'AMD Navi-chips op basis van RDNA 2 hebben 40 en 80 compute units'

AMD's ROMc 3.8-software bevat mogelijk details over de specificaties van de komende Radeon RX 6000-kaarten. De software bevat firmware voor chips met de codenamen Navy Flounder en Sienna Cichlid. Die zouden 40 en 80 compute units hebben.

De huidige Navi 10-gpu die AMD gebruikt voor zijn RX 5700-videokaarten, is uitgerust met 40 compute units. De Navy Flounder-chip met een gelijk aantal CU's, zou daar een opvolger van kunnen zijn, gericht op het middensegment. De variant met codenaam Sienna Cichlid zou het topmodel zijn, met 80 CU's.

Navi-chips op basis van RDNA 2 worden net als de eerste generatie op 7nm gemaakt. Een verdubbeling van het aantal compute units betekent ook een veel groter chipoppervlak, wat de gpu duurder maakt. Vermoedelijk wordt Sienna Cichlid gepositioneerd tegenover Nvidia's GeForce RTX 3080.

De codenamen en details staan in firmware voor ROCm 3.8, ofwel RadeonOpenCompute. Reddit-gebruiker stblr zette een tabel online met de specificaties. Uit de gepubliceerde informatie is het aantal compute units te halen, door de eerste drie rijen met elkaar te vermenigvuldigen.

In de vijfde rij wordt het aantal texture channel caches aangegeven en dat is gebruikelijk gerelateerd aan de breedte van de geheugenbus. Als dat in dit geval zo is, zou Navy Flounder een 192bits-geheugenbus hebben en zou dat voor Sienna Chichlid 256bits zijn.

Eerder deze maand verscheen een foto van een vermeend prototype van een Radeon RX 6000-videokaart met 16GB GDDR6. Op die kaart zouden acht chips zitten, wat ook duidt op een 256bits-geheugenbus. De bandbreedte zou daarmee uitkomen op 512GB/s, wat lager is dan bij high-end- kaarten van Nvidia. De RTX 3080 haalt bijvoorbeeld 760GB/s met zijn 320bits-geheugenbus en Gddr6x-geheugen. Mogelijk gebruikt AMD andere technieken om voor de relatief lage bandbreedte te compenseren, zoals meer cachegeheugen.

AMD presenteert zijn RX 6000-videokaarten op 28 oktober. Hoeveel kaarten de fabrikant aankondigt, is nog niet bekend. AMD heeft één foto getoond van een grote kaart met drie fans. Vermoedelijk wordt dat het topmodel. Concrete details over specificaties heeft de fabrikant nog niet gegeven. Wel maakte AMD eerder dit jaar al bekend dat RDNA 2 zorgt voor een verbetering van 50 procent als het gaat om prestaties per watt, ten opzichte van de huidige RDNA-architectuur in de RX 5000-videokaarten.

RX 6700? Parameter Navi 10 Navi 14 Navi 12 Sienna Cichlid Navy Flounder gc_num_se 2 1 2 4 2 gc_num_cu_per_sh 10 12 10 10 10 gc_num_sh_per_se 2 2 2 2 2 gc_num_rb_per_se 8 8 8 4 4 gc_num_tccs 16 8 16 16 12 gc_num_gprs 1024 1024 1024 1024 1024 gc_num_max_gs_thds 32 32 32 32 32 gc_gs_table_depth 32 32 32 32 32 gc_gsprim_buff_depth 1792 1792 1792 1792 1792 gc_double_offchip_lds_buffer 1024 512 1024 1024 1024 gc_wave_size 32 32 32 32 32 gc_max_waves_per_simd 20 20 20 16 16 gc_lds_size 64 64 64 64 64 num_sc_per_sh 1 1 1 1 1 num_packer_per_sc 2 2 2 4 4