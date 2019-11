Energica claimt dat komende elektrische motor actieradius van 400km biedt

De Italiaanse motorfabrikant Energica heeft tijdens de Milan Motorcycle Show nieuwe elektrische motoren geïntroduceerd die in 2020 op de markt komen. Volgens de fabrikant hebben de motoren een maximale actieradius van 400 kilometer.

De nieuwe lithium-polymer-accu's die door Energica ontwikkeld zijn, bieden 21,5kWh aan energie, waar dat voorheen 13,4 kWh betrof. Dat is een toename van ongeveer 60 procent. Daarbij zijn de nieuwe motoren vijf procent lichter in vergelijking met voorgaande modellen, schrijft Electrek. Hiermee is het bereik van de modellen verbeterd. De nieuwe Eva Ribelle, Eva Ego+ en Eva EsseEsse9+ moeten bij gebruik 'in steden' een actieradius van maximaal 400 kilometer bieden. Op de snelweg is dit bereik 180 kilometer, terwijl de accu het tijdens een 'mixed' rit gemiddeld 230 kilometer moet uithouden. De fabrikant verduidelijkt niet op basis van welke methode de claims tot stand zijn gekomen.

Het nieuwe model, de Eva Ribelle, heeft topsnelheid van ongeveer 200 kilometer per uur en een vermogen van 107kW, wat neerkomt op ongeveer 143pk. De Eva Ego+ heeft een topsnelheid van 240 kilometer per uur, en biedt eveneens een vermogen van 107kW en 215Nm aan koppel. De topsnelheid van de Eva EsseEsse9+ ligt op 200 kilometer per uur. Dit model biedt 200Nm aan torque, en een vermogen van 80kW, ofwel 107pk.

Alle drie de modellen ondersteunen level 3-snelladers, waarmee een lege accu in 42 minuten naar 80 procent opgeladen kan worden. Een accu volledig laden moet ongeveer een uur duren. Alle drie de motoren worden geleverd met tft-touchscreens, cruise- en traction control, en parkeerassistentie. Keyless ignition is beschikbaar als een optionele toevoeging.

Huidige elektrische motoren hebben doorgaans als nadeel dat de actieradius relatief beperkt is. De Zero SR heeft een maximale actieradius van 360 kilometer, en is daarmee een uitschieter op het gebied van bereik. De Evoke Urban uit 2016 had een maximaal bereik van 160 kilometer. Tweakers publiceerde onlangs een uitgebreid achtergrondartikel over elektrische motoren.

De Energica Eva Ribelle