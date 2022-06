Mojang Studios brengt deel twee Caves & Cliffs uit in Minecraft-update 1.18

Het tweede deel van de eerder aangekondigde Caves & Cliffs-update is dinsdag uitgebracht voor Minecraft. De update voegt nieuwe biomes, blokken, muziek en andere features toe aan de game van Mojang Studios. De update is gratis voor iedereen die Minecraft al bezit.

Update 1.18 is per direct beschikbaar en op de website van Minecraft is de lange lijst met wijzigingen te bekijken. De werelden van Minecraft krijgen met 1.18 een grote update. Niet alleen zijn er nieuwe biomes toegevoegd, zoals druipsteengrotten en bevroren bergtoppen, maar is er ook gesleuteld aan de technische aspecten van de wereld.

De wereld is 64 blokken hoger en 64 blokken dieper dan voorheen. Deze diepere en hogere wereld moet er onder andere voor zorgen dat de nieuwe biomes kunnen worden toegevoegd aan Minecraft-werelden. In de diepere grotten zijn nieuwe soorten ores te vinden en in de hoge bergen kunnen spelers geiten tegenkomen.

Mojang Studios besloot begin dit jaar om de update Caves & Cliffs op te splitsen in twee delen. Het eerste deel verscheen afgelopen zomer en voegde onder andere de nieuwe geiten en verschillende nieuwe materialen toe aan de game. De onderdelen van de update die technisch ingewikkelder zijn, werden uitgesteld naar het einde van het jaar.