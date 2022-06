DJI kondigt Mini 2 aan met 31 minuten vliegtijd en bereik van zes kilometer

DJI heeft een nieuwe kleine drone aangekondigd. De Mini 2 is een opvolger van de eerdere Mavic Mini en kan langer en verder vliegen. Ook heeft de camera een hogere resolutie en kunnen foto's in RAW worden geschoten.

De DJI Mini 2 heeft een accu van 2250mAh, waarmee het apparaat op een volle batterij een vliegtijd van 31 minuten heeft. Dat is een minuut langer dan zijn voorganger. Net als andere drones van DJI maakt de Mini 2 gebruik van OcuSync om de drone te verbinden met de controller. OcuSync gebruikt de 2,4GHz- of 5,8GHz-band, waardoor de drone verder kan vliegen. De Europese versie van de drone kan zes kilometer vliegen, ten opzichte van de vier kilometer van zijn voorganger. De internationale versie haalt tien kilometer, maar dat werkt niet in Europa.

Opgevouwen heeft de drone een formaat van 138x81x58mm, en het apparaat weegt 249 gram. De drone werkt met micro-sd-kaarten tot maximaal 256GB.

De drone heeft een 1/2,3"-cmos-sensor met 12 megapixels, met een field of view van 83 graden. De drone kan foto's met een maximale kwaliteit van 4000x3000 pixels schieten, en met 30fps in 4k video's maken. In full-hd kan de camera op 60fps videobeelden maken. De foto's kunnen op de nieuwe drone in RAW-formaat worden opgeslagen.

Informatie over de drone kwam vorige week al naar buiten door een unboxingvideo. De drone is per direct te koop en kost 459 euro. Bij die aankoop wordt ook de controller meegeleverd. Voor 599 euro kunnen klanten ook extra accu's en propellor bij het apparaat kopen.

Update: aanvankelijk stond er dat de drone 10 kilometer kon vliegen, maar dat kan niet in Europa.