Foto's tonen binnen- en buitenkant van onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes

Er zijn foto's verschenen van de binnen- en buitenkant van de onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes. Die volgen de 1000XM4 van twee jaar geleden op. De foto's komen uit een keuring.

De case laat zien dat die de oordopjes kan opladen met 230mA, iets meer dan de 140mA van de XM4's. Dat betekent dat de case de oordopjes sneller kan opladen, denkt The Walkman Blog, die de foto's online zette. Er is de mogelijkheid de case bedraad en draadloos op te laden. Het ledje dat in de case zat lijkt te zijn verplaatst naar de buitenkant.

De oordopjes zelf lijken geen grotere accu te hebben, al is dat uit de foto's niet met zekerheid af te leiden. Wel lijken de oordopjes zelf iets kleiner te zijn. De XM5's lijken ergens in de loop van het jaar uit te komen. Vermoedelijk is dat in de zomer. De voorgangers kwamen in de zomer van 2021 uit. Tweakers postte toen een review van de oordopjes.

Sony WF-1000XM5 Bron: The Walkman BlogSony WF-1000XM5 Bron: The Walkman BlogSony WF-1000XM5 Bron: The Walkman Blog
Sony WF-1000XM5 Bron: The Walkman BlogSony WF-1000XM5 Bron: The Walkman BlogSony WF-1000XM5 Bron: The Walkman BlogSony WF-1000XM5 Bron: The Walkman Blog

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 17:12 53

16-03-2023 • 17:12

53

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Sony WF-1000XM4

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
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Reacties (53)

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Flying35 16 maart 2023 17:31
Als dagelijkse gebruiker van de XM4's hoop ik dat ze vooral 2 punten hebben aangepakt, maar dat kan ik niet beoordelen vanaf deze foto's. Dat zijn het comfort en het beter kunnen wisselen tussen apparaten. De XM4's kon ik vanaf de aanschaf niet direct comfortabel dragen. Ik kreeg de eerste weken echt pijn aan mijn oren van die dingen. Ik heb naast de XM4's ook de LinkBuds S en die zitten echt heel fijn. Inmiddels is dat probleem verholpen doordat ik er aan gewend ben geraakt. Nu kan ik de XM4's hele dagen inhouden, maar ik was in het begin echt in staat afscheid van de oordoppen te nemen. Je doet ze door het formaat ook niet zo makkelijk in als bijvoorbeeld de linkbuds s.

Het andere punt gaat over het kunnen wisselen tussen apparaten. Je kan de Bluetooth connectie gewoon overnemen en dat is opzich fijn, maar het zou makkelijker kunnen. Als ik bijvoorbeeld wil wisselen tussen mijn laptop of telefoon moet ik eerst naar mijn bluetooth devices en dan de oordoppen aanklikken. Soms is dit net teveel werk. Wanneer ik iemand bel doe ik dat wel even, maar wanneer ik gebeld wordt is het een stuk lastiger om eerst naar de bluetooth instellingen te gaan.

Ze zullen ongetwijfeld weer zeggen dat deze nog beter klinken en dan de noise cancelling weer beter werkt. Ik geloof het allemaal wel maar die details hoor ik zelf vaak niet, daarom hoop ik vooral dat die andere twee punten verbeterd worden. Dat is wel iets waar ik echt merkbaar meer plezier van zal hebben.
Sneezzer @Flying3516 maart 2023 17:37
Ik zou liever hebben dat ze twee connectie's op hetzelfde moment kunnen ondersteunen.
Giblet_dono @Sneezzer16 maart 2023 18:05
Dat doen ze met firmware update 2.0.x !
Let op dat je het update proces doet met volle dopjes, in een omgeving met zo min mogelijk storing op de 2.4GHz band
Bij mij is één van de oordopjes geupdate naar 2.0.0, en is de andere gefaald
Resultaat is dat de dopjes elkaar niet meer zien, en dus ook niet meer te updaten zijn :') Terug naar Sony ermee onder garantie dus..
RonnnL @Giblet_dono17 maart 2023 07:10
Het is toch uitermate beroerd productontwerp dat er geen reset-functie is die je in geval van een mislopende update kunt gebruiken?
maffiaric @RonnnL17 maart 2023 18:36
Er is een soort rest functie waarbij je beide oordoppen in het doosje moet doen en dan beide touch buttons moet vasthouden, maar ik vraag mij af of dat een gefaalde firmware update kan fixen.
SkyStreaker @Giblet_dono17 maart 2023 08:09
ik heb de eerste MX'jes gehad en de MX3, die is nieuw voor mij. Vooral bij de 1e waren er regelmatig wat fw-updates, dan heb ik geluk gehad zeg.
Pepper92 @Flying3516 maart 2023 18:45
Ik heb het voor mij opgelost door gebruik te maken van andere, zachtere siliconen dopjes, die ik had liggen van een ander (Chinees) setje en toevallig dezelfde maat hadden. Bij de originele dopjes krijg ik binnen 5 minuten pijn, ongeacht gekozen formaat. Zou nu nooit meer voor zulke zware oordoppen gaan.

Bovendien heb ik gemerkt dat de noise cancelling tijdens fietsen juist geluid oplevert. Tegenwoordig kan je in de app ‘geen noise cancelling’ selecteren - die stand gebruik ik nu standaard, met name ook omdat je niet op de doppen zelf kan schakelen tussen NC en geen, enkel tussen NC en ambient sound. Nogal suf dus, achteraf had ik voor goede lichte oordoppen moeten gaan zonder NC

Edit:
Zojuist update geïnstalleerd. Je kan nu wel tussen NC - omgevingsgeluid - uit schakelen vanaf de oortjes. Windgeluid modus ook gevonden, maar nog niet getest.

Blijft wel jammer dat je er bovenop niet óók kan kiezen voor volumeregeling, bv door ingedrukt houden/dubbel tap/triple tap. Zou mooi zijn als je per gesture een functie kan instellen

[Reactie gewijzigd door Pepper92 op 23 juli 2024 06:39]

Stiello @Pepper9216 maart 2023 22:10
Is het niet meer zo dat je in de sony app kan kiezen voor reduce wind noise? Ik had dat al in de 1e versie van die doppen. Je moet het wel even ontdekken. Je moet die slider een mini stukje van volledige noise cancel af schuiven en dan kom je bij reduce wind noise ;-)
Snipe4ever @Stiello17 maart 2023 08:52
Dankjewel! Vond de wind al behoorlijk irritant, maar kende deze modus niet. Alleen wel jammer dat de windruis onderdrukking nu mijn nieuwe ambient sound is ipv noice cancelling.
Pepper92 @Stiello17 maart 2023 11:44
Thanks, ga ik proberen! Probleem is met de update naar 2.0 (zie comment hieronder) ook al opgelost doordat je nu ook door gestures ‘geen NC’ ja selecteren
jeffreytigch @Flying3516 maart 2023 17:35
Het tweede punt dat jij noemt, werkt sinds kort bij de XM4 als je de firmware bijwerkt naar 2.0.0.

Waar ik liever een oplossing voor heb, is de battery drain. Mijn XM4’s zijn onbruikbaar geworden door de bugs in 1.4.2 en hebben nieuwe batterijen nodig. Hopelijk leren zij van hun fouten.
Flying35 @jeffreytigch16 maart 2023 18:17
Bedankt, dat is nuttige informatie. Dan kan ik meteen Sony een bericht sturen dat ze de ontwikkeling van de WF-1000XM5 kunnen staken. Er is voor mij geen noodzaak meer voor nieuwe oordoppen :9
Verwijderd @Flying3516 maart 2023 19:05
aptX Lossless is the holy grail voor bluetooth audio en dat kunnen deze.
Game-Tea @Verwijderd17 maart 2023 09:32
Lijkt me sterk, ze ondersteunen als het goed is alleen SBC, AAC en Sony's eigen 'lossless' codec LDAC. Helaas is aptx inderdaad beter, maar sony gebruikt liever hun proprietary 'hifi' format.
PeterChu @Game-Tea17 maart 2023 11:47
proprietary is in dit geval niet zo erg aangezien het standaard door Android wordt ondersteund. Daarnaast bestaan er goede LDAC encoders/transmitters (bijvoorbeeld fiio bta 30) die je bijvoorbeeld op je TV kan aansluiten.
Game-Tea @PeterChu19 maart 2023 12:20
"LDAC is a proprietary audio coding technology developed by Sony, which allows streaming high-resolution audio over Bluetooth connections at up to 990 kbps at 24 bit/96 kHz." -https://en.wikipedia.org/wiki/LDAC_%28codec%29?wprov=sfla1
De encoder is inderdaad open source, maar de decoder is closed source en wordt door Sony alleen in hun eigen apparaten gebruikt. Qualcomm gebruikt een vergelijkbaar model voor aptX HD, de encoder is (sinds kort) open source, en fabrikanten van audioapparatuur betalen licensing voor de decoder etc.
Verwijderd @Game-Tea17 maart 2023 17:11
https://www.gizmochina.co...wireless-earbuds-spotted/
Ik weet niet de kwaliteit van de site.
Prozpect @jeffreytigch16 maart 2023 22:07
Ik heb zelf de batterijen vervangen. Als je een beetje handig bent is het doen, maar zeker niet voor iedereen weggelegd.

Batterij is een Z55H.

Hier details over hoe je bij de batterijen komt.
https://thewalkmanblog.bl...1000xm4-teardown.html?m=1
PeterChu @Prozpect17 maart 2023 08:49
Heb ik ook gedaan, ze zijn weer als nieuw
jeffreytigch @Prozpect17 maart 2023 15:23
Ik zag dat ik net aan nog garantie had, dus ik los het zo op! Had inderdaad de oordoppen genomen vanwege hun relatief makkelijke repareerbaarheid.
Pepper92 @jeffreytigch17 maart 2023 11:42
Thanks! Net geüpdatet. Ook multi-device support toegevoegd zie ik, top!

Nu nog de feature dat je per gesture kan bepalen wat ie doet (ipv de vooraf ingestelde opties) en dan ben ik helemaal tevreden.
pcgamer1998 @jeffreytigch26 maart 2023 17:07
Tot nu toe werken de xm4's bij mij top. Zeker de hybrid foam tips zijn perfect. Moet zeggen dat de wind noise reduction op de xm3 beter werkte omdat dit een constante setting was. Op de nieuwe zijn ze adaptief, wat betekend dat ze soms even moeten herberekenen, met een paar seconden heftige windruis als gevolg. Multipoint werkt sinds de 2.0 update perfect. Het resetten van de buds brengt ze terug naar de stock firmware fabriek-af, dus dat lost alle problemen omtrent halve FW updates en connectiveit op. De batterij gaat vandaag de dag nog steeds 10 uur mee bij mij, echter heb ik ze wel wat later na release gehaald... Mogelijk een nieuwere revisie m.b.t. hardware?

Op het gebied van audio mogen ze van mij nog wel wat beter, met name tijdens gebruik van LDAC. Op mijn s22U, na het volume boven 2/3 te hebben gebracht, raak je dynamiek kwijt, soort limiting op de frequenties zeg maar, terwijl je soms toch wel iets hoger als 2/3 volume wilt luisteren...

Ben benieuwd!
yannienl @Flying3516 maart 2023 19:42
Ik vond die foam tips ook helemaal niks tot aan het punt dat ze op een gegeven moment gingen schuren in me oor....
Gelijk de hybrid siliconen tips van Sony gekocht voor een tientje en draag ze nu na anderhalf jaar nog steeds met plezier.
Net zo comfortabel als AirPods pro maar deze blijven wél in me oor zitten.
Mochten ze op zijn en ik toe ben aan xm5 dan kan ik, mits de maat hetzelfde blijft, de tips gewoon overzetten.
Ghoelian @yannienl17 maart 2023 09:29
Waar heb je die tipjes gekocht? Zat even rond te zoeken en kon ze zowel op Sony's eigen website als op Google zo niet vinden.

Heb zelf nu van die foam tipjes van Comply, maar die zitten voor mij ook niet echt heel comfortabel en zijn best wel belachelijk duur voor hoe lang ze mee gaan.
yannienl @Ghoelian17 maart 2023 09:46
https://www.proshop.nl/Mo...pc&utm_campaign=pricesite

Geloof me, opeens zijn de xm4 je meest favoriete oordopjes met deze tips.

Update
Ik heb ze overigens gekocht bij Bol maar daar zijn ze niet meer leverbaar.

[Reactie gewijzigd door yannienl op 23 juli 2024 06:39]

lithiumangel @Flying3516 maart 2023 23:42
Idem ditto, ik had met plezier de WF-1000XM3 jaren lang sinds introductie gebruikt. Toen eindelijk afgelopen November overgestapt op de XM4 variant omdat ik op een maand lange reis ging en ik dacht, gun mezelf de upgrade wel (plus dat ik met m`n nieuwe telefoon de case kon opladen met reverse wireless charge)

De XM3's kon ik prettig alles mee doen, ook lopen. De XM4's had ik idd meteen na 30 mins last van pijn met de default tips, welke formaat dan ook. En lopen was nog ongemakkelijker want je hoort je eigen voetstappen, iets wat ik niet bij de XM3 had.

Gelukkig had ik een hele set spare sony eartips van verschillende materialen in de loop v.d jaren opgebouwd, ook die v.d XM3, en daarmee is het voornamelijk opgelost. Moet wel zeggen dat de XM3's alsnog beter waren als je echt in beweging was dan de XM4. Wel jammer dat het comfort zo achteruit was gegaan.
_Pussycat_ @Flying3517 maart 2023 04:03
Ik gebruik Aeropex van Shockz, dan zit er niks in mijn oor. Ik kan de hele dag telefoneren zonder pijn.
Gabriel_Knight @Flying3517 maart 2023 08:08
Heb zelf de Sony Linkbuds S.Heerlijk geluid en goede ANC.
Alleen is de bluetooth stabiliteit wel een dingetje. Ik zit dagelijks in het OV en zeker op Den Haag centraal of op straat wordt je helemaal gek van het wegvallende of robotic geluid (heb in de Sony app de verbindinh ingesteld op stabiliteit). Als ik op een rustige locatie zit is er niks aan de hand, maar met veel mensen met draadloze headsets is het drama. Smartphone in broekzak oortjes in en hoop gehaper. Soms zelfs als ik de smartphone in de hand hou.

Wat is de ervaring van de mensen hier?

[Reactie gewijzigd door Gabriel_Knight op 23 juli 2024 06:39]

gaskabouter 16 maart 2023 17:58
Ik zal gekke oren hebben maar de Sony hebben bij mij nooit gepast. Bose eerst wel maar de laatste paar weer helemaal niet. Na heel veel proberen ben ik uitgekomen op Beyer dynamic. Maar ik moet daarbij zeggen dat b&w en Yamaha goed geluid hadden maar slechte anc, zeker voor die prijs.

Ik sta die dingen voortdurend uit mijn zaagtafel of grasveld te snorkelen....

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 23 juli 2024 06:39]

Meiklokje @gaskabouter16 maart 2023 18:27
Is over ear voor jou niet de oplossing. Het is wel een kleerkast van een hoofdtelefoon op je hoofd maar hij blijft lekker zitten. En daar heb je zoveel keuze in. }>
gaskabouter @Meiklokje16 maart 2023 18:34
Ja dat zou je denken hè. Maar dat beviel ook niet. Ik ben een zeikerd denk ik. Mijn vrouw weet het zeker.
Meiklokje @gaskabouter16 maart 2023 18:37
De oplossing, Bluetooth speaker. Als je vrouw dit waardeert heb je een leuke hobby bij. :Y)
gaskabouter @Meiklokje16 maart 2023 21:23
Speakers in de tuin krijg ik de buren niet warm voor. En in de schuur beschermen ze mijn lieve oortjes niet.
Holmindeboks @gaskabouter16 maart 2023 19:44
Ik vind het wel een aparte combinatie. Hoogwaardige oordopjes bij een zaagtafel, is dat niet wat gek? (Ja ik snap ook dat je niks dubbel wilt aanschaffen) Je betaald best veel voor een bowers en wilkins product. Ik vind het een goed merk. Maar het uiterste kun je denk ik alleen ervaren in een stille(re) ruimte. Als je ze gebruikt tijdens het klussen dan zou je ook voor wat mindere kwaliteit kunnen gaan. Dopjes die ‘wel’ goed blijven zitten. Ik zelf heb de ‘jbl reflect flow pro’ heb wel vaker naar dopjes (in-ears) gekeken maar door de reviews nooit iets gekocht. Ik heb ook een sony koptelefoon, draadloos. Goede app. Goede geluids kwaliteit. Maar door de vele reviews waar mensen klagen over comfort heb ik ze niet gekocht. Dat vond ik het niet waard. De jbl was een pure gok, de specificaties zagen er veelbelovend uit. Een gok omdat ik ze heb gekocht bij release, dus geen reviews. Water dicht + stof dicht. Ooit een review gelezen van iemand die zweet in zijn oordopjes kreeg en dat viel buiten de garantie. Dus werd niet vergoed. En bij zulke bedragen wil ik wel zeker weten dat het goed zit. Vandaar ook geen airpods genomen. (Ook omdat je alleen apple standaard equalizer presets hebt) en geen app waar je zelf in kan stellen.
En heb geen moment spijt gehad van de aankoop van deze jbl dopjes. Ze blijven goed zitten bij sporten (crosstrainer) en je kan ze gewoon afspoelen onder de kraan. Laatste keer dat ik de prijs zag waren ze 129. Dat kan er lijkt mij ook nog wel vanaf als je een paar honderd voor een bowers & wilkins betaald.

Ik had lang geleden ook bedraade in-ears en dan oorkappen er overheen als ik in de werkplaats was. De demping van de siliconen dopjes was niet altijd genoeg. En anc is tegen lage tonen. Dus niet tegen het lawaai van een zaagtafel :)

[Reactie gewijzigd door Holmindeboks op 23 juli 2024 06:39]

gaskabouter @Holmindeboks16 maart 2023 21:20
Eerlijk gezegd zijn draden en grote doppen gewoon niet handig. En goede anc werkt vaak juist goed als het geluid maar constant is. Hoewel ik voor het laatse van toch de voorkeur geef aan mijn passieve Shure dopjes. Die isoleren wel echt beter en geeft minder druk op de oren.

Hoe dan ook goed geluid en ze moeten blijven zitten. Lastige combi en dus in de praktijk dubbel uitgeven
GekkePrutser 16 maart 2023 17:19
Hmm ik vind het design een beetje lelijk. De XM4's zijn mooier, met dat gouden ronde dingetje en een wat strakker design. Maargoed smaken verschillen.
killerbie @GekkePrutser16 maart 2023 17:24
volgens mij zijn die niet de xm5's, maar denken ze dat
Rhinosaur 16 maart 2023 17:56
Ik heb de XM4 en die zijn toch een potje slecht. Extreem veel problemen met software, bugs, etc. Daarnaast is de reparatieprocedure complete drama. Ik heb ze nu al 5x opgestuurd en twee keer daarvan zijn ze teruggestuurd met ''reset gedaan, nieuwste firmware geïnstalleerd''. Dit terwijl ze al op de nieuwste software zitten. Ze zijn 1x keer vervangen, maar ik geloof er weinig van. Hieronder een greep uit de issues:
  • ANC die opeens verergert en irritante geluiden doorlaat
  • Bij beweging springen ze tussen ANC en Transparancy mode
  • Voice assistant wordt getriggerd zonder dat iets wordt gezegd
  • Verbindingsproblemen waarbij de oordop gewoon z'n verbinding verliest
Ik raad Sony af vanwege de slechte reparatieservice.
Randfiguur 16 maart 2023 21:48
De case laat zien dat die de oordopjes kan opladen met 230mA, iets meer dan de 140mA van de XM4's.
230mA is 65% meer dan 140mA, dat noem ik niet 'iets' meer, dat is flinke vooruitgang.
Sjow 16 maart 2023 17:24
Lijkt op een miniatuur buitenboord motor
PD2JK @Sjow16 maart 2023 17:57
Omdat het siliconen dopje mist. :)
MrManuel @Sjow16 maart 2023 17:36
Ik snap helemaal wat je bedoeld.
ToolBee @Sjow17 maart 2023 13:16
Het meeste hangt ook "buitenboord".
Daarom durf ik hier niet de straat mee op. :|
Meiklokje 16 maart 2023 17:28
Uiterlijk is 1 ding. Geluid en features nummertje 2. Sony maakt goede oordoppen. Je hebt er al een standaard paar van rond de 50€. Je moet geen dief van je beurs te zijn voor een setje Bluetooth oortjes. Normaal gaan de meesten voor 4 dubbel de prijs over de toonbank. Wil niet altijd zeggen dat ze beter zijn. :Y)
Andros 16 maart 2023 18:38
Hopen dat er eindelijk eens goed mee te bellen is, daar is de concurrentie doorgaans beter in...
jkerkhov 16 maart 2023 19:14
Ik had ooit de xm3 en ben met veel plezier naar de xm4 over gestapt: weer beter geluid, weer betere noise cancellation en kan tegen een spatje water. Een heerlijk setje in-ear speakers, kan ik zeggen. Ik kijk uit naar de xm5. Ben erg benieuwd wat met de nieuwe versie verbeterd gaat worden.
harold911 16 maart 2023 19:47
Ik heb de XM3 dopjes en nog steeds heel erg tevreden, de kwaliteit is goed en zitten goed in het oor. Ze steken wel een beetje uit en je kan ze makkelijk uit je oor slaan haha. Deze xm5 ziet er ook weer goed uit
lithiumangel @harold91116 maart 2023 23:48
Hou ze maar. Ik had de XM3's sinds launch, pas afgelopen November vervangen met XM4's omdat ik me de upgrade wel gunde (goede deal gezien, 149,- en ik ging een maand op vakantie)

Direct spijt. Draag comfort is echt vreselijk op de XM4's met de standaard tips, na 30 minuten gaat het echt pijn doen. Die foam tips zijn kei hard. Alle maten geprobeerd, zelfde resultaat en meer mensen hebben daar last van. Daarnaast als je stevig doorloopt is de draag comfort met de 4 ook minder dan de 3. De 4 hoor je echt je stappen door de ANC heen. Bij de 3 had ik daar nooit last van.
Uiteindelijk de oudere tips van m`n XM3's erbij gepakt , had nog een paar reserve over. En die erop gezet, comfort ging op vooruit, maar de stapgeluiden hoor je nog steeds.

Ja de case is kleiner en fijner daardoor, idem ditto met wireless charge (handig met ff reverse wireless charge op je telefoon) en de dopjes zelf hebben ook iets langere batterij leven. Maar daar is ook alles mee gezegd. Als ik m`n XM3 niet meteen had weggegeven voordat ik de XM4 had geprobeerd, dan had ik de 4 terug gestuurd en was ik bij de 3 gebleven. Maarja, om iets wat je al hebt weggegeven terug te vragen vond ik not done :) Had ik het maar slimmer moeten aanpakken.
oebele1209 @lithiumangel17 maart 2023 09:16
Goed om te weten. Ik heb de accu's van mijn XM3 oordopjes een tijdje geleden vervangen (wat best goed te doen is) omdat de vorige versleten waren door veel gebruik.

De volgende keer dat de accu's weer versleten zijn misschien gewoon weer vervangen. Ik ben zelf namelijk enorm tevreden met mijn XM3's.

Ik heb overigens wel last van het stapgeluid mij de XM3's met hardlopen. Ik weet niet of we hetzelfde bedoelen maar bij mij is het de oordop die tegen de oorschelp aan botst als de oordeop er niet perfect in zit

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