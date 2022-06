'AMD laat fabrikanten mogelijk toch aangepaste Radeon RX 6900 XT-modellen maken'

AMD geeft fabrikanten mogelijk toch toestemming om aangepaste RX 6900 XT-videokaarten te maken. Dat melden bronnen aan VideoCardz. Oorspronkelijk zou de RX 6900 XT naar verluidt alleen beschikbaar komen als referentiemodel. De videokaart komt op 8 december uit en kost 999 dollar.

Bronnen van VideoCardz melden dat de vertraging van de RX 6900 XT tot 8 december zou kunnen betekenen dat fabrikanten toch aangepaste RX 6900 XT-videokaarten mogen maken van AMD. Dat zou in eerste instantie niet het geval zijn geweest. VideoCardz claimt dat zijn bronnen betrokken zijn bij board partners.

Ook Andreas Schilling van Duitse techsite HardwareLuxx claimt dat AMD in gesprek is met zijn board partners. "Tot nu toe is er alleen een Made by AMD-model gepland, maar uiteraard zijn partners geïnteresseerd in het aanbieden van eigen ontwerpen met custom koelers."

AMD-ceo Lisa Su introduceert de Radeon RX 6900 XT

Fabrikanten mogen al wel aangepaste RX 6800 XT-videokaarten maken. AMD's RX 6900 XT en de lager gepositioneerde RX 6800 XT tonen overigens veel gelijkenissen. Eerstgenoemde beschikt over 80 compute units, terwijl de 6800 XT 72 cu's heeft. Verder delen de twee videokaarten dezelfde kloksnelheden en geheugenopstelling. Ook de geclaimde total board power is hetzelfde met 300W.

AMD kondigde zijn RX 6000-videokaarten afgelopen woensdag aan. Deze gpu's zijn gebaseerd op AMD's RDNA 2-architectuur en worden gemaakt op een 7nm-procedé van TSMC. AMD claimt onder andere dat de prestaties per watt met 54 procent zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande RX 5000-videokaarten. Het bedrijf brengt de RX 6800- en RX 6800 XT-modellen uit op 18 november. De RX 6900 XT volgt op 8 december. Tweakers publiceerde woensdag een preview, waarin onder andere de nieuwe features van de RX 6000-serie worden besproken.