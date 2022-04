"Politie kan niet uitsluiten dat data van DJI-drones op Chinese servers belandt"

De Nederlandse politie kan 'niet uitsluiten' dat data over dronegebruik bij de Chinese overheid belandt. De politie zette dit jaar volgens onderzoek van Trouw en Investico zeker duizend keer drones in van het Chinese bedrijf DJI, en gebruikt daarbij soms de commerciële beheerders-app.

De politie gebruikt DJI-drones voor bijvoorbeeld opsporing of publieksbeheer. In 2021 werd tot nu toe zeker duizend keer een drone ingezet door een korps, schrijven Trouw en onderzoeksplatform Investico. Alle korpsen samen zouden een vloot van meer dan honderd DJI-drones hebben.

DJI heeft speciale drones voor overheden die data beter beveiligen, maar daar maakt de Nederlandse politie geen gebruik van. In sommige gevallen gebruiken agenten bijvoorbeeld de DJI-app die ook recreatieve vliegers gebruiken. Dat levert risico's op wat betreft datagebruik, waar de politie ook van op de hoogte is. De politie zegt tegen Trouw en Investico dat het 'niet kan uitsluiten dat data van politiedrones op servers in China belandt'. "We zijn ons bewust van dat risico", zegt een woordvoerder. Wel zegt de politie dat dronebeelden 'versleuteld worden verstuurd', en dat er tot nu toe 'nog geen datalek is vastgesteld'.

Het datagebruik van DJI-drones bij overheidsdiensten is al jaren een punt van aandacht. Al in 2016 waarschuwden experts voor de dataverzameling. Omdat DJI een Chinees bedrijf is, wordt vluchtdata naar Chinese servers gestuurd. Die zorgen zijn een reden dat het Nederlandse leger geen drones van DJI wil gebruiken. Naast de politie gebruikt ook onder andere Rijkswaterstaat DJI-drones. Dat doet de dienst voor de inspectie van infrastructuur.