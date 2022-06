Cloudflare wil captcha's vervangen door fysieke beveiligingssleutels

Cloudflare begint een test om captcha's te vervangen door authenticatiesleutels. Gebruikers kunnen dan onder andere Yubikeys gebruiken om zich te authenticeren. Dat gebeurt op basis van de WebAuthn-standaard; later kunnen ook telefoons worden gebruikt.

Het bedrijf zegt dat het werkt aan een alternatief voor de bestaande captcha's. Volgens Cloudflare verspillen die veel tijd voor gebruikers en zijn ze ook nog eens lastig om in te vullen. Het bedrijf wil daarom dat gebruikers U2F-beveiligingssleutels kunnen inzetten om te bewijzen dat ze geen robots zijn. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over fysieke beveiligingssleutels.

Cloudflare noemt het nieuwe authenticatiesysteem Cryptographic Attestation of Personhood. Dat maakt gebruik van WebAuthn, een api waarmee browsers U2F-sleutels kunnen authenticeren. In de eerste test kunnen gebruikers dat met drie sleutels doen. Dat zijn alle soorten Yubikeys, de bekendste fysieke beveiligingssleutels, maar ook HyperFIDO- en Thetis-sleutels. Gebruikers kunnen dat testen op een aparte website. In plaats van foto's van bussen en fietsen aan te klikken kunnen gebruikers klikken op 'I am human' en hun sleutel inpluggen in hun pc, of die via nfc authenticeren op een smartphone.

Volgens Cloudflare zijn fysieke sleutels ook een privacyvriendelijkere manier van authenticatie, al geeft het bedrijf toe dat de oplossing niet perfect is. Zo weet Cloudflare nog steeds welke beveiligingssleutel en hardware een gebruiker heeft.

Op de langere termijn wil Cloudflare het mogelijk maken andere apparaten in te zetten voor authenticatie. Dat kunnen smartphones zijn. Android- en iOS-toestellen zijn nu al te gebruiken als Fido-beveiligingssleutel. Op welke termijn Cloudflare dat wil gaan doen is nog niet bekend. Het bedrijf zegt dat het de huidige implementatie eerst verder wil testen.