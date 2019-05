Assassins Creed-bedenker toont nieuwe beelden Ancestors: The Humankind Odyssey

Patrice Désilets, bedenker van de Assassins Creed-reeks, toont en bespreekt nieuwe beelden van zijn project, Ancestors: The Humandkind Odyssey. De pc-versie komt op 27 augustus uit, waarna een digitale release voor de PlayStation 4 en Xbox One in december volgt.

Ontwikkelaar Panache Digital Games bracht een nieuwe video uit over de game. Het gaat om de tweede video in een reeks van drie. De game begint in Afrika tijdens het Neogeen-tijdperk waar de speler als australopithecus door het leven gaat. Als mensachtige aap leert de speler, naarmate hij progressie maakt in de game, nieuwe vaardigheden en eigenschappen om verder te kunnen evolueren.

Om te overleven moet de speler zijn eigen clan uitbreiden en daarbij voorzien in levensbehoeften als water, voedsel en onderdak. Ook zijn er genoeg gevaren in de bossen en savannes van Afrika te vinden, van een gevaar voor zichzelf tot roofdieren die de speler onverwachts aanvallen. Kennis die de speler vergaart tijdens het spelen wordt doorgegeven aan de gehele clan.

Het idee van de game komt van Assassins Creed-bedenker Patrice Désilets die, na een periode bij Ubisoft te hebben gewerkt, zijn eigen studio bij THQ oprichtte. Nadat THQ failliet ging kocht Ubisoft de studio weer op. Dit duurde echter niet lang, twee maanden na de overname door Ubisoft vertrok Désilets weer om Panache Digital Games op te richten.

De game komt uit op 27 augustus voor de pc maar is aanvankelijk alleen bij de Epic Games Store te kopen. Na een jaar komt hij ook uit voor andere platformen. In december komt de game uit voor de PlaySation 4 en Xbox One.