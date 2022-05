Gerucht: AMD Radeon RX 6900XT heeft gpu met 80 cu's en is 'beperkt beschikbaar'

De vermeende specificaties van vijf AMD Radeon RX 6000-videokaarten zijn gepubliceerd. Het topmodel zou de RX 6900XT zijn, met een gpu die 80 compute units heeft. In eerste instantie zou alleen AMD die kaart maken. De RX 6800XT krijgt naar verluidt 72 cu's.

Volgens de informatie die is gepubliceerd door VideoCardz, maakt AMD vijf verschillende RX 6000-videokaarten op basis van twee gpu's. De Navi 21-gpu is de grootste chip en die komt naar de drie snelste kaarten; de RX 6900XT, 6800XT en 6800. Bij het topmodel zijn 80 compute units ingeschakeld, bij de modellen daaronder zijn dat respectievelijk 72 en 64 cu's.

Voor de RX 6700XT en RX 6700 zou AMD de kleinere Navi 22-gpu gebruiken. In het XT-model zou die 40 compute units bevatten, de configuratie van de reguliere RX 6700 is nog niet bekend. Volgens geruchtensite VideoCardz volgt de introductie van de RX 6700-modellen pas later. Eerst komen de modellen op basis van Navi 21 uit.

De AMD Radeon RX 6900XT wordt het vlaggenschip van de RX 6000-serie en volgens bronnen van VideoCardz zal die kaart in eerste instantie alleen door AMD geleverd worden in 'beperkte hoeveelheden'. Partners zoals ASUS, MSI en Gigabyte zouden vooralsnog dus geen kaarten op basis van de Navi 21 XTX-gpu maken. Vermoedelijk heeft dat te maken met de beschikbaarheid van die gpu.

RX 6900XT RX 6800XT RX 6800 RX 6700XT RX 6700 Gpu Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 Navi 22 Compute units 80 72 64 40 Nnb Streamprocessors 5120 4608 4096 2560 Nnb Gameclock 2040MHz 2015MHz 1815MHz Nnb Nnb Boostclock 2330MHz 2250MHz 2105MHz Nnb Nnb Vram 16GB GDDR6 16GB GDDR6 16GB GDDR6 12GB GDDR6 Nnb Geheugenbus 256bit 256bit 256bit 192bit 192bit Geheugensnelheid 16Gbit/s 16Gbit/s 16Gbit/s Nnb Nnb Introductiedatum 28 oktober 28 oktober 28 oktober Nnb Nnb

Specificaties Radeon RX 6000-serie op basis van geruchten

VideoCardz noemt ook de kloksnelheden van de nieuwe RX 6000-kaarten. Het topmodel zou een boostclock tot 2,3GHz halen. Van de RDNA 2-architectuur is bekend dat die hoger klokt dan de huidige RDNA-kaarten. In de Sony PlayStation 5 zit een gpu op basis van de RDNA 2-architectuur die draait op 2,23GHz. De huidige RX 5700XT heeft een boostsnelheid van 1,9GHz.

De genoemde kloksnelheden zijn de referentiesnelheden die AMD zou opgeven. Mogelijk komen partnerfabrikanten met nog hoger geklokte RX 6000-videokaarten. Volgens VideoCardz zullen partners ergens in november hun custom-kaarten uitbrengen, maar eerst zouden kaarten op basis van AMD's referentieontwerp uitkomen.

Wat opvalt aan de RX 6000-kaarten is dat ze een relatief lage geheugenbandbreedte hebben door het gebruik van een 256bits-geheugenbus. De bandbreedte van de Navi 21-kaarten zou uitkomen op 512GB/s. High-end-kaarten van Nvidia hebben een bredere geheugenbus en sneller Gddr6x-geheugen. De RTX 3080 haalt bijvoorbeeld 760GB/s met zijn 320bits-geheugenbus. Volgens geruchten heeft AMD speciale cache ingebouwd in de Big Navi-gpu, om daarvoor te compenseren. VideoCardz zegt daarover nog informatie te verzamelen.

Eerder deze maand toonde AMD al een teaser van de prestaties van een RX 6000-videokaart. Uit de getoonde gegevens was in te schatten dat die kaart vermoedelijk iets langzamer is dan de RTX 3080. Het is niet bekend welke kaart AMD precies getoond heeft.

AMD presenteert zijn RX 6000-videokaarten op woensdag 28 oktober om 18:00 uur Nederlandse tijd. Het zou dan gaan om de introductie van de Radeon RX 6900XT, 6800XT en 6800. De RX 6700-modellen worden later verwacht, maar wanneer is nog niet bekend.