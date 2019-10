Het lijkt erop dat het wegverkeer bezig is met een transformatie naar ge√ęlektrificeerd vervoer. Zo zijn elektrische fietsen al jaren een normaal straatbeeld en dat geldt ook steeds meer voor elektrische scooters en brommers. Tegelijkertijd maken elektrische auto's een flinke opmars. Het ziet ernaar uit dat in 2019 een recordaantal van ongeveer 35.000 vol-elektrische auto's zal worden verkocht. Veel minder bekend zijn andere vormen van elektrisch vervoer, zoals bussen, vrachtwagens en vliegtuigen. Die eerste twee hebben we al eens eerder besproken in een achtergrondartikel, maar tot nu toe hebben we het nog niet gehad over elektrische motoren.

De Emflux One, die in 2020 beschikbaar moet komen

Ook van motoren bestaan namelijk al vele jaren elektrische varianten van een twintigtal fabrikanten. Je hoort ze niet, ze trekken razendsnel op en je laadt ze gewoon op met een simpel stopcontact of, net als auto's, aan een laadpaal. Over het algemeen gelden dezelfde voordelen als bij elektrische auto's: direct koppel, niet meer schakelen, lage kosten per kilometer en geen lokale uitstoot. Tegelijk zijn auto- en motorrijders twee verschillende doelgroepen, met verschillende motivaties voor hun vervoermiddel en die ook van individu tot individu flink verschillen. Veel motorrijders vinden het bijvoorbeeld leuk om te toeren over landelijke weggetjes, anderen doen graag het woon-werkverkeer per tweewieler omdat dit, zeker bij files, veel vlotter gaat. Voor de verschillende typen rijders zijn er verschillende uitdagingen: de beperkte accucapaciteit, de laadinfrastructuur met andere eisen dan die voor auto's en de kosten.

In dit artikel bekijken we de stand van zaken, de technische verschillen, de voor- en nadelen en de praktijk.