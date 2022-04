DJI: klanten in VS kunnen drones blijven gebruiken ondanks handelsverbod

Drones van DJI blijven vooralsnog te koop in de Verenigde Staten, ondanks het handelsverbod. Dat zegt de fabrikant in een reactie op de plaatsing van het bedrijf op de Amerikaanse 'Entity List'. Gebruikers kunnen de drones blijven gebruiken.

DJI zegt in een reactie tegen Techcrunch dat er vooralsnog niets verandert. "Klanten in de VS kunnen drones blijven kopen en gebruiken." DJI zegt toegewijd te blijven aan het ontwikkelen van drones en is naar eigen zeggen teleurgesteld over de keuze van de regering van de VS om een handelsverbod in te stellen voor Amerikaanse bedrijven met DJI. Dat DJI op de zwarte lijst komt, werd vrijdag bekend.

Het is onbekend wat de precieze gevolgen zullen zijn. Het ligt voor de hand dat Amerikaanse winkeliers vanaf nu geen drones van DJI meer mogen inkopen en dus niet meer kunnen verkopen als de voorraden op zijn. Bovendien mogen Amerikaanse toeleveranciers geen onderdelen meer leveren aan DJI.

De dronefabrikant staat op de zwarte lijst, omdat het bedrijf op grote schaal mensenrechtenschendingen mogelijk gemaakt zou hebben in China, zegt een commissie van het Amerikaanse ministerie voor handel. Volgens de commissie gaat het om high-tech surveillance. Het ministerie treedt niet in detail over hoe dat gebeurd zou zijn. Ook chipfabrikant SMIC staat nu op de lijst.

De entity list is een lijst van personen en bedrijven waar Amerikaanse bedrijven en bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken van de overheid niet mee mogen handelen. Anderhalf jaar geleden kwam Huawei op die lijst, waardoor het niet langer Google-diensten op Android-smartphones mag zetten.