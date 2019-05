Opel onthult elektrische versie van Corsa-hatchback met een 50kWh-accu

Opel heeft de zesde generatie van de Corsa onthuld en van dit model komt nu ook een geheel elektrisch aangedreven versie, de Corsa-e. Deze elektrische auto zal over een 50kWh-accu beschikken.

Opel meldt dat de Corsa-e op een lading van de 50kWh-accu een bereik van 330km haalt volgens de wltp-norm. In de eco-modus, waarin de reactiesnelheid op input van het gaspedaal en de prestaties van de airconditioning worden verminderd, zou dit bereik met 40 procent moeten toenemen. Dat melden althans verschillende websites op basis van uitlatingen van Vauxhall, het zusterbedrijf dat Opel-auto's in het Verenigd Koninkrijk uitbrengt.

De fabrikant zegt dat het acht jaar fabrieksgarantie op de accu geeft en dat de cellen via een snellader in dertig minuten zijn op te laden tot 80 procent, al geeft Opel daarbij geen nadere informatie. De geëlektrificeerde versie van de Corsa beschikt over een elektromotor waardoor de auto een vermogen van 136pk en een koppel van 260Nm heeft. Daarmee is de sprint van stilstand tot 100km/u af te leggen in 8,1 seconden, al vermeldt Opel daarbij dat dit voorlopige cijfers zijn.

Opels Corsa-e krijgt koplampen met 16 led-eenheden die afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangestuurd. Verder wordt een frontcamera geïntegreerd die de verkeerssituatie registreert, zodat de lichtbundel van de koplampen daarop wordt aangepast. Ook herkent de camera verkeers- en matrixborden en wordt op basis daarvan de maximumsnelheid op het digitale instrumentenpaneel getoond.

De Opel Corsa-e heeft nogal wat overeenkomsten met eerder geïntroduceerde Peugeot e-208. Dat komt mede omdat beide auto's op hetzelfde platform worden gebouwd, het Common Modular Platform. Opel en Vauxhall zijn ook eigendom van Groupe PSA, het moederbedrijf van Peugeot en Citroën. Net als de Corsa-e beschikt de e-208 over een 50kWh-accu, een vergelijkbaar bereik van 340km en hetzelfde vermogen van 136pk.

Net als bij de e-208 is het nog onduidelijk wanneer de Corsa-e precies uitkomt. De prijs van de elektrische Opel is ook nog onbekend, al maakte Peugeot onlangs al de prijzen van de e-208 bekend. De goedkoopste versie gaat 36.250 euro kosten, terwijl de GT-uitrustingsversie bijna 3000 euro duurder wordt. Vermoedelijk zullen de prijzen van de Opel Corsa-e hierbij in de buurt liggen.