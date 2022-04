Dronefabrikant DJI heeft Amerikaanse r&d-afdeling gesloten

Dronefabrikant DJI heeft zijn Amerikaanse r&d-afdeling gesloten en medewerkers ontslagen. Dat bevestigt het bedrijf. Volgens persbureau Reuters heeft het bedrijf met leegloop te maken, nu Amerikaanse bedrijven niet meer mogen handelen met de dronemaker.

DJI zegt tegen Reuters dat het bedrijf de r&d-afdeling niet meer nodig had vanwege 'veranderende behoeften'. Na het vertrek van het hoofd van de r&d-afdeling besloot de fabrikant dat de andere tien medewerkers op de afdeling in Palo Alto ook niet langer nodig waren. DJI benadrukt dat de verkopen van zijn drones in de Verenigde Staten nog altijd groeien.

Reuters claimt op basis van gesprekken met vier medewerkers dat er veel meer mensen weg zijn gegaan bij de Amerikaanse tak van het bedrijf. Het zou gaan om ongeveer een derde van de groep van tweehonderd mensen die vorig jaar nog voor DJI werkten in de Verenigde Staten. Het bedrijf reageert niet op de claims dat een derde van de Amerikaanse medewerkers weg is.

Amerikaanse bedrijven hebben sinds december een handelsverbod met DJI door de plaatsing op de Entity List van de Amerikaanse overheid. De dronefabrikant staat op de zwarte lijst, omdat het bedrijf op grote schaal mensenrechtenschendingen mogelijk gemaakt zou hebben in China, zegt een commissie van het Amerikaanse ministerie voor handel. Volgens de commissie gaat het om high-tech surveillance. Het ministerie treedt niet in detail over hoe dat gebeurd zou zijn.

Door het verbod kan DJI geen componenten meer inkopen bij Amerikaanse leveranciers. DJI heeft sinds het handelsverbod zijn iOS-apps nog wel updates gegeven, maar de meest recente update van een Android-app is van voor het handelsverbod. Het is onbekend of het updaten van een app geldt als 'handel' onder het verbod.

Update, 11:17: Zoals tweaker Helium-3 opmerkt, verspreidt DJI de updates voor zijn Fly-app voor Android nu via de eigen site in plaats van via de Play Store.