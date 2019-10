Ancestors: The Humankind Odyssey komt op 6 december naar Xbox One en PS4

Evolutie- en survivalspel Ancestors: The Humankind Odyssey wordt op 6 december beschikbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. In het spel moet de speler als mensachtige aap zien te overleven en nieuwe eigenschappen aanleren. Het spel kwam eerder uit voor de pc.

Ancestors: The Humankind Odyssey begint in het Afrika van 10 miljoen jaar geleden. Spelers besturen in het third-person-spel een stam mensachtige apen en kunnen zelf kiezen welk stamlid ze spelen. Doel van het spel is om te overleven en de stam uit te breiden. Daarbij moeten spelers genoeg eten, drinken en slapen. Uitbreiden van de stam gebeurt door nieuwe mensapen die van buitenaf aan de stam worden toegevoegd, of door familieverbanden aan te gaan en via de natuurlijke weg meer aapjes te wekken.

Het spel heeft ook elementen van roleplaying-games; over de loop der jaren kunnen de apen namelijk evolueren. Bij die evoluties kunnen de apen nieuwe eigenschappen aanleren, om bijvoorbeeld gereedschap of wapens te kunnen maken waarmee vijandige dieren kunnen worden geweerd. Spelers kunnen zelf kiezen welke eigenschappen worden gekozen. Het spel speelt zich af in de periode van 10 miljoen jaar tot 2 miljoen jaar voor het heden.

Het idee voor Ancestors: The Humankind Odyssey komt uit de koker van Assassin's Creed-bedenker Patrice Désilets. Daarvoor richtte hij de ontwikkelaarsstudio Panache Digitale Games. De game kwam op 27 augustus al uit voor pc, via de Epic Games Store. Het was al bekend dat het spel in december uit zou komen voor consoles, via onderstaande video maakt uitgever Private Division bekend dat dit op 6 december zal gebeuren. Het spel kost in die winkels veertig euro. Een jaar na de Epic Games Store-release wordt het spel ook beschikbaar via andere pc-winkels.