Google blokkeert apps van buiten Play Store voor Advanced Protection-gebruikers

Google gaat apps die van buiten de Play Store afkomstig zijn blokkeren voor gebruikers van het Advanced Protection Program. Die kunnen dan alleen nog onder bepaalde voorwaarden dergelijke apps gebruiken. Ook schakelt Google Play Protect automatisch in voor die gebruikers.

Google voert de veranderingen door aan Advanced Protection, of 'Geavanceerde Beveiliging'. Dat is van toepassing op specifieke gebruikers zoals journalisten, advocaten, activisten en politici die meer risico lopen om aangevallen te worden. Google schrijft dat het voor die gebruikers niet meer mogelijk is .apk-bestanden van buiten de Play Store om te installeren. Dergelijke applicaties worden vaak gebruikt om malware te verspreiden. Het wordt geen optionele functie, maar een functie die voor alle gebruikers aan staat. Apps die al eerder zijn gedownload en geïnstalleerd blijven wel op de telefoon staan. Die kunnen bovendien gewoon worden bijgewerkt. Ook is het nog steeds mogelijk apps te installeren via alternatieve appwinkels als die door fabrikanten zelf zijn meegeleverd. Gebruikers kunnen bovendien via de Android Debug Bridge apps installeren.

Google zegt ook dat het het scannen van apps via Play Protect automatisch inschakelt voor Advanced Protection-gebruikers. Die optie is net als de .apk-blokkade niet optioneel. De veranderingen gelden voorlopig nog niet voor G Suite-gebruikers. Daarvoor verwijst Google naar de opties die systeembeheerders bij dat pakket hebben om ongeverifieerde apps te installeren. De functie wordt de komende dagen uitgerold.