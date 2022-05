DJI Air 2S krijgt 1"-sensor voor 20-megapixelfoto's en kost 999 euro

DJI heeft de Air 2S gepresenteerd, een verbeterde versie van de Mavic Air 2. De Air 2S krijgt een grotere 1"-sensor die 4k-beelden met 60fps kan opnemen en 20-megapixelfoto's kan maken. De drone heeft met 31 minuten een iets kortere vliegtijd dan de Mavic Air 2.

Het grootste verschil tussen de Air 2S en de Mavic Air 2 is dat de Air 2S een 1"-cmos-sensor gebruikt, in tegenstelling tot de 1/2"-sensor van de Mavic Air 2. Deze grotere sensor heeft grotere 2,4μm-pixels en dat moet voor betere beeldkwaliteit zorgen dan de Mavic Air 2, die 0,8μm-pixels heeft. De Air 2S heeft een lens met een beeldhoek van 88 graden en een diafragma van f/2.8.

Met die cmos-sensor kan de Air 2S 5,4k-videobeelden schieten met 30fps, of 4k-beelden met 60fps. De Air 2S kan bovendien twee keer zo ver inzoomen als zijn voorganger, met maximaal acht keer digitale zoom op 1080p en 30fps. Met 4k en 30fps is tot vier keer digitaal in te zoomen. Bij 120fps-beelden, die de drone met een resolutie van maximaal 1920x1080 pixels kan opnemen, is inzoomen niet mogelijk. Gebruikers kunnen opnemen in H.264 of H.265 en in verschillende 8bit- en 10bit-kleurprofielen.

Voor de verbinding tussen drone en ontvanger gebruikt de Air 2S de vernieuwde OcuSync 3, die een lageren latency heeft dan de voorgaande versie. Met OS3 is binnen de EU een maximaal bereik mogelijk van 8 kilometer tussen drone en bestuurder. Ook krijgt de drone een verbeterde FocusTrack-modus om bijvoorbeeld mensen te kunnen volgen.

De Air 2S krijgt net als de voorganger een 3500mAh-accu, al heeft de Air 2S met 31 minuten een vliegtijd die 3 minuten korter is. De LiPo 3S-accu kan met maximaal 38W worden opgeladen. De drone heeft 8GB opslag en ondersteuning voor een microSD-kaartje met een capaciteit van maximaal 256GB. Opgevouwen is de drone 180x97x77mm groot, opengeklapt is dat 183x253x77mm. De drone weegt 595 gram en is verkrijgbaar voor 999 euro.