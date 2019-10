Harley staakt tijdelijk productie elektrische LiveWire-motor door laadprobleem

Harley-Davidson stopt tijdelijk de productie en levering van zijn elektrische LiveWire-motor. Dit besluit volgt op de ontdekking van een laadprobleem bij het voertuig. Thuis opladen wordt afgeraden, maar het zou wel gewoon veilig zijn om op de motor te rijden.

Harley-Davidson heeft een persverklaring naar allerlei media gestuurd waarin het aangeeft dat het een afwijking tijdens een laatste kwaliteitscontrole heeft ontdekt. Op basis daarvan is de levering en productie tijdelijk gestaakt. Volgens het bedrijf zijn additionele tests en analyses aan de gang en wordt daarbij 'goede vooruitgang' geboekt, maar de fabrikant geeft nog geen nadere informatie over het probleem, een eventuele oplossing en wanneer de productie en leveringen weer hervat worden.

The Wall Street Journal schrijft dat de fabrikant de eerste groep klanten heeft opgedragen om de LiveWire niet thuis op te laden en dat enkele bij officiële dealers te doen. In een verklaring tegenover Electrek meldt de motorfietsenfabrikant dat het deze klanten heeft gevraagd om enkel gebruik te maken van opladen via gelijkstroom. Dat zal in de praktijk betekenen dat klanten voor het opladen van hun LiveWire-motor bijvoorbeeld naar Harley-Davidson-dealers moeten rijden, aangezien deze dealers minstens één snellader moeten hebben. Vermoedelijk zit het probleem bij het ingebouwde laadsysteem voor laden via wisselstroom, wat gebruikt kan worden om de accu van de motor 's nachts op te laden.

De 34.000 euro kostende LiveWire is ontworpen om via een snellader de accu tot 80 procent bij te laden in veertig minuten. Volgens de fabrikant kan de motor in stadsverkeer zo'n 177km afleggen; dat betekent dat bijvoorbeeld bij snelweggebruik het maximale bereik lager zal zijn.