. En elk nieuw model bouwt op de vorige en vraagt veel minder ontwikkeltijd.
Ontwikkelkosten op een product met zo'n oplage zijn eerder enkele euro's, geen honderden euro's per exemplaar.
andreetje @Ablaze25 juli 2023 11:21
Concurrentie moet dit probleem oplossen, maar die kan blijkbaar niet zo'n mooi product als Sony maken.
Ik heb zelf de XM4. Ik vind ze fantastisch, maar de noise cancelling kan beter. Dat zal met de XM5 weer beter zijn.
r2504 @JunkyXS24 juli 2023 19:40
Kijk dan maar eens naar het iPhone topic... ook daar laat men weten dat de prijs nogmaals omhoog zal gaan !

Nog even en oordopjes kosten 500 euro en je nieuwste iPhone 2000 euro 8)7
k995 @r250425 juli 2023 00:00
Makkelijk: niet kopen
Superstoned @k99525 juli 2023 00:22
Het irritante is dat het wel enorm goed spul is… heb de Bose 700 hoofdtelefoon en tot mijn verbazing blijken de Apple EarPods beter te zijn in noise cancellation dan de Bose over ear. Was echt stomverbaasd maar in het vliegtuig is het overduidelijk. Bizar. Maar achterlijk duur ja. Net als de MacBooks, k wil ze graag maar zou het niet kopen… te duur.
GekkePrutser @Superstoned25 juli 2023 00:52
"EarPods"? Bedoel je dan de "AirPods", maar welke? De Pro of Max?
Superstoned @GekkePrutser26 juli 2023 12:07
AirPods Pro ja, sorry 😳
TheDutchChief @Superstoned25 juli 2023 11:00
Heb een Macbook en een iPhone, maar voor oortjes toch de Sony (xm3 trouwens). Vind die steeltjes zo lelijk, en doorgaans vallen de Apple pods veel te makkelijk uit mijn oren ondanks allerlei maatregelen. Die Sony's heb ik al meer dan drie jaar en doen het nog steeds prima.
nl-x @JunkyXS24 juli 2023 19:56
Dit is inderdaad niet meer leuk. Alles wat een beetje goed is wordt zo ontzettend overprijsd dat je zo nergens meer 'normaal' kan doen. Het ligt aan de mensen die die dingen ook echt kopen. Die mensen moet je gewoon steevast publiek voor idioot uitmaken, wanneer je ze tegenkomt.
rammes 24 juli 2023 19:30
Noisecancellation op oordoppen is voor mij een beetje half half.
Tvdl2000 @rammes24 juli 2023 19:34
doppen hebben juist een grotere kans tot het uitsluiten van geluid, bij een headset/koptelefoon heb je veel meer zwaar en dicht materiaal nodig om dezelfde hoeveelheid van geluidsuitsluiting te hebben (volgens mij)
hiostu @Tvdl200024 juli 2023 19:40
Gesloten over-ear headphones doen veel beter noise cancellation dan in ear. Sony XM3 series in zowel over-ear en in-ear, maar dat is echt geen competitie. De over-ear zijn echt zo veel beter.
Tvdl2000 @hiostu24 juli 2023 19:46
heb de WH1000XM3 gehad en de WF1000XM3 en de XM4 beide XM3 weg gedaan toen de WF1000XM4 uit kwam en de XM4 is nu weer weg omdat de accu totaal dood was en kreeg 100% aankoopbedrag terug (had ze gekocht op dag van release, 280 euro) en vond de WF1000XM4 toch echt RUIM beter dan de WH1000XM3 en WF1000XM3. daarentegen moet ik wel bekken dat de noisecancelling op de WF1000 XM3 echt nutteloos vond
Superstoned @hiostu25 juli 2023 00:24
De Apple EarPods zijn anders wel een orde grootte beter dan de Bose 700, tot mijn verbazing.
!nFerNo @Tvdl200025 juli 2023 13:22
Als je ze op maat laat gieten misschien, ja
Wesley-groet @rammes24 juli 2023 19:31
heb het op mij Airpods Pro 2 aan maar als het waait gier het er doorheen
2green @Wesley-groet24 juli 2023 19:40
Je kunt het dan toch uitzetten?
Die van sony herkennen dat automatisch en gat dan in een andere stand.

De sony's zijn wel wat zwaar en zitten daardoor minder stevig.
Inverted_World @rammes24 juli 2023 19:45
Ik heb momenteel de Bose Quietcomfort Earbuds II. Daarvoor had ik de Sennheiser Momentum True Wireless 3 (en daarvoor 2). Op de TW's vond ik NC echt een gimmick, maar op de Bose's ben ik voor het eerst verbaasd hoe fijn NC kan zijn, wereld van verschil.

True Wireless 3 van Sennheiser hadden mijn inziens een iets betere geluidskwaliteit, maar zaten vol hardware matige problemen (3 paar gehad, 3e keer opgegeven).

Sony's nog nooit gehad, maar als het goed werkt vind ik het absoluut meerwaarde, zeker als je zoals ik, ook wel eens thuis werkt met een kleintje op de achtergrond ;)

Want me wel totaal verbaast is dat ik me groot regelmaat mensen in de auto zie zitten met dergelijke dopjes of hoofdtelefoons. Tuurlijk zijn er transparant functies, maar toch.
laptopleon @Inverted_World25 juli 2023 00:30
Als je in een auto zit, met de radio aan, hoor je bar weinig meer van de omgeving. Zodra je dan ook nog enige snelheid hebt, hoor je al helemaal niets meer. Ja, een vrachtwagen hoor je nog net brommen, als je er een meter naast rijdt, maar verder..

Wat dat betreft is het verschil bij fietsers veel groter. Fietsend zonder oortjes / koptelefoon hoor je elke krekel in de berm.
sygys @rammes24 juli 2023 22:38
Nou voor meer dan 300 euro mag het toch wel verdomd goed werken! Nondeju wat een prijs voor 2 oordopjes
THE_BASE @sygys25 juli 2023 14:47
Twee dopjes, een oplaadcase en een USB-C oplaadkabel.
robinkanters @rammes24 juli 2023 23:28
Ik ben anders veel meer te spreken over de ANC van mijn WF-1000XM4 (oordopjes) dan de WH-1000XM4 (headphones)
Kapotlood 24 juli 2023 19:41
Mijn hemel… hoe goed ze ook mogen zijn, het blijven gewoon consumenten dopjes. Dan is €320 toch totaal niet meer een normale prijs te noemen? Net Apple al die hun iPhone Pro's duurder wil maken om aan hun winst vast te kunnen houden, en nu Sony die met zulke (in mijn ogen) absurd geprijsde dopjes komt.

Beginnen bedrijven niet een klein beetje door te slaan met de astronomische beprijzing van hun producten, puur omdat "ja maar speciaal" of "ja maar inflatie"?
Dennism @Kapotlood24 juli 2023 21:30
De eerder gelanceerde producten van de concurrentie (Apple, Bose o.a.) zitten ook rond de €300, en Sennheisers die langere tijd al op de markt zijn zitten ook al jaren op een prijspunt dat bij release richting de €300 ging, maar inmiddels wel iets gedaald. Wat betreft is de prijs verhoging zeker jammer, maar mag het eigenlijk niet als een verrassing komen.

En dat is wat hier vermoedelijk ook wel weer gaat gebeuren, bij release instappen is duur. Als over enige tijd de concurrentie weer wat updates heeft, zullen deze ook vanzelf weer gaan zakken, en aan het eind van de product cycle koop je ze waarschijnlijk voor <200 euro tijdens de verschillende jaarlijkse acties. Op het 'juiste' moment instappen kan flink schelen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 09:17]

Kapotlood @Dennism24 juli 2023 21:45
Ik snap dat dat bij grotere producten zoals de over ear varianten met al het extra materiaal al een tijd zo was: de meer "top of the line" producten zaten al snel rond de 300-500 euro, en de echte audiofiel-producten nog wat hoger soms.

Maar we hebben het hier over producten te grootte van een 9-volt batterij, waar van de accu na soms een paar jaar al best af neemt (getuige ook een reactie hier in deze draad ergens). De balans lijkt me erg zoek, maar dat beperkt zich niet alleen tot Sony's 1000XM5, maar ook bij andere merken en producten helaas.
laptopleon @Kapotlood25 juli 2023 00:48
Ja en nee. Aan de ene kant vind ik oordopjes van € 300 bezopen en koptelefoons van . Ik heb ze niet en ik zie mezelf er ook niet snel een stel kopen, ook al zou ik dat best kunnen betalen.

Aan de andere kant: Ik zit nu ook niet meer 3 uur per dag in het openbaar vervoer, zoals ooit. Dan zou ik het eerder overwegen. OK, dan nog zou ik eerder een koptelefoon nemen want dat vind ik comfortabeler maar toch: Dan gebruik je zo’n product uren per dag en is het je waarschijnlijk meer waard. Voor die mensen is het toch prima dat ze de keuze hebben? Ook al is het imho niet in verhouding, producenten worden er wel door geprikkeld met betere ruisonderdrukking te komen – en dat mag ook wel want zo bijzonder als het gebracht wordt, is het allemaal nog niet.

Wat vreemder is: Hoe kan zo’n Apple koptelefoon nu € 100 duurder zijn dan een jaar geleden?
Risce @Dennism25 juli 2023 08:19
Alle vergelijkbare modellen zijn enorm in prijs gestegen viel mij eerder al op.
CH4OS @Kapotlood24 juli 2023 20:25
Zolang er consumenten zijn die er dit geld voor over hebben niet.
4x4 @Kapotlood25 juli 2023 09:56
Zolang de klant het bedrag blijft aftikken is er niks aan de hand.
pyro-tukker 24 juli 2023 20:11
"de WF-1000XM5 heeft verder botgeleidingssensors en Precise Voice Pickup-technologie, waarmee de stem van de drager beter moet worden opgevangen tijdens gesprekken, ook in rumoerige omgevingen."

Wat ik mij altijd afvraag bij dit soort technologie is of dit mooie marketing praatjes zijn of dat je als gebruikers het echt ervaart. Tot nu toe heb ik bij bijna alle niet bedrade headphones/oordoppen te opmerking gekregen dat ze meer van mijn omgeving horen tijdens een call dan van mijzelf.

Mensen die goede ervaringen hebben met 'precise voice pickup tech'? Zo ja, welke headphones/ oordoppen?
Eef1992 @pyro-tukker24 juli 2023 22:39
Ik heb een setje Jabra Elite 7 pro. Niet de fijnste oordoppen qua geluid, maar wel heel comfy en het beste bel geluid ooit. Hebben ook van die botgeleidingstech. In de praktijk gebruik ik de WF-1000XM4's als ik niet hoef te bellen, ze korter dan een uur gebruik (daarna wordt mn oor gevoelig) en ofwel muziek wil luisteren of de noise-canceling nuttig is(lees:auto) en pak in alle andere gevallen de Jabra's.
pyro-tukker @Eef199228 juli 2023 20:08
Dank voor je antwoord. Jabra hoor ik vaker voorbij komen als het om belkwaliteit gaat inderdaad.
Bowen_HAFX 24 juli 2023 21:22
Twee weken geleden de xm4 voor 190 euro gekocht. s'Avonds meteen opgeladen en vol enthousiasme proberen. Na 20 minuten, komt er in 1 keer een luide ruis in mijn linkeroortje. ANC uitgeschakeld, ruis weg, inschakelen, ruis weg, maar na 10 minuten begint het weer. Ik kon uiteraard gewoon retourneren, maar dan zadelde ik iemand anders op met een kapot product. Dus ik de volgende dag direct contact opnemen met Amazon, die verwijzen mij door naar Sony. Dus ik contact opnemen met Sony. Die verwijzen mij door naar een Nederlands bedrijf die reparaties uitvoert, waarbij ik de oordopjes op eigen kosten naar toe moet sturen en ze minimaal een week kwijt zou zijn zonder garantie op reparatie. Ondertussen was ik er al zeker 2 en half uur mee bezig geweest, dus ik heb de boel ingepakt en geretourneerd. Ondertussen bleek de xm4 ook slechts 175 euro bij Amazon.de te zijn, maar niet op voorraad.

Maar goed, de reviews klopten wel redelijk het zijn grote zware dopjes met een goede bas. Nog heel even getwijfeld, want was behoorlijk teleurgesteld in de service vanuit Sony, maar toen toch maar de Sony linkbud s besteld. Geen second spijt van gehad.

Als de xm5 een kwart lichter zijn en een grotere driver, dan zou de keuze alweer moeilijker zijn. Maar ik zou er nooit 320 euro voor betalen....

[Reactie gewijzigd door Bowen_HAFX op 23 juli 2024 09:17]

Dennism @Bowen_HAFX24 juli 2023 21:36
Volgende keer niet door de verkoper met een kluitje in het riet laten sturen. Zij zijn gewoon verantwoordelijk voor de garantie afhandeling op het moment dat jij er voor koos niet direct te ontbinden. Ze mogen je best aanraden om bijvoorbeeld direct contact op te nemen met Sony, maar dat zou ik deze niet doen, daar zoals je zelf ook al aangeeft je zelf de verzending moet betalen, terwijl juist bij non-conformiteit de verkoper (in dit geval Amazon) er voor moet zorgen dat dit hele traject kosteloos en zonder grote overlast gaat voor de klant.
lithiumangel @Bowen_HAFX25 juli 2023 00:49
Als je goed keek, zag je dat die van 175 waren refurbished XM4's.

Ik had ze meteen besteld voor m`n vriendin die graag een paar XM4's wou voor op reis, en klaagde nog een paar dagen van te voren dat de prijs opeens van gemiddeld 200, naar 240 omhoog was gegaan.
Dus toen ik die voor 175 op Amazon zag, klik meteen gekocht. Om het 10 minuten later te cancelen toen ik m`n vriendin een screenshot v.d pagina stuurdde vol trots met "Kijk , geweldige prijsje, had ze alvast voor je besteld " - en daar tussen "Refurbished" zag staan in de beschrijving. Gelijk gecanceld dus.
Refurbished voor dopjes vind ik absoluut niks.
Bowen_HAFX @lithiumangel25 juli 2023 06:18
Voor 190 euro op amazon.de was zeker geen refurbished. De 175 volgens mij ook niet, want hoe kan deze anders niet op voorraad zijn? Bovendien wilde de amazon medewerker mij nog korting geven om de prijs te matchen. Maar hier durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken :).

Nu weer 199 euro overigens (zonder de extra BTW toeslag)

[Reactie gewijzigd door Bowen_HAFX op 23 juli 2024 09:17]

XelaRetak @Bowen_HAFX25 juli 2023 07:07
Ik heb mijn XM4's een paar maanden geleden voor 99 euro van een Amazon aanbieding gekocht. HEEL erg over te spreken, zeker voor dat geld.

Dat duurt nog wel even voordat het prijstechnisch de moeite waard wordt om te upgraden.
OmeJoyo 24 juli 2023 19:37
Ik ben vooral verbaasd dat ze nog zoveel erbij hebben weten te proppen terwijl ze volgens mij iets kleiner zijn geworden! Dat maakt de vooruitgang technisch gezien best groot. Ik ben nog erg tevreden over mijn XM4's, weet nu niet of ik er blij mee ben dat ze glanzend zijn geworden. Was wel blij met een matte ontwerp wat er toch wat frisser uit bleef zien. Die prijs zakt vanzelf wel weer :)
Mizgala28 24 juli 2023 20:30
De XM5-oordoppen hebben daarnaast een glanzend ontwerp
You had one job Sony 8)7
MatthijsBoog 24 juli 2023 20:40
Ik heb zelf de xm3 en ook even de xm4 geprobeerd. De xm4 sloot bij mij niet af en daarmee deed de anc dus ook helemaal niets. Bij de xm3 is dat gelukkig geen probleem. Het is wel duidelijk minder effectief tov de wh versies, maar vermindert het omgevingsgeluid toch best redelijk.

Als ik deze prijzen dan zo zie moeten ze het voorlopig ook maar lekker blijven doen. Want dit wordt toch echt wel te bizar voor iets wat door de kleine accu's maar een beperkte levensduur heeft.

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