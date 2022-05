Minecraft krijgt begin juni twee nieuwe biomes met de Wild Update

Mojang Studios brengt de Minecraft Wild Update op 7 juni uit voor zowel de Bedrock als de Java Edition van de game. Update 1.19 introduceert onder meer nieuwe blokken en twee nieuwe biomes voor de Overworld.

De eerste nieuwe biome die Update 1.19 aan Minecraft toevoegt is de Mangrove Swamp. Deze moerassige omgeving staat vol met mangrovebomen. In deze omgeving is ook een nieuw blok te vinden, modder. Spelers kunnen dit blok ook maken door dirt en water samen te voegen. De biome is ook de thuishaven van de kikker, de eerste mob met een andere babyversie dan een volwassen versie. Het beeste begint namelijk als kikkervisje.

Daarnaast introduceert de aankomende update de Deep Dark-biome, de diepste omgeving tot dusver in Minecraft. De langverwachte biome zou oorspronkelijk met de in tweeën gesplitste Cliffs & Caves-update toegevoegd worden. De Deep Dark-omgeving bevindt zich onder het oude diepste punt van de Overworld, dus onder de bedrock-stenen onder het y-coördinaat 0. Hier kunnen spelers de reeds toegevoegde Warden tegenkomen, een monster dat blind is en op geluiden afkomt. De Warden bewaakt speciale ruimtes waar spelers kisten met loot kunnen vinden.

Tot slot introduceert de Wild Update een boot met een opslagkist en een nieuwe vliegende mob, de Allay. Dit wezen kan één stapel blokken of spullen voor de speler dragen en kan opgedragen worden om een specifiek object te zoeken en te halen.