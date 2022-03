Amazon maakt Alexa Voice Services beschikbaar voor Nederlandse ontwikkelaars

Nederlandse ontwikkelaars kunnen voortaan Alexa Voice Services gebruiken in hun apparaten. Tot voorheen was AVS niet beschikbaar in ons land, maar nu kan de slimme assistent ook in Nederlandse smarthomeapparatuur worden geïntegreerd.

Amazon zegt dat het Alexa Voice Services beschikbaar maakt in ons land, en in Colombia. Ontwikkelaars kunnen kiezen voor de Brits-Engelse versie van Alexa. Ook hebben ze toegang tot de Britse 'skills store', en niet de Amerikaanse, al zijn de verschillen tussen die twee minimaal.

Alexa Voice Services of AVS is een programma om de slimme assistent te integreren in zelfgebouwde apparatuur zoals speakers of smartwatches. Ontwikkelaars die nu 'skills' voor Alexa maken kunnen die alleen gebruiken op officieel ondersteunde apparaten. Nu kunnen ze ook zelf experimenteren op hun eigen apparaten. Dat kan bijvoorbeeld ook thuis op een computer of Raspberry Pi. Wel is een certificatie van Amazon verplicht als ontwikkelaars zelf een apparaat met Alexa op de markt willen brengen.