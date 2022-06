AMD Radeon RX 6000-videokaarten zijn zo goed als onverkrijgbaar

AMD heeft woensdag zijn RX 6800 XT- en RX 6800-videokaarten uitgebracht. Vooralsnog zijn er alleen referentiemodellen te koop, maar webwinkels hebben die niet of nauwelijks op voorraad. AMD verkoopt de kaarten zelf ook, maar ook die lijken uitverkocht.

De verkoop begon woensdagmiddag om 15:00 uur, het tijdstip dat ook reviews van de videokaarten gepubliceerd mochten worden. Op het forum van Tweakers melden enkele gebruikers dat ze met succes een RX 6800 XT of RX 6800 via de AMD-website besteld hebben. De fabrikant bood de kaarten zelf aan voor de adviesprijzen van 670 en 600 euro, met 20 euro verzendkosten.

Webshops in Nederland die AMD-partners zijn, hebben tegenover Tweakers aangegeven geen enkel exemplaar ontvangen te hebben en ook geen zicht te hebben op wanneer er wel videokaarten binnenkomen. Azerty verwacht dat er in de komende weken geen verandering komt in de beschikbaarheid. Die webwinkel neemt daarom in zijn geheel geen bestellingen aan. Coolblue denkt dat er pas eind 2020 of begin 2021 RX 6000-kaarten beschikbaar zijn. Er zijn webshops die preorders aanbieden, maar met prijzen ver boven de adviesprijs.

Woensdag zijn alleen de referentiemodellen van de RX 6800 en RX 6800 XT uitgekomen. Ook de verschillende board partners, zoals ASUS, Gigabyte en MSI, maken deze modellen. Die partners brengen later hun aangepaste RX 6000-videokaarten uit. Die zouden vanaf 25 november te koop moeten zijn. Of die kaarten dan wel beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk.

Er waren al aanwijzingen dat de RX 6000-videokaarten slecht verkrijgbaar zijn. AMD zou een brief gestuurd hebben naar winkels met het verzoek maximaal één exemplaar per klant te leveren en ASUS gaf aan te verwachten dat de gpu's snel uitverkocht zouden zijn.

Hoeveel RX 6000-kaarten er woensdag daadwerkelijk beschikbaar waren voor de verkoop in Nederland en België, is niet duidelijk. De verkrijgbaarheid lijkt echter nog slechter te zijn dan die van de Nvidia GeForce RTX 30-kaarten, die na de release ook snel waren uitverkocht. Van die kaarten komen mondjesmaat exemplaren binnen bij winkels en de vraag naar RTX 30-kaarten is nog altijd veel hoger dan het aanbod.

Tweakers heeft een review van de RX 6800 XT en RX 6800 gepubliceerd. De XT-uitvoering is veelal net zo snel of sneller dan de RTX 3080 en de RX 6800-variant is in alle gevallen sneller dan de RTX 3070. Alleen bij raytracing in huidige games presteren de RTX-kaarten beter.