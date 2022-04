'Google Pixel 5 heeft 4080mAh-accu en kost 629 euro'

De Google Pixel 5 heeft een Snapdragon 765G-soc met 5G-modem, 8GB ram, een 6"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz en een 4080mAh-accu. In Duitsland kost het toestel 629 euro.

De specificaties, twee renders en de prijs van de Pixel 5 zijn gepubliceerd door WinFuture. De site zegt de officiele technische details van het toestel in handen te hebben. De Duitse website staat bekend om het publiceren van officiele details van telefoons voordat fabrikanten die informatie zelf naar buiten brengen.

Het toestel krijgt volgens de informatie een 6"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm is afgewerkt met Gorilla Glass 6 en de vingerafdrukscanner zit aan de achterkant van het toestel. De behuizing heeft een frame van aluminium en heeft een ip68-rating. Dat maakt het toestel water- en stofbestendig.

Google gebruikt de Snapdragon 765G-soc met 5G-modem en combineert die met 8GB ram en 128GB flashopslag. Ook de Titan M-beveiligingschip zit in het toestel. De Pixel Neural Core die in de Pixel 4 zit, wordt niet genoemd. Of Google zo'n chip voor beeldverwerking weer gebruikt, is nog niet bekend. In de goedkopere Pixel 4a zit die niet.

Voor de primaire camera zou Google weer een 12,2Mp-sensor van Sony gebruiken, met zowel optische als elektronische beeldstabilisatie. Filmen kan in 1080p-resolutie met maximaal 240fps en in 60fps bij 4k-resolutie. De frontcamera doet maximaal 1080p met 30fps. Aan de achterkant zit ook een ultragroothoekcamera, met een 16-megapixelsensor en een lens met een beeldhoek van 107 graden.

In de behuizing zit een 4080mAh-accu, dat is een flinke upgrade ten opzichte van eerdere Pixel-telefoons. Snelladen gaat met 18W en ook draadloos laden en omgekeerd draadloos laden behoort tot de mogelijkheden. Het toestel zou twee stereospeakers en drie microfoons hebben. Er is alleen een usb-c-aansluiting. De Pixel 5 biedt plaats aan een nanosimkaart en een eSIM.

Google heeft al bekendgemaakt op 30 september nieuwe hardware te presenteren. Vermoedelijk wordt de Pixel 5 dan officieel getoond en komt de telefoon later in oktober uit. De prijs zou in Duitsland 629 euro bedragen. Google verkoopt nog geen Pixel-telefoons in Nederland en België. Google komt ook met een Pixel 4a 5G. Nieuwe details over dat toestel zijn er niet.