'Pixel 4a 5G en Pixel 5 krijgen beide Snapdragon 765G-soc'

Android Central claimt op basis van zijn eigen bronnen dat de aankomende Pixel 4a 5G en Pixel 5 een Qualcomm Snapdragon 765G-soc krijgen. Verder krijgt de 4a 5G een 6,2"-display en de 5 een 6"-display. Ook krijgt de Pixel 5 een 90Hz-oled-display.

Wat voor display de Pixel 4a 5G krijgt, is niet bekend bij Android Central. Verder schrijft de site dat de Pixel 5 een dubbele camera aan de achterkant heeft, waarvan er één een ultragroothoeklens heeft. De Pixel 5 zou ook een veel grotere accucapaciteit krijgen dan de 4a 5G en deze krijgt ondersteuning voor draadloos laden met de Qi-standaard op 15 watt, met 5 watt reverse charging. Als laatste vertelt Android Central dat de Pixel 5 in ieder geval 8GB ram krijgt met 128GB opslag, maar andere varianten zijn ook te verwachten.

Op vrijdag verscheen ook een afbeelding van de Pixel 5 online, afkomstig van de bekende leaker OnLeaks. Daarop is de dubbele camera ook te zien, alsmede de vingerafdruksensor op de achterkant en de punch-hole camera aan de voorkant.

Het is voor het eerst dat een nieuwe generatie Pixel-telefoon niet een Qualcomm-soc uit de Snapdragon 800-serie heeft. Tot op heden hadden Pixels met alleen een nummer in de naam altijd een 800-serie-soc. De 3a had een 600-serie-soc en die van de 4a kwam uit de 700-serie. Google lijkt met zijn Pixels te verschuiven van de top van de smartphone-markt richting het midden.

Google zelf liet eerder al doorschemeren dat het dit jaar nog een Pixel 4a 5G en Pixel 5 op de markt brengt, maar het bedrijf noemde geen specificaties, functies, releasedatum of prijs. Dat laatste geldt echter niet voor de 4a 5G, die in de VS 499 dollar gaat kosten.