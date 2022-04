AMD komt met RX 6900 XT Liquid Edition met aio-waterkoeler en sneller geheugen

AMD kondigt een watergekoelde versie van zijn Radeon RX 6900 XT aan. Deze Liquid Edition is qua specificaties vergelijkbaar met de reguliere RX 6900 XT, maar beschikt onder andere over sneller geheugen en een hogere total board power.

AMD heeft op het moment van schrijven nog geen productpagina van de Radeon RX 6900 XT Liquid Edition gepubliceerd. De videokaart is inmiddels al wel verschenen in voorgebouwde systemen bij verschillende retailers in de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk, merkt VideoCardz op. De videokaart beschikt over een geïntegreerde aio-waterkoeler met een 120mm-radiator en een enkele meegeleverde fan. Webwinkels tonen onder andere specificaties van de videokaart, waaruit blijkt dat AMD de gpu voorziet van een total board power van 330W. De tbp van de reguliere RX 6900 XT bedraagt 300W.

Verder krijgt de watergekoelde videokaart 16GB aan GDDR6-geheugen, net als de RX 6900 XT, RX 6800 XT en RX 6800. De geheugensnelheid ligt wel hoger bij de Liquid Edition; volgens een Japanse retailer krijgt de gpu een geheugenbandbreedte van 576GB/s, met een 256bit-geheugenbus. Dat komt neer op een geheugensnelheid van 18Gbit/s. De videokaart beschikt wederom over 128MB aan Infinity Cache.

Verder liggen ook de kloksnelheden van de RX 6900 XT Liquid Edition iets hoger. De game clock bedraagt 2250MHz. Bij de RX 6900 XT is dat 2015MHz. Ook de maximale boostclock is ongeveer 8 procent hoger.

Er zijn nog geen adviesprijzen bekend van de RX 6900 XT Liquid Edition. Ook is het nog onbekend of de videokaart ook los verkrijgbaar komt. Momenteel verkopen retailers de videokaart alleen in voorgebouwde computers van oem's. De komst van deze videokaart werd overigens al verwacht. Er gaan al enige tijd geruchten rond over een watergekoelde RX 6900 XT. Recentelijk verscheen de videokaart al in een voorgebouwde computer van een Chinese oem.