Microsoft schakelt Tamper Protection in bij Windows 10 Home-gebruikers

Microsoft schakelt vanaf dinsdag bij Windows 10 Home-gebruikers de Tamper Protection-instelling in. Dat moet virussen stoppen om bepaalde instellingen van Microsoft Defender Antivirus aan te passen. De instelling wordt de komende weken bij gebruikers aangezet.

Tamper Protection zat al sinds de May 2019 Update, ofwel versie 1903, in het besturingssysteem en kon worden getest door Insider-gebruikers. Nu maakt Microsoft bekend dat de functie gereed is voor het grote publiek en standaard voor zowel consumenten als commerciële klanten fasegewijs wordt ingeschakeld.

Tamper Protection zorgt ervoor dat malware niet langer bepaalde instellingen kan uitschakelen. Het gaat dan om real-time protection, cloud-delivered protection, de functie die verdachte bijlages en gedownloade bestanden in de gaten houdt, de functie die het gedrag van processen in de gaten houdt en security intelligence updates. Deze instellingen kunnen nu ook niet langer worden aangepast door bijvoorbeeld het register aan te passen.

De functie is in eerste instantie bedoeld voor Microsoft Defender Advanced Threat Protection-gebruikers. ATP is een commerciële, betaalde versie die voornamelijk wordt gebruikt door zakelijke klanten. Microsoft bevestigt echter tegenover ZDNet dat de functie ook voor thuisgebruikers beschikbaar komt in de gratis versie van Microsoft Defender en standaard ingeschakeld zal worden. Volgens ZDNet biedt de ATP-versie van Tamper Protection betere beveiliging, doordat deze instelling bijvoorbeeld alleen door administrators kan worden aangepast via Microsoft Intune.

Hoewel Tamper Protection vooralsnog alleen werkt op de 1903-versie van Windows 10, zou Microsoft het volgens ZDNet ook op oudere versies willen laten werken. De functie wordt volgens de site over de komende weken ingeschakeld bij thuisgebruikers. Gebruikers kunnen de functie nu ook zelf inschakelen, bij de virus- en bedreigingsbeveiligingsinstellingen van Microsoft Defender Antivirus.

Volgens Microsoft hebben virussen als Nodersok en Trojan Trickbot in het verleden geprobeerd om Microsoft Defender Antivirus uit te schakelen. Met Tamper Protection wil Microsoft dat tegengaan.