Company of Heroes komt naar Android en iPhone

Feral Interactive gaat Company of Heroes later dit jaar uitbrengen voor Android en iPhones. Eerder bracht de uitgever al een versie voor de iPad uit. Een verschijningsdatum voor de nieuwe versies is nog niet bekendgemaakt.

In een korte aankondiging laat Feral Interactive weten dat Company of Heroes naar Android komt en dat de iOS-versie ook voor iPhones geschikt wordt gemaakt. In februari kwam de iPad-versie uit met enige vertraging. Vorig jaar werd die versie aangekondigd voor de herfst datzelfde jaar.

Het realtime strategiespel verscheen oorspronkelijk in 2006 voor de pc. De versie voor de iPad heeft geen multiplayermodus. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de Android- en iPhone-versies. De originele game is gemaakt door Relic Entertainment, Feral Interactive verzorgt nu de port naar mobiele apparaten. De recent uitgebrachte iPad-versie kost 15 euro.