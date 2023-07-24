Sony komt met WF-1000XM5-oordoppen met betere noisecancellation voor 320 euro

Sony introduceert zijn WF-1000XM5-oordoppen. Deze draadloze oortjes krijgen een vernieuwd ontwerp en verbeterde noisecancellation. De WF-1000XM5-oordoppen komen in augustus uit en kosten dan 320 euro.

De WF-1000XM5-oortjes hebben een vernieuwd ontwerp, meldt Sony op maandagavond. De oordoppen zijn ongeveer 25 procent kleiner en 20 procent lichter dan hun voorganger. De XM5-oordoppen hebben daarnaast een glanzend ontwerp, waar de huidige WF-1000XM4-oordoppen een matte afwerking hebben. Sony levert de XM5-oordoppen met dopjes in vier verschillende maten, waar dat er bij hun voorganger nog drie waren.

De XM5-oortjes wegen 5,9 gram en beschikken over grotere Dynamic Driver X-drivers met een diameter van 8,4mm. De drivers in de XM4-oordoppen hadden een diameter van 6mm. De oordoppen beschikken daarnaast ieder over een extra microfoon ten opzichte van de XM4-oordoppen. Sony voorziet de oortjes van een nieuwe Integrated Processor V2, die de V1 uit de XM4 opvolgt. Deze werkt samen met een HD Noise Cancelling Processor QN2e. Die extra microfoons en nieuwe chips worden volgens Sony gebruikt om de noisecancellation te verbeteren.

De nieuwe oordopjes bieden ook ondersteuning voor bluetooth multipoint. De voorgaande WF-1000XM4 hadden die feature bij release niet, hoewel dat later wel werd toegevoegd door middel van een firmware-update. De oordopjes ondersteunen verder de LDAC-codec voor audio, ook in combinatie met bluetooth multipoint, en DSEE Extreme. De WF-1000XM5 heeft verder botgeleidingssensors en Precise Voice Pickup-technologie, waarmee de stem van de drager beter moet worden opgevangen tijdens gesprekken, ook in rumoerige omgevingen.

De oordoppen halen verder een accuduur van acht uur op een enkele lading. Met de oplaadcase bedraagt de totale accuduur 24 uur. Dat is ongewijzigd ten opzichte van de XM4. De oplaadcase kan draadloos worden opgeladen via de Qi-standaard en de oordoppen hebben een IPX4-certificering voor waterdichtheid.

Sony brengt de WF-1000XM5 in augustus uit. Op welke datum de oordoppen precies verschijnen, is niet bekend. De oortjes krijgen een adviesprijs van 320 euro. Dat is 40 euro meer dan de huidige WF-1000XM4-oordoppen, die Sony vorig jaar uitbracht voor 280 euro.