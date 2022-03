Company of Heroes komt op 10 september uit voor smartphones

Company of Heroes, de rts-game uit 2006, komt op 10 september naar Android- en iOS-telefoons. De game kwam eerder dit jaar al naar de iPad en wie die versie al heeft gekocht, krijgt de iPhone-versie gratis.

Ontwikkelaar Feral Interactive, specialist in het porten van bestaande games naar nieuwe platformen, laat dat weten met een kort bericht en een nieuwe trailer. Die geeft spelers ook een idee van hoe de game zal spelen op zo'n relatief klein scherm. Het spel gaat 14,99 euro kosten, dezelfde prijs die men nu al betaalt voor de iPad-versie. De twee uitbreidingen van de game zijn afwezig, alsook multiplayer.

Op de Play Store-pagina valt te lezen dat Android 9 of nieuwer vereist is en dat apparaten als de Pixel 2, Galaxy S8, OnePlus 5T en nieuwer de game officieel ondersteunen. Apparaten waarop men de game niet kan kopen, kunnen volgens de ontwikkelaar de game ook niet spelen. Op de App Store-pagina wordt nog niet verteld welke iPhones in aanmerking komen, maar het is duidelijk dat iedere iPad met een Apple A9-soc of nieuwer de game kan draaien. Die zat ook in de iPhone 6S, dus mogelijk is dat het minimum voor deze game aan de iPhone-kant.