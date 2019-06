Playstation 4 Party-chat krijgt verbeterde geluidskwaliteit en meer deelnemers

Sony werkt aan verbeteringen voor de Party-chatfunctie van de Playstation 4 om de geluidskwaliteit te verhogen en meer deelnemers aan een Party toe te laten. Nu kunnen er nog maximaal 8 mensen in zo'n Party-groep zitten, binnenkort wordt dat maximum 16.

Sony kondigt de verbeteringen aan in een blogbericht. Het bedrijf zegt de hulp nodig te hebben van Playstation 4-eigenaren om de upgrades te testen en begint daarom met een Preview Program. Gebruikers kunnen zich aanmelden voor dit bèta-testprogramma en krijgen zo vroegtijdig toegang tot de verbeteringen voor Party. Naast de al genoemde upgrades, zegt Sony ook de network connectivity te hebben verbeterd.

Gebruikers die uiteindelijk PS4 System Software Beta tester worden, kunnen niet in dezelfde Party zitten als gebruikers die niet in het testprogramma zitten. Ook werkt Share Play, de functie om spellen te delen met een vriend, dan niet met gebruikers die niet in het programma zitten. Wel krijgen Preview Program-deelnemers een code die met 19 andere accounts gedeeld kan worden, waardoor die gebruikers ook in het programma komen te zitten.

Naast de al genoemde verbeteringen krijgen Amerikaanse testers ook een functie die chattranscripties kan maken. Zo kunnen spraakberichten in de Party-voicechat worden getranscribeerd naar tekst, die de functie dan toont in het mobiele apparaat van de gebruiker. De gebruiker kan via de Second Screen-app ook tekst invoeren, die de transcriptiefunctie weer omzet naar spraak. Sony benadrukt dat deze functie vooralsnog alleen voor Amerikaanse gebruikers zal zijn en alleen in het Engels werkt.

Wanneer de Preview Program van start gaat en hoeveel mensen er maximaal aan kunnen deelnemen is nog niet bekend. Of dit programma later uitgebreid wordt met extra functies is evenmin duidelijk. Wel schrijft Sony dat de verhoging van het aantal Party-deelnemers en de verbeteringen in de geluidskwaliteit later doorgevoerd zullen worden naar alle PS4-gebruikers.