Honda's elektrische auto met 35,5kWh-accu kost minstens 29.470 euro in Duitsland

Honda heeft op de autoshow in Frankfurt een relatief compacte elektrische auto onthuld. Eerder publiceerde de fabrikant al teasers van het ontwerp van deze Honda e. De auto krijgt een 35,5kWh-accu en krijgt in Duitsland een vanafprijs van 29.470 euro.

Honda heeft op de beurs in Frankfurt de definitieve productieversie van de Honda e getoond. Wat de accu betreft is er één versie met een capaciteit van 35,5kWh. Volgens de Japanse fabrikant betekent dat een bereik van 220km, waarbij Honda zich zegt te baseren op interne data en niet de veelgebruikte wltp-norm noemt. De auto komt in versies met 136 of 154pk, krijgt een koppel van 315Nm en moet daamee sprint van 0 tot 100km/u afleggen in 8 seconden.

De automaker zegt dat deze accu een van de meeste compacte in zijn klasse is. Het bedrijf meldt niet de exacte vermogens waarmee de accu is op te laden, maar maakt wel bekend dat de auto is bij te laden tot 80 procent in dertig minuten. Honda toonde ook een speciale eigen thuislader, waarmee 7,4kW bij een eenfasige of 22kW bij een driefasige aansluiting mogelijk is. Deze Honda Power Manager is ook in staat om via de Honda e stroom aan het net te leveren.

Het interieur van de auto is voorzien van een volledig digitaal dashboard met direct rechts naast het stuur twee 12,3"-aanrakingsschermen. Deze lcd's fungeren als infotainmentschermen, maar helemaal links en rechts lijken schermen te zijn ingebouwd die camerabeelden van ingebouwde sensoren tonen. Ook direct achter het stuur is een scherm geplaatst voor de benodigde gegevens tijdens het rijden.

De Honda e moet vanaf de zomer van volgend jaar leverbaar zijn. De versie met 136pk krijgt in Duitsland een vanafprijs van 29.470 euro; daar is de Duitse subsidie van 4000 euro al bij meegerekend. De 154pk-versie kost 32.470 euro. Met die prijzen en de niet al te grote accu zal de auto het op papier moeilijk kunnen gaan krijgen met concurrenten als de Renault Zoe, Peugeot e-208, Opel Corsa-e of de onlangs onthulde Volkswagen ID.3.