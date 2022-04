Samengevat De WF-1000XM4-oordoppen zijn een behoorlijke stap vooruit ten opzichte van de WF-1000XM3. De oordoppen hebben een paar kleine minpunten, maar zetten op veel andere vlakken een nieuwe standaard neer. Geluidskwaliteit, noisecancelling, maar ook de uitgebreide functionaliteit en goede accuduur zijn belangrijke pijlers voor deze draadloze oordoppen. Ze zijn niet goedkoop, maar bieden wel veel voor je geld. Pluspunten Goede geluidskwaliteit met optioneel hoge bitrates

Fijne filtering en doorgifte omgevingsgeluid

Prima accuduur

Uitgebreide functionaliteit en app Minpunten Beperkte bedieningspresets

Zit niet bij iedereen even lekker

Hoge prijs ten opzichte van concurrentie Getest Sony WF-1000XM4 (Zwart) Prijs bij publicatie: € 279,-

Je ziet door de bluetoothoordopjes het bos nog maar nauwelijks, maar als met name Apple of Sony een nieuw setje uitbrengt, spitst menigeen zijn of haar oren. Bij Sony is de reden daarvoor dat de fabrikant een goede naam heeft op het gebied van draadloze hoofdtelefoons en oordoppen. Daarnaast was Sony er vroeg bij. De voorganger van de WF-1000XM4, bekend onder de al even fantasieloze naam WF-1000XM3, had een zeer goede geluidskwaliteit, maar ook noisecancelling. Dat was in juli 2019, slechts een maand of drie na de introductie van de eerste AirPods. Je hoeft trouwens niet te zoeken naar draadloze oordoppen met de naam WF-1000XM1 of WF-1000XM2, want die bestaan niet. De voorganger van de WF-1000XM3 is namelijk de WF-1000X, die al in 2017 uitkwamen.

De WF-1000XM4 heeft een heel aantal nieuwe features en verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers. Zo is er nu een IPX4-waterdichtheidscertificering, en zijn de case en oordoppen zelf een stuk kleiner. Ze hebben naar verluidt wel een betere noisecancelling, geluidskwaliteit én accuduur. Ook is er nu botgeleidingstechnologie ingebouwd, voor een betere gesprekskwaliteit. Dat is niet niks, maar de prijs is evenmin voor de poes: 280 euro en dat is in de drie maanden dat ze uit zijn, nog in geen enkele winkel in de Pricewatch veranderd. In deze korte review, lees je of wij vinden dat ze het waard zijn.

Ontwerp

De oordoppen zijn zo'n tien procent kleiner dan de Sony WF-1000XM3. Als je ze naast elkaar legt, blijkt dat ook. Sony heeft goede zaken gedaan wat het ontwerp betreft, want als we ze los van elkaar in onze oren en handen hebben, voelen de nieuwe WF-1000XM4-oordoppen veel kleiner aan. Ze zijn dan ook een stuk langwerpiger en iets boller. Het ontwerp is toch al een stuk strakker en er is ook wat van het gewicht afgegaan, zij het niet veel.

Oordoppen AirPods Pro WF-1000XM4 WF-1000XM3 Gewicht 5,4g 7,3g 8g

De oordoppen zijn niet de lichtste, maar daarmee hebben we op zichzelf niet veel problemen. Helaas heb ik er wel last van dat ze niet lekker zitten bij langdurig gebruik en dat heb ik maar sporadisch met oordoppen. De oorzaak is de verdikking van de oordop bij de achterkant van de concha van het oor. Aan het kraakbeen gaat het na een uurtje irriteren en dat heeft tot gevolg dat ik ze uit wil doen. Uiteraard zal niet iedereen dit probleem hebben, want geen twee oren zijn hetzelfde. Sterker, ik heb er ook alleen last van bij mijn linkeroor.

Bij de WF-1000XM4 krijg je alleen opzetdopjes die gemaakt zijn van polyurethaanfoam. Dat kennen we van de WF-1000XM3, maar toen zaten er ook siliconendopjes bij. Er worden maar drie maten meegeleverd, maar we denken dat vrijwel iedereen wel de juiste maat kan vinden, aangezien foam een stukje meer kan uitzetten dan siliconendopjes. Zoals gebruikelijk passen de middelste dopjes bij mij prima. Het voordeel van foam is dat het beter afsluit dan siliconen.

Het foam zet langzaam uit als je het inknijpt. De beste manier van de oordopjes in doen is dan ook door ze eerst te rollen tussen je vingers en dan in de oren te doen. Het dopje zet dan uit en vormt zich perfect naar de gehoorgang. Je kunt ze ook gewoon in je oor duwen zoals je met siliconendopjes doet, maar dan heb je kans dat ze minder goed aansluiten. Een nadeel van deze oordoppen van foam is dat het toplaagje makkelijk loslaat. Dit is flinterdun, dus voorzichtigheid is geboden.

De WF-1000XM4-oordopjes hebben nu een IPX4-certificering. Dat houdt in dat ze niet stofdicht zijn, maar wel getest bij besproeiing onder eender welke hoek met tien liter water per minuut. Het komt erop neer dat je in een fikse regenbui kunt lopen met deze oordoppen in, zonder dat ze het begeven. Zelf hebben we ze een weekend lang buiten laten liggen. Het regende zo nu en dan best stevig en inderdaad, ze hebben het overleefd.

Het oplaaddoosje van de WF-1000XM3 is erg groot en zonder meer een nadeel van die oude oordoppen als je ze mee wilt nemen in je broekzak. Het doosje van opvolger WF-1000XM4 is gelukkig een stuk kleiner; het scheelt wel veertig procent. Dat is erg fijn, maar nog altijd niet ideaal. Het doosje is bijvoorbeeld lager dan dat van de AirPods Pro, maar toch vervelender om in je broekzak te hebben, want het is een stuk dikker.

Bediening en functionaliteit

De bediening van de oordoppen gebeurt door middel van tikken op de zijkant. Bij veel oordoppen moet je best hard tikken op het aanraakvlak om ze te bedienen, wat doordreunt, maar dat is bij de Sony WF-1000XM4 gelukkig niet het geval; een licht tikkie is voldoende. Als we meer dan eens moeten tikken op het oordopje, wordt dit weleens minder goed geregistreerd, dus er is nog plaats voor verbetering. Je kunt in de app instellen welke bediening elke dop op zich neemt. Daarbij zul je moeten kiezen voor twee van de drie bedieningspresets, want je hebt maar twee doppen.

Standaard is de rechter voor het bedienen van media en gespreksfuncties, de linker voor het instellen van omgevingsgeluid en noisecancelling. Wat we hieraan zouden willen veranderen is dat je kunt kiezen of je een stem wilt horen om dit te bevestigen, wat nu het geval is, of een kort geluidseffect. Een fijne functie is dat je het oordopje ook kunt vasthouden als je kort met iemand wilt praten. De omgevingsgeluidsmodus gaat dan aan en de muziek zacht, tot je het weer loslaat. De derde preset is voor het volume. Tikken is volume omhoog en ingedrukt houden is volume omlaag.

De app van de WF-1000XM4 is enorm uitgebreid voor oordopjes. Het begint al met het feit dat je kunt zien welke codec momenteel gebruikt wordt. Dat zien we niet vaak. Je ziet de actuele accupercentages en ook meteen de huidige instelling van de adaptieve geluidsregeling. De oordoppen registreren namelijk of je stilstaat, wandelt, rent of je in vervoer begeeft. Op basis daarvan wordt desgewenst automatisch de noisecancelling of omgevingsgeluidmodus aangezet. We zouden alleen nog graag zien dat je ook de equalizer kunt aanpassen aan deze situaties. Bij rennen en vervoer zou je dan meer bastonen kunnen instellen bijvoorbeeld, wat handig is in een rumoerige omgeving.

Een interessante functie hier is verder Spreek-om-te-chatten. Het idee daarvan is dat het volume omlaaggaat en de omgevingsgeluidmodus aan als je spreekt, zodat je een gesprek kunt voeren. Toch is het vasthouden van het linkeroordopje om hetzelfde te bereiken meestal handiger, tenzij je je handen vol hebt natuurlijk.

Daarnaast kun je op dezelfde pagina instellen of je liever geluidskwaliteit hebt of een stabiele verbinding. Als het even kan allebei natuurlijk, maar… als het erop aan komt, wordt hier bedoeld. De app schakelt direct naar LDAC als we met ons Android-toestel de preferentie op geluidskwaliteit zetten.

De equalizer in de app is uitgebreid instelbaar. Je kunt vijf frequentiegebieden aanpassen en opslaan, en er zijn erg veel presets. Ook kun je met een testje checken of de oordopjes goed afsluiten, instellen of de oordopjes moeten stoppen met afspelen als je er eentje uit je oor haalt en instellen welke spraakassistent je wilt gebruiken. Er is een DSEE Extreme-functie om muziek van lage kwaliteit op te schalen. Al met al een fijne, overzichtelijke en uitgebreide app dus.

Iets dat we missen bij vrijwel alle draadloze oordoppen, is ondersteuning voor Multipoint-bluetooth. Het is vanuit een consumentenperspectief wonderlijk dat zo weinig fabrikanten de functionaliteit hebben ingebouwd. Je kunt met de functie verschillende bronapparaten verbinden met je oordoppen. Zo kun je dus op je laptop werken met oordoppen in en alsnog meldingsgeluiden en telefoontjes doorkrijgen van je telefoon. Het blijft een handige functie en voor deze prijs is het raar dat de WF-1000XM4 het niet heeft, zeker aangezien de Sony WH-1000XM4-hoofdtelefoon het wel heeft. Een minpunt op de scorekaart is het echter niet, omdat de meeste oordoppen het niet hebben.

Geluidskwaliteit en omgevingsgeluid

Naast de gebruikelijke AAC- en SBC-codecs, ondersteunt de WF-1000XM4 ook Sony's eigen LDAC-codec. Je kunt dit forceren door in de Android-ontwikkelaarsopties deze codec te selecteren. Bij iOS zit je zoals gebruikelijk vast aan AAC. 990kbit/s is de hoogste LDAC-bitrate, maar als je in een omgeving met veel storing of onderweg bent, wil dit weleens haperen. Met 660kbit/s hadden we daar geen last van en dat biedt nog altijd een hogere kwaliteit dan de andere codecs.

Als je bijvoorbeeld via Spotify luistert, heeft dit niet zoveel zin, behalve als Spotify een hifi-abonnement heeft uitgebracht wanneer je dit leest. Tot op heden is dat niet het geval en zul je dus een hifi-abonnement op diensten als Deezer of Tidal moeten hebben of bijvoorbeeld eigen flac-bestanden moeten streamen om gebruik te kunnen maken van de hogere bitrates.

Met oordoppen van deze klasse is het verschil tussen deze hogere bitrates en wanneer je bijvoorbeeld Spotify via SBC beluistert hoorbaar. Voor een audiofiel is er dus zeker wat voor te zeggen om voor de hogere kwaliteit te gaan. Toch hebben deze oordoppen ook met SBC of AAC een sublieme geluidskwaliteit wat ons betreft. Wel hebben we wat gespeeld met de equalizer, want de oordoppen hebben standaard een instelling die we wel vaker zien; de bastonen en lage middentonen worden wat harder weergegeven dan de rest.

Dat is best fijn als je in een rumoerige omgeving bent, zoals een sportschool of het openbaar vervoer. Voor thuis hebben we liever een wat beter gebalanceerd geluid en maken we de lagere regionen dus wat zachter. Ook misten we wat volume in de hoogste tonen, dus hebben we die wat opgeschroefd, naar smaak. Als we dat doen, behoort de geluidskwaliteit wat ons betreft tot het beste dat we gehoord hebben van draadloze oordoppen.

Omgevingsgeluid kun je bij veel draadloze oordopjes tegenwoordig wegfilteren of juist doorlaten. Met beide modi hebben fabrikanten in het verleden moeite gehad. Sommige oordopjes zijn niet zo goed in het wegfilteren van omgevingsgeluid en andere geven het erg onnatuurlijk weer, waardoor je ze alsnog wilt uitdoen als je met iemand praat. Goed nieuws als je dit Sony-setje overweegt: beide modi zijn erg goed. De modus voor omgevingsgeluid klinkt… natuurlijk, zoals het hoort. Alle frequenties lijken even hard te worden doorgegeven en dat is erg prettig als je even een gesprek voert of wilt horen wat er om je heen gebeurt.

Op het gebied van noisecancelling behoort de WF-1000XM4 eveneens tot de beste oordoppen die we getest hebben. Met de nieuwe V1-chip zegt Sony een flinke sprong voorwaarts gemaakt te hebben en dat kunnen we beamen. Ze doen het beter dan de AirPods Pro, die we tijdens deze review weer van stal gehaald hebben. Dat geldt niet alleen voor constante achtergrondgeluiden, zoals de trein of je robotstofzuiger, maar ook voor menselijk geroezemoes. Het lijkt er dus op dat er vooruitgang is in alle frequentiegebieden wat noisecancelling betreft en dat is bijzonder prettig.

De Sony WF-1000XM4 heeft zowel straalvormende microfoons als botgeleiding. Dat laatste had de voorganger niet. Het dient om achtergrondgeluiden te scheiden van je stem. Zo kunnen die achtergrondgeluiden als het goed is, beter worden weggefilterd bij gesprekken, bijvoorbeeld als je belt. Om de geluidskwaliteit te testen hebben we wat fragmenten opgenomen, met op de achtergrond een drukke weg. Het volume van het achtergrondgeluid was erg hoog, dus dit zijn bijzonder lastige omstandigheden.

Your browser does not support the audio element. WF-1000XM4 versus verkeer Your browser does not support the audio element. AirPods Pro versus verkeer Your browser does not support the audio element. WF-1000XM3 versus verkeer Your browser does not support the audio element. Jabra Elite Active 75T versus verkeer

De WF-1000XM4 is een behoorlijke stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger. De stem is vrij helder en goed te verstaan. Dat is het belangrijkste. Tussen de woorden door hoor je dat het volume omlaag gedraaid wordt. Dit wordt agressief gedaan, met als gevolg dat er meer herrie te horen is tijdens de woorden. Dat is een minpuntje. Verder wordt het achtergrondgeluid echter goed weggefilterd. Bij de andere oordoppen wordt het verkeer minder extreem weggefilterd. Bij de Jabra-oordoppen vinden we het daardoor alsnog minder storend. De AirPods Pro hebben een goede naam op dit gebied en de stem is goed te verstaan, maar wel erg gedempt, zoals we vaker gehoord hebben in tests.

Accuduur

Over de accuduur van de Sony WF-1000XM3 waren we al behoorlijk tevreden. Op 80dB volume en met noisecancelling uit gingen de oordoppen 7,5 uur mee op een acculading. De WF-1000XM4 doen daar nog een schepje bovenop. We halen meer dan 9 uur in onze accutest. Er zijn maar een paar oordoppen die daar overheen gaan, zoals je in de onderstaande grafiek ziet.

Dit strookt aardig met de vooruitgang in accucapaciteit. De WF-1000XM3-oordoppen hebben 60mAh per stuk en de opvolgers 75mAh. Uiteraard laden de oordoppen weer op zodra je ze in het oplaaddoosje stopt. Dit heeft een accucapaciteit van 520mAh waar de WF-1000XM3 700mAh hadden, en je kunt ze dan ook bijna zeven keer geheel opladen voordat je weer op zoek moet naar een draadje… of draadloze Qi-lader.

Uiteraard gaat de accuduur omlaag als je de noisecancelling aanzet. Volgens Sony gaat er dan een derde van de accuduur af, wat zou neerkomen op 6 uur luisteren met 80dB. Wanneer je via de LDAC-bluetoothcodec luistert in plaats van via AAC of SBC bijvoorbeeld, gaat dat ook ten koste van wat accuduur. Wat dat betreft is het maar goed dat de accuduur ruim bemeten is bij deze oordoppen.

Conclusie

De WF-1000XM4-oordoppen zijn een behoorlijke stap vooruit ten opzichte van de WF-1000XM3, op vrijwel alle fronten. Toch zijn er drie redenen om ze niet te kiezen. De eerste is vrij simpel: de hoge prijs. De tweede is dat ze geen Multipoint-bluetooth ondersteunen, overigens evenmin als vrijwel alle andere draadloze oordoppen. Toch is het jammer dat het niet op deze dure doppen zit. De derde reden is dat ze bij sommigen niet prettig in de oren zitten. Het is daarom handig om naar een fysieke winkel te gaan om ze te passen. Hou ze vooral ook een tijdje in. Een laatste minpunt is dat je de bedieningspresets niet dusdanig kunt instellen dat je alle functionaliteit hebt. Wij kiezen dan maar voor geen volumebediening, maar ideaal is anders. Toch zouden we de WF-1000XM4 om die laatste reden niet laten liggen.

Op alle overige punten excelleren deze oordoppen. Wat geluidskwaliteit betreft behoren ze tot de top en dat wordt nog eens geholpen door de ondersteuning voor LDAC, als je met hoge bitrates wilt streamen. Ook op het gebied van noisecancelling behoren ze tot de beste oordoppen die we hebben getest. Bij het bellen worden achtergrondgeluiden erg aggressief weggefilterd, maar je bent wel goed te verstaan.

De Headphones-app van Sony is enorm uitgebreid en overzichtelijk. Dankzij de uitgebreide functionaliteit zijn dit oordoppen voor iedereen, van audiofielen tot mensen die meer geven om praktische handigheidjes, zoals het vasthouden van het linkeroortje om bijvoorbeeld een kort gesprek te voeren. Ook voor sporters zijn ze nu geschikt. Ze zitten stevig in de oren en zijn IPX4-gecertificeerd. Als klap op de vuurpijl hebben ze een goede accuduur, waardoor je ook over een paar jaar als het goed is nog de dag doorkomt, zelfs met noisecancelling aan. De WF-1000XM4-oordoppen zijn niet perfect, maar zetten op veel vlakken een nieuwe standaard neer.