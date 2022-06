Amazon brengt Echo en Echo Dot uit in Nederland

Amazon heeft de nieuwe versies van zijn slimme speakers Echo en Echo Dot uitgebracht in Nederland. Kopers moeten wel een andere taal kunnen spreken, want digitale assistent Alexa spreekt geen Nederlands.

Functies als timers en wekkers zijn wel beschikbaar, maar lokaal zoeken en shoppen met stemcommando's is niet mogelijk, zegt Amazon. De webwinkel raadt gebruikers aan om Alexa in stellen op de Engelstalige Britse versie. Alexa is er sinds 2013, maar in tegenstelling tot concurrenten als Google Assistant en Siri werkt Alexa niet in het Nederlands.

Amazon kondigde de nieuwe speakers in september aan. De nieuwe Echo heeft een 3"-woofer en tweeters die naar twee kanten gericht zijn. De speaker analyseert de akoestiek van de ruimte om de audio daar op aan te passen. De Echo ondersteunt Zigbee en Bluetooth Low Energy zodat ze als smarthomehub in te zetten zijn.

De Echo-modellen bevatten een door Amazon samen met MediaTek ontwikkelde co-processor, de AZ1 Neural Edge. Deze module is gericht op het versnellen van applicaties die van machine learning gebruiken en zo helpt de chip onder andere bij het snel afhandelen van spraakherkenning op het apparaat zelf. De aanwezigheid van de AZ1 maakt dat audiosignaal niet meer via clouddiensten hoeft te verlopen voor spraakherkenning. De nieuwe Dot heeft een 1,6"-driver en een tap-to-snooze-functie. De Echo kost 100 euro, de Echo Dot kost 60 euro.