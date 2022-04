Cloudflare komt met S3-concurrent R2 Storage zonder egress fees

Cloudflare begint een eigen cloudopslagdienst voor enterprise. R2 Storage moet voornamelijk concurreren met Amazon Web Services S3-opslag, met name op de prijs. R2 kost 1,5 cent per gigabyte per maand, en klanten betalen geen egress fees.

De opslagdienst is er op dit moment nog niet, schrijft Cloudflare, maar geïnteresseerden kunnen zich wel alvast aanmelden. 'Binnenkort' begint een open bèta. Cloudflare zet R2 Storage in de markt als tegenhanger van S3 van Amazon Web Services, maar ook van andere cloudproviders. Met name de prijs wordt lager. De standaardopslagprijs ligt bijvoorbeeld lager dan bij S3; klanten betalen 0,015 dollar per gigabyte per maand voor opslag. De europrijs is niet bekend.

De prijs voor access requests wordt dynamisch, al hangt Cloudflare daar geen prijskaartje aan. Onder een bepaalde grens wordt die zelfs helemaal gratis. Cloudflare heeft het over minder dan tien requests per seconde. Meer dan dat gaat wel geld kosten, maar het is niet bekend hoeveel. Cloudflare zegt het oneerlijk te vinden dat ontwikkelaars bij andere opslagdiensten dezelfde prijs betalen ongeacht het aantal requests dat ze indienen.

Opvallend is dat egress fees helemaal verdwijnen. Volgens Cloudflare is dat meestal de grootste kostenpost voor bedrijven, mede omdat de kosten daarvan moeilijk vooraf te voorspellen zijn. Aan egressbandbreedte zit in R2 helemaal geen limiet. Klanten hebben dus een onbeperkte request rate. Met name door het elimineren van deze kosten probeert Cloudflare zich af te zetten tegen AWS. Dat komt niet helemaal onverwacht. Cloudflare heeft zich al vaker uitgesproken tegen egress fees. Het bedrijf startte eerder ook al de Bandwidth Alliance, samen met enkele andere hostingproviders zoals Alibaba. Die stichting heeft als doel om de variabele kosten van cloudopslag te drukken. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een rekentool om egress-fees te voorspellen.

Om migratie vanuit andere cloudproviders makkelijker mogelijk te maken krijgt R2 verschillende migratietools. Zo maakt de dienst gebruik van de S3-api voor Object Storage. Daarmee kunnen klanten van iedere opslagdienst die gebaseerd is op S3 hun content migreren.

Cloudflare garandeert een betrouwbaarheid van 99.999999999%. De dienst host bestanden op meerdere locaties in verschillende regio's wereldwijd om die betrouwbaarheid te garanderen. Dat is alleen in de beginperiode. In de toekomst krijgen klanten de mogelijkheid regio-specifieke opslag te kiezen als ze dat willen.

R2 is geïntegreerd met Cloudflare Workers. Gebruikers kunnen daardoor een 'worker' koppelen aan een specifieke bucket. Ook werkt de dienst samen met andere Cloudflare-producten zoals Durable Objects.