Foto's tonen binnen- en buitenkant van onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes

Er zijn foto's verschenen van de binnen- en buitenkant van de onaangekondigde Sony WF-1000XM5-oordopjes. Die volgen de 1000XM4 van twee jaar geleden op. De foto's komen uit een keuring.

De case laat zien dat die de oordopjes kan opladen met 230mA, iets meer dan de 140mA van de XM4's. Dat betekent dat de case de oordopjes sneller kan opladen, denkt The Walkman Blog, die de foto's online zette. Er is de mogelijkheid de case bedraad en draadloos op te laden. Het ledje dat in de case zat lijkt te zijn verplaatst naar de buitenkant.

De oordopjes zelf lijken geen grotere accu te hebben, al is dat uit de foto's niet met zekerheid af te leiden. Wel lijken de oordopjes zelf iets kleiner te zijn. De XM5's lijken ergens in de loop van het jaar uit te komen. Vermoedelijk is dat in de zomer. De voorgangers kwamen in de zomer van 2021 uit. Tweakers postte toen een review van de oordopjes.