Minister: Nederlandse politie gebruikt geen DJI-drones bij 'gevoelige operaties'

De DJI-drones die door de politie worden gebruikt, worden niet ingezet bij 'gevoelige operaties'. Zo wil de politie voorkomen dat data op Chinese servers belandt. De minister van Justitie zegt verder dat de politie niet de DJI-besturingsapp gebruikt, maar wel hun besturingssoftware.

Toen de politie de DJI-drones in 2017 kocht, werd er na een securitycheck besloten om de drones niet voor gevoelige operaties in te zetten. Dat zegt minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. De drones worden dus niet gebruikt bij situaties waarin vertrouwelijke gegevens worden verwerkt, bij demonstraties voor bijvoorbeeld de rechten van Oeigoeren, of bij vitale infrastructuur. In deze situaties worden andere vormen van luchtsteun ingezet, zoals een helikopter of een militaire drone. Defensie heeft drones die niet van Chinese fabrikanten zijn.

De drones worden echter wel ingezet voor forensische opsporing, verkeersongevallenanalyse en openbare orde en veiligheid. Grapperhaus zegt ook dat de drones wel voor andere protesten en demonstraties worden ingezet, zoals Black Lives Matter, coronaprotesten en boerenprotesten.

De minister reageert op Kamervragen van de VVD naar aanleiding van artikelen van Trouw en Investico. Toen zei de politie 'niet uit te kunnen sluiten' dat personendata op Chinese servers belandt. In de antwoorden verduidelijkt de minister nu dat de drones daarom niet worden ingezet bij bepaalde situaties, om te 'mitigeren' dat data uitlekt.

Naast de securitycheck, voerde de politie ook een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit. Hieruit zou niet zijn gebleken dat er gegevens met een hoog risico worden verwerkt. De minister zegt dat er alleen beeldmateriaal wordt vastgelegd dat versleuteld wordt verzonden. Zowel de politie als DJI hebben hier de sleutel voor. Omdat er geen wettelijke gronden waren om DJI uit te sluiten, was de politie verplicht om op basis van de prijs-kwaliteitsverhouding een fabrikant te kiezen, zegt de minister.

Grapperhaus zei eerder ook dat de politie in sommige gevallen de DJI-app gebruikt die recreatieve vliegers ook gebruiken. Dronewatch merkt bijvoorbeeld op dat de politie eerder dit jaar liet zien hoe een DJI CrystalSky-controller in combinatie met de DJI GO4-app gebruikt werd. In antwoord op de VVD-Kamervragen zegt de minister nu dat de besturingssoftware van DJI wel wordt gebruikt, maar dat de politie niet de DJI-besturingsapp gebruikt. Het is niet duidelijk of hiermee wordt bedoeld dat de politie een eigen app heeft ontwikkeld middels een api; de minister geeft hier geen aanvullende informatie over. Het is ook niet duidelijk hoe dit zich verhoudt tegenover de DJI GO4-app en of de politie deze bijvoorbeeld nu niet meer gebruikt.

Vanwege de genoemde mitigerende maatregelen ziet Grapperhaus 'geen aanleiding' om een onderzoek in te stellen naar het gebruik van de DJI-drones door de politie. Hij vindt dat de genomen maatregelen proportioneel zijn en zegt dat het gebruik van Chinese technologie in Nederland niet als 'absoluut risico' wordt gezien.