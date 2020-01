Google laat iOS-gebruikers iPhone gebruiken als beveiligingssleutel

Google laat gebruikers van iOS hun iPhone gebruiken als hardwarematige beveiligingssleutel. Die optie was er al voor Android-gebruikers. De sleutel is onderdeel van het Advanced Protection-programma voor de hoogste vorm van beveiliging van accounts die Google biedt.

Klik voor animated gif van werking Smart Lock

Gebruikers hoeven hun iPhone niet in te pluggen voor verificatie. Het werkt via bluetooth, zegt Google. De computer waarop gebruikers willen inloggen en de telefoon moeten dus in elkaars buurt zijn om de inlogpoging te laten slagen. Ook moet bluetooth op beide aanstaan om het te laten werken. Volgens een Google-medewerker maakt de nieuwe functie gebruik van de Secure Enclave in iPhones. Daar heeft Apple de data van Touch ID en Face ID neergezet. De Secure Enclave is gescheiden van de rest van de soc, zodat kwaadwillenden er niet bij zouden moeten kunnen. De functie werkt met de Fido-standaard.

De functie is beschikbaar voor gebruikers van Advanced Protection, waar bij het inloggen een fysiek apparaat die dient als tweede factor in de nabijheid moet zijn. De functie is voor mensen die de extra beveiliging denken nodig te hebben, zoals activisten en politici. Het is voor het eerst dat Advanced Protection werkt met iPhones. Google raadt ook een usb-sleutel aan als back-up, voor als de telefoon kwijt raakt of stuk gaat. Op Android zit de beveiligingssleutel ingebouwd, op iOS moeten gebruikers de Smart Lock-app gebruiken. Google biedt sinds meer dan twee jaar Advanced Protection aan als beveiligingslaag bovenop de standaard tweetrapsauthenticatie.