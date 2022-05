Renders tonen Sony-oordopjes met afwijkend ontwerp

Er zijn renders verschenen van nieuwe oordopjes van Sony, die LinkBuds of WF-L900 zouden gaan heten. De oordopjes hebben een afwijkend ontwerp met twee delen. Het gaat niet om in-ear modellen, maar om een on-ear systeem.

TechInsider twitterde de renders, maar vermeldt behalve actieve ruisonderdrukking geen specs of functies. De actieve ruisonderdrukking moet functioneren zonder passieve ruisonderdrukking, want de oortjes zijn niet ontworpen om het oor af te sluiten. De oordop lijkt alleen in de oorschelp te zitten en daar het geluid te produceren tegen de gehoorgang aan.

Sony maakte eerder in-ear modellen in de vorm van bijvoorbeeld de WF-1000XM4. De oordopjes zouden op de markt komen als LinkBuds of als WF-L900. Er is nog niets bekend over de prijs. Sony kondigt doorgaans eind februari nieuwe producten aan tijdens telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Die beurs begint over drie weken, maar Sony kondigde al eerder aan niet fysiek op de beurs aanwezig te zijn.