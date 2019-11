Microsoft brengt mobiele ar-game Minecraft Earth uit in de Benelux

Microsoft heeft de mobiele free-to-play-game Minecraft Earth uitgebracht in Nederland en België. Het spel werd in oktober al uitgebracht in bepaalde delen van de wereld, maar een release in de Benelux liet nog op zich wachten. De game bevindt zich nog in early access.

In Minecraft Earth kunnen spelers via hun smartphone eigen bouwsels in de spelwereld plaatsen, waarvoor ze eerst bouwmaterialen moeten verzamelen. De spelwereld is gebaseerd op de daadwerkelijke locatie van gebruikers. Spelers kunnen de bouwwerken van andere gebruikers vervolgens in augmented reality bekijken. De spelwereld wordt geleidelijk aan volgebouwd. Gamers kunnen zelfstandig bouwwerken maken, maar kunnen ook de hulp van andere spelers inschakelen. Spelers kunnen daarnaast thuis aan een bouwsel werken, om deze vervolgens in de buitenwereld te plaatsen.

De vroege versie van Minecraft Earth kwam in oktober al in enkele landen uit, waaronder Australië en Zweden. Eerder deze maand kwam de game uit in de Verenigde Staten. Mojang, de ontwikkelaar van Minecraft Earth en de originele Minecraft, gaf bij de aankondiging in mei al aan dat de release trapsgewijs zou gaan. Hiermee is de releasestrategie vergelijkbaar met die van Pokémon Go, een andere populaire ar-game uit 2016.

Minecraft Earth is gratis te downloaden voor iOS- en Android-apparaten. Het spel bevindt zich momenteel nog in early access, wat wil zeggen dat de game speelbaar, maar nog niet volledig afgewerkt is. De game vereist minimaal Android 8.0 of iOS 12. Het spel neemt zo'n 414MB aan opslagruimte in beslag.