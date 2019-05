Sony-topman: draadloos en groter blikveld zijn nodig voor adoptie vr-brillen

Voor de verdere adoptie van virtual reality is het nodig dat de resolutie omhooggaat, hdr-weergave aanwezig is, het blikveld wordt verruimd en de hardware draadloos functioneert. Dat vindt de topman van Sony's onderzoeksafdeling.

Dominic Mallinson, vicepresident van de research & development-afdeling van Sony, gaf zijn visie op de toekomst van virtual reality deze week tijdens het techevenement Collision 2019 in Toronto. Daarover schrijft Venture Beat. Mallinson ging niet specifiek in op een eventuele opvolger van de PSVR, maar gaf wel aan waaraan vr moet voldoen voor verder succes.

Ook meldde hij dat Sony inmiddels 4,2 miljoen exemplaren van de PlayStation VR-headset heeft verkocht, maar dat het bedrijf het beter wil doen. "We willen veel meer mensen omdopen tot PSVR-gebruikers. En we stoppen niet bij de PS4." Ook de PlayStation 5 krijgt ondersteuning voor Sony's eigen bril.

Hoewel dus nog niets bekend is over een nieuwe generatie vr-brillen van Sony, gaf Mallinson aan dat hij verwacht dat de resolutie van komende vr-producten verdubbelt. De PSVR moet het nog doen met een 1080p-resolutie maar nieuwe vr-headsets van Oculus en HTC bieden hogere resoluties. Zo toont de Valve Index 1440x1600 pixels per oog.

Ook noemt de topman een groter blikveld als 'must-have'. Hij verwacht dat deze 120 graden gaat bedragen, terwijl momenteel zo'n 100 graden de standaard is. In de 'nabije toekomst' krijgen vr-brillen volgens hem ook ondersteuning voor hdr, wat nodig is voor de illusie van presence of aanwezigheid in de virtuele wereld. "Het menselijk oog ziet een enorm bereik van licht, van zonlicht tot diepe schaduwen. De huidige vr-panelen kunnen slechts een fractie daarvan weergeven."

Ten slotte noemde hij gebruiksgemak als enorm belangrijk voor een grotere adoptie van virtual reality. Hij benoemde daarbij nadrukkelijk het ongemak van kabels en de noodzaak daar een oplossing voor te vinden. Volgens hem ligt die bij aan de ene kant een alles-in-één-headset, en aan de andere kant het gebruik van draadloze communicatie. Volgens hem kunnen all-in-one-modellen nog lang niet concurreren met bekabelde versies en gaat het de goede kant op met de ontwikkeling van draadloze technieken zoals 60GHz. Wel wees hij erop dat die technieken de bril duurder kunnen maken. Volgens hem zou dit dan ook als optie aangeboden kunnen worden voor brillen met los te koppelen kabels.