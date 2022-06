RDW vernieuwt ontwerp van Nederlands dronevliegbewijs

De Nederlandse Dienst Wegverkeer brengt een nieuw vliegbewijs uit voor drones. Dat heeft een nieuw ontwerp, en er staat een QR-code op het vliegbewijs die linkt naar een pagina waar dronevliegers hun digitale bewijs kunnen vinden.

De RDW zegt in een persbericht dat het nieuwe vliegbewijs met het nieuwe ontwerp voldoet aan Europese regelgeving. Het ontwerp is rechtgetrokken met andere Europese landen. Het oude Nederlandse dronevliegbewijs was daar al wel geldig, maar werd door het afwijkende uiterlijk soms niet als authentiek beoordeeld.

Het nieuwe vliegbewijs bevat nu een QR-code. Die verwijst naar een webpagina waar gebruikers hun eigen informatie kunnen inzien. Ook zijn sommige Engelse begrippen op het dronevliegbewijs vertaald naar het Nederlands.

Het oude vliegbewijs blijft nog geldig. Vliegers kunnen wel gratis op de website van de RDW hun dronebewijs inwisselen voor het nieuwe exemplaar. De RDW zegt dat het ook makkelijker is geworden een A2-vliegbrevet te halen. Piloten die hun verplichte A1/A3-vliegbewijs in het buitenland hebben behaald hoeven dat niet meer op te sturen naar de RDW, maar kunnen dat via een vliegschool regelen.