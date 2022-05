Minecraft: Java Edition werkt vanaf 10 maart alleen nog met Microsoft-account

Spelers van Minecraft: Java Edition voor Windows kunnen vanaf 10 maart alleen nog spelen als ze inloggen met een Microsoft-account. Die verplichting werd in 2020 al aangekondigd en nu is de definitieve datum bekend.

Momenteel is het nog mogelijk om met een Mojang-account te spelen, maar vanaf 10 maart is een Microsoft-account verplicht. De makers van de game zeggen dat ze de verplichting doorvoeren om 'ervoor te zorgen dat iedereen speelt met beter beveiligde accounts'.

Eind 2020 kondigde Microsoft al aan dat een Microsoft-account verplicht zou worden voor de Java-versie van Minecraft. In 2021 konden spelers al overstappen, maar toen was dat nog niet verplicht. Het is niet bekend hoeveel actieve spelers er nog niet zijn overgestapt. Op de Minecraft-site staat een faq met informatie over het migreren van accounts.

Met een Microsoft-account krijgen spelers de mogelijkheid om tweestapsverificatie te activeren en krijgen ze toegang tot functies voor ouderlijk toezicht. Minecraft is gemaakt door Mojang. Die studio werd in 2014 overgenomen door Microsoft voor zo'n twee miljard euro. De game was tot aan 2020 meer dan 200 miljoen keer verkocht. Eind vorig jaar zei Microsoft dat het spel 141 miljoen actieve spelers heeft.