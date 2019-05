Sony-video toont verschil in laadtijd PS4 Pro en PS5

Sony heeft een video getoond waarin het de laadtijden en rendering van de aankomende PlayStation 5 afzet tegen de huidige PS4 Pro. De fabrikant wil laten zien dat de nieuwe ssd-opslag veel verschil maakt voor gamers.

Sony heeft de video laten zien op zijn 'corprorate strategy meeting', waar onder meer pers en analisten welkom waren. De video is online gezet door een verslaggever van zakenkrant The Wall Street Journal. Daarin is te zien hoe de 'next generation'-console een game veel sneller laadt dan de huidige PS4 Pro, door de snellere opslag. Sony had al eerder bekendgemaakt dat er een snelle ssd in de PS5 zal komen.

De Japanse fabrikant heeft de video zelf niet gepubliceerd, maar Sony zegt wel over de strategische meeting dat de toekomst van PlayStation zal draaien om 'immersive' en 'seamless' gaming. Immersive gaat over de graphics en laadtijden, terwijl 'seamless' draait om het streamen van gamebeelden via PlayStation Now en Remote Play. PS Now is de gamestreamdienst van Sony zelf, terwijl gebruikers op andere apparaten kunnen spelen op hun eigen PlayStation met Remote Play.

Sony is begonnen met het langzaamaan bekendmaken van details over de console van de volgende generatie. Het is nog onbekend wanneer de fabrikant bekendmaakt wanneer de gameconsole zal uitkomen en wat hij allemaal zal kunnen. Dat is in elk geval niet binnen een jaar.