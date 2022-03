Gerucht: AMD Radeon RX 6700-videokaarten krijgen 12GB GDDR6-geheugen

Er zijn enkele mogelijke specificaties van AMD's komende RX 6700- en RX 6700 XT-gpu's online verschenen. De videokaarten zouden beide 12GB aan GDDR6-geheugen krijgen. Ook het mogelijke stroomverbruik van de RX 6700-kaarten is online verschenen.

De informatie is afkomstig van Twitter-gebruiker Patrick Schur. Deze leaker heeft in het verleden vaker correcte informatie gedeeld. Zo noemde hij in september de correcte specificaties van verschillende Ryzen Embedded V2000-chips. AMD kondigde deze chips in november officieel aan.

Volgens Schur krijgen de RX 6700- en RX 6700 XT-videokaarten beide een Navi 22-gpu en 12GB aan GDDR6-geheugen. Dat komt overeen met eerdere geruchten. Schur verwacht daarnaast dat de RX 6700 XT een stroomverbruik krijgt dat tussen de 186W en 211W ligt. De RX 6700 krijgt mogelijk een stroomverbruik van 146 tot 156W, hoewel de leaker daarbij aangeeft dat het stroomverbruik van deze gpu mogelijk lager ligt. De total graphics power van de huidige RX 6800 en RX 6800 XT liggen respectievelijk op 250W en 300W.

Volgens eerdere geruchten krijgt de RX 6700 XT-videokaart 40 compute units, waarmee de gpu beschikt over 2560 stream processors, zo schrijft ook VideoCardz.. Het is nog onbekend hoeveel cu's de RX 6700 krijgt. Ook zouden de Navi 22-gpu's beschikken over een 192-bits geheugenbus. De gpu's krijgen vermoedelijk ook Infinity Cache. Het is nog niet bekend wanneer AMD de RX 6700-videokaarten uitbrengt. Volgens geruchten kondigt de fabrikant deze gpu's in januari 2021 aan.

AMD Radeon RX 6000-line-up Videokaart RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 RX 6700 XT* RX 6700* Gpu Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 22 XT Navi 22 XTL Compute units 80 72 60 40 nnb Boost clock 2250MHz 2250MHz 2105MHz nnb nnb Geheugen 16GB, gddr6 16GB, gddr6 16GB, gddr6 12GB, gddr6 12GB, gddr6 Geheugenbus 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit Total graphics power 300W 300W 250W 186-211W 146-156W Release 9 december 2020 18 november 2020 18 november 2020 Januari 2021 Januari 2021

* Op basis van onbevestigde geruchten