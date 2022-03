Lijst met 50.000 inloggegevens van bedrijven met Fortinet-vpn verschijnt online

Hackers hebben een lijst online gezet met inloggegevens van bijna 50.000 domeinen die zijn buitgemaakt via een bug in de Fortinet-vpn. Daar zit al sinds vorig jaar een bekende bug in, maar tientallen banken en overheden hebben die niet gepatcht.

De lijst werd ontdekt door beveiligingsonderzoeker Bank_Security die zich vaker bezig houdt met specifiek dit soort problemen. Hij ontdekte een forum waar een lijst rondging met 49.577 domeinen met de inloggegevens in plaintext erbij. De meeste daarvan zijn van bedrijven, maar in ongeveer vijftig gevallen zou het gaan om Amerikaanse overheidsorganisaties en grote banken. De inloggegevens zijn bedoeld voor toegang tot de vpn-dienst van de banken.

De onderzoeker zegt tegen Bleeping Computer dat de gegevens afkomstig zijn door een bekend lek in Fortinets FortiOS SSL-vpn uit te buiten. Daarin zit een lek, CVE-2018-13379, waarmee aanvallers via een zelfgemaakte http-header toegang kunnen krijgen tot de vpn. Het lek kwam in september van vorig jaar aan het licht, en geldt voor FortiOS 6.0.0 tot 6.0.4, FortiOS 5.6.3 tot en met 5.6.7, en FortiOS 5.4.6 tot 5.4.12. Daarvoor is al sinds die tijd ook een patch beschikbaar, maar veel bedrijven hebben die nog niet doorgevoerd. Ook in Nederland bleken destijds veel bedrijven kwetsbaar te zijn. Onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwde daarvoor. Het is niet bekend of er ook Nederlandse bedrijven in de huidige lijst staan.