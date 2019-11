Android-versie GRID Autosport komt volgende week uit voor elf euro

Feral Interactive brengt de Android-versie van GRID Autosport op 26 november uit. De game kost elf euro en bevat geen microtransacties of in-gameaankopen. Het spel vereist 3,9GB opslagruimte en Android 9 of nieuwer.

Feral heeft een lijst online gezet met Android-apparaten die officieel ondersteund worden. Daarop staan modellen uit de Samsung Galaxy S-serie van de afgelopen jaren, Google Pixel-telefoons en enkele smartphones van HTC, LG, Sony, Motorola, Huawei en Razer.

De game werkt op meer telefoons en tablets, maar Feral belooft in die gevallen geen officiële ondersteuning. Waarschijnlijk heeft de studio met de apparaten op de lijst tests uitgevoerd. Als een apparaat het spel helemaal niet kan draaien, is de game niet zichtbaar in de Play Store.

GRID Autosport kwam eind 2017 al uit voor iOS. De versie voor smartphones en tablets is gelijk aan de racegame die in 2014 uitkwam voor pc, de PlayStation 3 en de Xbox 360. Dit jaar is de game ook verschenen voor de Nintendo Switch.